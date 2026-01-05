Anh hùng lao động Lê Nữ Thùy Dương: Hành trình phụng sự và kiến tạo giá trị bền vững

Sáng 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings (Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành) một lần nữa được tuyên dương, vinh danh cùng các tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong năm 2025.

Hình AHLĐ Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

Trước đó, vào ngày 06/12/2025, Tỉnh ủy - Ủy ban Nhân dân – Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương.

Kiến tạo tương lai trên nền tảng giá trị bền vững

Danh hiệu Anh hùng Lao động cao quý không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước dành cho những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là thành quả đầy tự hào của hành trình gần 30 năm lãnh đạo với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, bản lĩnh kiên cường và tinh thần cống hiến bền bỉ vì cộng đồng của bà Lê Nữ Thùy Dương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương đã trực tiếp tham gia điều hành và cùng dẫn dắt Tập đoàn KN Holdings từ năm 1997, đưa doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Những giá trị nhân văn cốt lõi được hun đúc từ triết lý “Sống tử tế, nhân hậu – Làm việc bằng chữ Tâm – Sẻ chia bằng chữ Tình” đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong tư duy lãnh đạo và các quyết sách quản trị của bà Lê Nữ Thùy Dương, định hình bản sắc phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bà đã luôn không ngừng nỗ lực tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và định hướng chiến lược dài hạn cho KN Holdings. Dưới sự điều hành của bà, KN Holdings không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế bằng các dấu ấn rõ nét trong nhiều lĩnh vực đầu tư chiến lược. Hiện nay, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn đã vượt 120.000 tỷ đồng, tập trung vào ba lĩnh vực chủ chốt: bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh việc phát triển theo chiều sâu rộng, KN Holdings còn tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và tiên phong trong các chương trình an sinh xã hội – qua đó lan tỏa những giá trị thiết thực đến cộng đồng, địa phương và đất nước.

Trong lĩnh vực bất động sản, từ nền tảng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam và sở hữu quỹ đất có vị trí chiến lược, bà Lê Nữ Thùy Dương cùng Hội đồng Quản trị đã phát triển thành công nhiều dự án bất động sản cao cấp triển khai tại TPHCM như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Define và Waterina Suites. Tiếp đó là đại đô thị biển CaraWorld Cam Ranh tại Khánh Hòa. Các dự án được thực hiện với pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ với đầy đủ dịch vụ tiện ích, qua đó tạo môi trường sống lý tưởng cho cư dân và không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng cũng như nhà đầu tư.

Tiếp nối định hướng chiến lược, ở lĩnh vực khu công nghiệp, bà đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu để đưa ra quyết sách đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, nhằm thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Bà định hình mô hình phát triển thành phố công nghiệp thế hệ mới theo xu hướng thông minh và sinh thái - tích hợp hạ tầng hiện đại, tiện ích đồng bộ cho chuyên gia và người lao động, hướng đến việc đón đầu các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp phụ trợ và chuỗi liên kết ngành.

Song song đó, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hưởng ứng chủ trương khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào ngành năng lượng sạch, bà đã tiên phong đầu tư và triển khai thành công 3 nhà máy điện mặt trời tại Khánh Hòa là KN Vạn Ninh, KN Cam Lâm và Cam Lâm VN quy mô 200MWp, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Các dự án này mỗi năm cung cấp hàng trăm triệu KWh điện sạch cho lưới điện quốc gia, giảm phát thải gần 300.000 tấn CO₂, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tái tạo và đóng góp cho ngân sách cho địa phương.

Nhà máy điện KN Vạn Ninh do Tập đoàn KN Holdings đầu tư phát triển tại tỉnh Khánh Hòa

Trong 5 năm tới, Tập đoàn sẽ triển khai 7 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 2.630 MW. Đây là bước đi chiến lược của KN Holdings trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển xanh bền vững chung của thế giới.

Dấn thân vì cộng đồng: từ trái tim nhân hậu đến dấu ấn xã hội sâu rộng

Những ai từng có dịp tiếp xúc và làm việc với bà Lê Nữ Thùy Dương đều chung một ấn tượng sâu sắc: một nữ lãnh đạo dịu dàng nhưng quyết đoán, trí tuệ, bản lĩnh trong công việc, đồng thời cũng giàu lòng nhân ái và tình thương trong cuộc sống đời thường. Chính vì lẽ đó, song hành với những thành công nổi bật trên thương trường, bà luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, với định hướng xuyên suốt tập trung vào 5 lĩnh vực hỗ trợ như: y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và cứu trợ thiên tai.

Trong đại dịch COVID-19, khi đất nước cần sự đồng lòng nhất, bà đã đóng góp 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo - một nghĩa cử cao đẹp và tinh thần dấn thân không ngần ngại của một doanh nhân vì cộng đồng.

Bà cũng là người hưởng ứng chương trình “Nhà vệ sinh cho em” - xây dựng gần 150 công trình vệ sinh học đường tại 21 tỉnh thành, áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, cải thiện điều kiện sinh hoạt trong học tập tốt hơn cho hàng chục nghìn học sinh nông thôn.

Với biển đảo quê hương, bà dành sự quan tâm đặc biệt. Giải golf “Vì Trường Sa thân yêu” do bà tổ chức đã vận động được hơn 136 tỷ đồng, riêng cá nhân bà đóng góp 12 tỷ xây dựng công trình “Biển ngọt Trường Sa”, mang lại nguồn nước sạch quý giá cho quân dân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chuỗi các hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu, Bà Lê Nữ Thùy Dương còn tham gia đóng góp 55 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Đồng Nai, đây là một phần trong cam kết hỗ trợ 180 tỷ đồng của bà trong Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, thông qua việc đóng góp 04 triệu USD, bà đã mang về tổng tài trợ 15,5 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu. Kinh phí này đã được sử dụng cho các hoạt động phòng chống lao và sốt rét cho Việt Nam, trong đó Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam là đơn vị được ưu tiên. Bà còn dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực như: ủng hộ 25 tỷ đồng cho chương trình “Sữa học đường” tại 61 điểm trường trên toàn quốc; đồng thời tích cực tham gia các chương trình như xây dựng trường học, nhà đại đoàn kết, “Mẹ đỡ đầu”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, hỗ trợ khắc phục thiên tai... Tất cả đều thể hiện một trái tim nhân hậu và tinh thần trách nhiệm xã hội bền bỉ.

Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, bà đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều danh hiệu cao quý từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, vào ngày 14/11/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà - như một sự ghi nhận đầy tự hào đối với những giá trị tốt đẹp mà bà đã và đang cống hiến cho xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Lê Nữ Thùy Dương

Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, bà Lê Nữ Thùy Dương bày tỏ: “Danh hiệu Anh hùng Lao động là vinh dự lớn lao của cá nhân tôi, gia đình và tập đoàn. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, là nguồn động viên to lớn cho những nỗ lực không ngừng của tôi và cũng là sự tiếp nối đầy tự hào truyền thống gia đình mà ba mẹ tôi đã gây dựng. Đón nhận vinh dự này, tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, luôn nhắc nhở tôi rằng, mỗi bước phát triển của KN Holdings đều phải gắn với tinh thần phụng sự, phát triển bền vững và đóng góp lâu dài cho đất nước”.

Từ một nền tảng truyền thống vững mạnh, bằng tư duy đổi mới, sự kiên định và lòng nhân ái, bà Lê Nữ Thùy Dương đã và đang tiếp nối một di sản đáng tự hào, vững vàng đưa KN Holdings ngày càng phát triển bền vững và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.