Lãi suất huy động của ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

TPO - Lãi suất huy động vẫn duy trì mức cao. Có ngân hàng đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên tới 8,3%/năm.

Có ngân hàng đã 'cộng thêm lãi suất'

Bước sang đầu tháng 1/2026, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trên thị trường phổ biến quanh ngưỡng 6-7%/năm, một số ngân hàng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất, giúp người gửi tiền hưởng lãi suất thực nhận trên 8%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, mức cao nhất hiện nay lên tới 7,1%/năm tại PGBank; Vikki Bank và Bac A Bank với mức 6,5%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng tại nhiều ngân hàng lãi suất đã vượt mốc 6%/năm. Trong đó, PGBank tiếp tục dẫn đầu với mức 7,2%/năm. Vikki Bank và OCB cùng niêm yết 6,6%/năm; Bac A Bank ở mức 6,55%/năm; VIB 6,5%/năm; NCB 6,3%/năm...

Đáng chú ý, các mức lãi suất trên mới chỉ là lãi suất niêm yết. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đang triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất, chủ yếu áp dụng cho hình thức tiết kiệm trực tuyến và gửi theo bậc thang. Trong đó, NCB hiện là ngân hàng có mức ưu đãi cao nhất khi cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online.

Nhờ ưu đãi này, lãi suất tiết kiệm online tại NCB lên tới 8,2%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng; 8,25%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng và 8,3%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng.

Ngân hàng NCB hiện đưa ra mức lãi suất huy động cao nhất thị trường.

Ngoài ra, thị trường hiện cũng ghi nhận một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất "đặc biệt" cao, song chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi có quy mô rất lớn. Các gói này chủ yếu hướng tới khách hàng tổ chức hoặc cá nhân sở hữu nguồn vốn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, kèm theo điều kiện chặt chẽ về kỳ hạn và duy trì số dư.

Cụ thể, ABBank đang áp dụng mức lãi suất lên tới 9,65%/năm cho khách hàng mở mới hoặc tái tục tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, với kỳ hạn 13 tháng. Trong khi đó, PVcomBank niêm yết lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank cũng triển khai mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, song yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Lãi suất huy động sẽ tăng?

Theo số liệu của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tính đến giữa tháng 12/2025, bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại tư nhân tăng 0,7-1% so với đầu năm 2025, lên mức 5,82%. Trong khi đó, nhóm các ngân hàng quốc doanh tăng 0,5% so với đầu năm lên mức 5,2% và tăng 0,8-1,2% ở rải rác các kỳ hạn ngắn.

Tại báo cáo Triển vọng Việt Nam 2026, MBS dự báo lãi suất huy động 12 tháng tới có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 0,5% trong năm 2026 do ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, nới rộng chênh lệch cho vay và tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Nhu cầu vốn của nền kinh tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới, với mục tiêu nâng tỷ lệ tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP từ 32% lên 40%.

Thứ hai, chênh lệch cấu trúc kỳ hạn giữa huy động và cho vay. Hiện nay, tiền gửi kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng) vẫn đang chiếm 80% tổng tiền gửi toàn hệ thống, trong khi nhu cầu vốn trung và dài hạn cho kế hoạch đầu tư hạ tầng là rất lớn, dẫn đến áp lực thiếu hụt vốn dài hạn.

Thứ ba, chất lượng tài sản chưa cải thiện. Nợ xấu vẫn đang duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực trích lập dự phòng của ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong tương lai. Đây cũng là yếu tố khiến lãi suất khó giảm trong thời gian tới.

Lãi suất huy động tăng cao khiến nhiều lo ngại về lãi suất cho vay lập mặt bằng giá mới. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,8% so với cuối năm 2024.

Dù tín dụng tăng cao nhất trong nhiều năm qua nhưng Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà tại cuộc họp báo mới đây khẳng định, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ổn định. Tính đến ngày 30/11/2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,96%/năm, tương đương mức lãi suất cuối năm 2024.