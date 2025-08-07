Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động

TPO - Để tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không ít ngân hàng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến huy động vốn, lãi suất…

Tín dụng tăng cao nhưng huy động vốn gặp khó

Trong 6 tháng đầu năm nay, báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng cho thấy mức tăng trưởng tín dụng cao. Cuối tháng 7, Ngân hàng Nhà nước thông báo điều chỉnh room tín dụng cho một số tổ chức tín dụng trên nguyên tắc công khai và minh bạch, không yêu ngân hàng phải có văn bản đề nghị.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước có công văn chỉ đạo, quán triệt hệ thống ngân hàng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các ngân hàng tích cực "bơm" vốn ra nền kinh tế những tháng cuối năm.

Đại diện ngân hàng VPBank cho biết, 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận mức tăng 27% huy động từ khách hàng cá nhân và đã giải ngân khoản vay quốc tế phục vụ phát triển bền vững. Theo đó, VPBank ưu tiên tăng mạnh tín dụng ở các lĩnh vực: tín dụng xanh tăng 34,4%, tài trợ thương mại tăng 30% cho vay mua nhà dự án tăng 200%... Tuy nhiên, từ tháng 7, tốc độ tăng trưởng huy động có dấu hiệu chững lại do dòng tiền chuyển sang các kênh đầu tư như chứng khoán và bất động sản.

“Do đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng tính linh hoạt trong điều hành lãi suất và xem xét nới tỷ lệ LDR (tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi) để hỗ trợ thanh khoản hệ thống", đại diện VPBank đề nghị.

Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank - kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, lãnh đạo ngân hàng này đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét tăng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước trong cơ cấu nguồn vốn ngắn hạn, giúp ngân hàng có thêm nguồn tín dụng cho nền kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, để duy trì mặt bằng lãi suất ổn định cũng cần sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất Bộ Tài chính có các giải pháp để tăng giải ngân đầu tư công, từ đó tạo hiệu ứng lan toả ra nền kinh tế, trở thành cơ sở để các ngân hàng huy động vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Kho bạc Nhà nước tăng lượng tiền gửi tại 4 ngân hàng có vốn nhà nước chi phối để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống...

Cuối năm, lãi suất vẫn ở mức thấp?

Kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh quý III/2025 của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện cho thấy, có 62,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu vay vốn sẽ tăng cao, vượt trội so với nhu cầu thanh toán và gửi tiền.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2025 sẽ tăng lên mức 16,8% - cao hơn tốc độ tăng trưởng thực tế của năm 2024; tăng trưởng huy động vốn cũng được điều chỉnh lên 13,9% và nếu đạt được, đây sẽ là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ông Trần Anh Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, 7 tháng đầu năm, tín dụng toàn hệ thống ghi nhận mức cải thiện tích cực so với cùng kỳ năm 2024. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch phù hợp với cơ cấu nền kinh tế: tín dụng nông, lâm, thủy sản chiếm 6,3%; công nghiệp và xây dựng chiếm 24,4%; thương mại và dịch vụ chiếm 69,2% dư nợ toàn nền kinh tế lần lượt tăng 3,3%, 5% và 7,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Về định hướng những tháng cuối năm, ông Quý cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Các ngân hàng được yêu cầu bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, triển khai hiệu quả các giải pháp tín dụng, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đã đề ra.