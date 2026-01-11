Ngân hàng 'hút' tiền gửi kỷ lục

TPO - Nhiều ngân hàng ghi nhận huy động tiền gửi từ người dân và doanh nghiệp tăng trưởng cao trong năm 2025, qua đó củng cố nguồn vốn đầu vào và tạo dư địa đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phục hồi sản xuất - kinh doanh của nền kinh tế.

Huy động và tín dụng tăng vọt

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Vietcombank ngày 9/1, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - đã tiết lộ nhiều kết quả kinh doanh quan trọng của ngân hàng. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I (người dân và doanh nghiệp) đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn.

Ngày 9/1, Vietinbank cũng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2025, tổng tài sản ngân hàng tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 16% so với năm 2024. Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Vietinbank nhiều chỉ số tăng mạnh trong năm 2025.

BIDV tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024. Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm.

Agribank cho biết, tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 20,3% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 17,6% mức tăng trưởng cao. Dư nợ tín dụng ghi nhận bước tăng trưởng đột phá, tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%.

Ngoài nhóm big 4, khối ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận mức huy động và tăng trưởng tín dụng cao. Cụ thể, ABBank huy động từ khách hàng tương đương 155.000 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm; dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tương đương gần 100% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng mạnh, ngân hàng lãi lớn

Theo báo cáo phân tích mới đây của Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận toàn ngành được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực, song mức độ hưởng lợi giữa các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt.

MBS cho biết, nhóm ngân hàng dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý IV/2025 chủ yếu là những tổ chức có nền tảng vốn tốt, khả năng mở rộng tín dụng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận của Techcombank được dự báo tăng tới 81% so với cùng kỳ năm trước; HDBank tăng 41%; VPBank tăng 37% và TPBank tăng 31%. Điểm chung của các ngân hàng này là tăng trưởng tín dụng bứt phá trong quý cuối năm, tận dụng tốt nhu cầu vay vốn đang phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp và người dân.

Quý IV năm ngoái được xem là “mùa cao điểm” của hoạt động ngân hàng, dòng vốn được đẩy mạnh cho sản xuất, xuất khẩu, thương mại và tiêu dùng. Năm nay, xu hướng này càng rõ nét hơn trong bối cảnh kinh tế phục hồi ổn định, mặt bằng lãi suất tương đối ổn định và chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng hỗ trợ tăng trưởng. MBS nhận định, nếu lãi suất duy trì ở mức hiện tại, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng năm 2025 hoàn toàn có thể tăng trên 20% so với năm trước.

Dù vậy, bức tranh lợi nhuận không đồng đều giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng lớn, có lợi thế về vốn giá rẻ, mạng lưới khách hàng rộng và khả năng huy động tốt đang bứt phá mạnh mẽ, qua đó cải thiện đáng kể biên lãi ròng. Ngược lại, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ và khối ngân hàng có vốn ngoại vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí huy động tăng, biên lãi thu hẹp và gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro.

Thực tế này cho thấy, đà tăng trưởng của ngành ngân hàng trong năm 2025 không chỉ phụ thuộc vào tốc độ mở rộng tín dụng, mà còn gắn chặt với năng lực quản trị vốn, kiểm soát rủi ro và cấu trúc nguồn vốn của từng tổ chức. Sự phân hóa được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, tạo ra khoảng cách ngày càng rõ giữa các ngân hàng dẫn đầu và phần còn lại của thị trường.