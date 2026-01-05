Nhà đầu tư 'tái tê' phiên giao dịch đầu tiên năm 2026

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 khép lại với một nghịch lý lớn trên thị trường chứng khoán, VN-Index tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới nhưng phần đông nhà đầu tư lại không cảm nhận được niềm vui. Đóng cửa phiên 5/1, VN-Index tăng gần 4 điểm lên 1.788,4 điểm - mức cao nhất từ trước đến nay song sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên bảng điện tử.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với 811 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch đạt 25.892 tỷ đồng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa rất mạnh khi chỉ có 255 mã tăng giá (trong đó 16 mã tăng trần), trong khi số mã giảm lên tới 437, bao gồm 10 mã giảm sàn.

Đóng cửa phiên 5/1, VN-Index tăng gần 4 điểm lên 1.788,4 điểm - mức cao nhất từ trước đến nay song sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên bảng điện tử.

Áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm ngành. Nhóm công nghiệp chìm trong sắc đỏ với hàng loạt mã giảm sâu như GEX (-5,96%), GEE (-6,72%), HHV (-4,94%), CTD (-1,84%), VSC (-1,75%). Điểm sáng hiếm hoi là CII khi tăng nhẹ 0,48%.

Nhóm thép cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh với HPG (-1,7%), NKG (-2,02%), HSG (-1,9%). Trong khi đó, nhóm tài chính tiếp tục gây áp lực lớn lên thị trường. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh như VPB (-2,62%), HDB (-2,53%), LPB (-3,11%), SHB (-1,53%), BID (-1,16%). Chỉ một vài mã giữ được sắc xanh mong manh như MBB (+0,2%) hay TCB (+0,14%).

Thị trường chứng khoán lập đỉnh ngày đầu năm nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn giảm mạnh.

Đáng chú ý, nhóm chứng khoán chịu áp lực bán rất mạnh, với nhiều mã giảm sâu như VIX (-6,67%), SHS (-5,83%), SSI (-3,64%), VND (-3,86%), VCI (-3,82%), HCM (-2,9%). Đà giảm của nhóm này khiến tâm lý nhà đầu tư càng trở nên thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Ở chiều ngược lại, chỉ số VN-Index vẫn được “nâng đỡ” chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Bốn mã VIC, VHM, VRE và VPL đóng góp tổng cộng gần 17,6 điểm cho thị trường. Riêng VHM trở thành tâm điểm của phiên khi tăng mạnh 6,94% lên 132.600 đồng/cổ phiếu và rơi vào trạng thái “trắng bên bán” suốt cả ngày. Các mã còn lại như VIC (+2,06%), VRE (+5,79%) và VPL (+6,16%) cũng duy trì đà tăng ấn tượng.

Dù vậy, xét trên bình diện toàn ngành, nhóm bất động sản vẫn rơi vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Kết phiên, nhóm này chỉ có 1 mã tăng trần, 24 mã tăng giá nhưng lại ghi nhận tới 59 mã giảm. Chỉ số ngành bất động sản vẫn tăng 2,54% lên 130,18 điểm, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vin, trong khi nhiều mã khác tiếp tục chịu áp lực bán như DXG, CEO, PDR, KBC, TCH, SJS hay QCG.

Diễn biến phiên đầu năm cho thấy thị trường đang phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, trong khi phần đông cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Điều này khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái “tái tê”, dù chỉ số chung liên tiếp lập đỉnh mới.

Ngọc Mai
#VN-Index #thị trường chứng khoán #đầu tư #bất động sản #ngân hàng #chứng khoán #thị trường Việt Nam

