Lùm xùm Đồ hộp Hạ Long: Chuỗi đồ ăn uống nổi tiếng đồng loạt 'phanh gấp'

TPO - Sau thông tin hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị phát hiện trong kho của Công ty CP Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), nhiều chuỗi đồ uống và hệ thống bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt rà soát, tạm dừng kinh doanh các sản phẩm có liên quan đến nhà cung cấp này.

Sáng 10/1, The Coffee House phát đi thông báo khẳng định sản phẩm bánh mì pate cột đèn không sử dụng pate hay bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Halong Canfoco và không liên quan đến doanh nghiệp này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào.

Tuy nhiên, với 2 sản phẩm trà Phúc Kiến sen vải và Americano vải, chuỗi này cho biết có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên nên đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn thay thế. Ghi nhận tại các cửa hàng The Coffee House tại Hà Nội hiện tại, 2 dòng đồ uống này đều tạm ngưng bán, chưa rõ thời điểm phục vụ trở lại.

Tương tự, Phúc Long khẳng định toàn hệ thống không sử dụng sản phẩm chế biến từ thịt của Đồ hộp Hạ Long. Tuy nhiên, do có liên quan đến nguyên liệu vải, từ ngày 9/1, chuỗi đồ uống này đã tạm ngưng nhập hàng từ Halong Canfoco và chuyển sang các nguồn cung khác.

Loạt chuỗi F&B thông báo dừng bán sản phẩm liên quan Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: CMH.

Trước đó, tối 9/1, Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee - thông báo tạm dừng toàn bộ sản phẩm có sử dụng nguyên liệu do Halong Canfoco cung ứng, dù khẳng định đây không phải là nguyên liệu thịt. Theo doanh nghiệp, quyết định được đưa ra để chủ động kiểm soát rủi ro trong thời gian chuyển đổi nhà cung cấp.

Ghi nhận tại một số cửa hàng Highlands Coffee ở Hà Nội cho thấy, trà thạch vải đã tạm dừng bán, trong khi trà sen vàng vẫn được duy trì. Một số điểm bán cho biết có thể phục vụ đồ uống liên quan đến vải nhưng không kèm trái vải nếu khách hàng đồng ý. Trên các nền tảng giao đồ ăn, một số món vẫn hiển thị tùy theo tình trạng hàng tồn tại từng cửa hàng.

Sản phẩm hạt sen nước đường và vải thiều nước đường của Halong Canfoco.

Theo báo cáo tài chính của Halong Canfoco, nhiều chuỗi F&B lớn như Highlands Coffee, Phở 24, Phúc Long và The Coffee House thường xuyên phát sinh các khoản phải thu ngắn hạn trị giá hàng tỷ đồng, cho thấy có giao dịch mua bán nguyên liệu giữa các bên. Riêng với đối tác vận hành chuỗi Highlands Coffee, khoản phải thu được ghi nhận từ đầu năm 2023, dao động trong khoảng 3 - 6 tỷ đồng trong các kỳ báo cáo tiếp theo, phản ánh mối quan hệ cung ứng kéo dài trong vài năm gần đây.

Không chỉ các chuỗi đồ uống, kênh bán lẻ cũng nhanh chóng có động thái. Tại TPHCM, một số siêu thị thuộc các hệ thống GO!, MM Mega Market đã tạm gỡ sản phẩm của Halong Canfoco khỏi kệ hàng. Tại Hà Nội, nhiều điểm bán của GO!, Tops Market, MM Mega Market Việt Nam, Saigon Co.op và WinCommerce cũng dừng bày bán sản phẩm của doanh nghiệp này.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Các động thái trên diễn ra sau khi Công an TP. Hải Phòng triệt phá đường dây thu mua thịt lợn mắc dịch tả châu Phi, sau đó đưa về kho của Halong Canfoco để bảo quản và chế biến thực phẩm đóng hộp.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thu gom hơn120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào sản xuất thịt hộp. Số thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi và toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong, tiêu hủy.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 10/1, Viện KSND TP. Hải Phòng phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cùng 3 nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng, do liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành trong vụ việc.