Sau kỷ lục gần 10 năm, điều gì sẽ dẫn dắt chứng khoán sắp tới?

TPO - Năm 2025, phần lớn mức tăng của VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là Vingroup. Bước sang năm 2026, thị trường được kỳ vọng chuyển sang giai đoạn tìm kiếm câu chuyện dẫn dắt mới, quay trở lại các vấn đề nội tại của nền kinh tế, dòng tiền có thể lan tỏa rộng hơn thay vì tập trung vào một vài mã vốn hóa lớn.

VN-Index tăng mạnh, nhà đầu tư vẫn “khó kiếm tiền”

Năm 2025, VN-Index đạt hiệu suất hơn 40% (tính đến ngày 24/12), là mức cao kỷ lục từ năm 2017 đến nay. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng ấn tượng của chỉ số, thị trường lại phân hóa rõ rệt. Nhiều ý kiến cho rằng, nhà đầu tư vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm lợi nhuận, dù VN-Index liên tục lập đỉnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích, Chứng khoán Pinetree - nhận định, nhìn vào mức tăng của VN-Index trong năm 2025, dù chỉ số tăng gần 500 điểm nhưng sự đóng góp chủ yếu lại đến từ một số nhóm cổ phiếu nhất định, đặc biệt là nhóm Vingroup. Ba cổ phiếu “họ” Vingroup đã đóng góp hơn 330 điểm cho VN-Index, tương ứng khoảng 67% số điểm tăng.

Ba cổ phiếu “họ” Vingroup đóng góp hơn 330 điểm.

Theo ông Khang, khi tới 2/3 số điểm tăng của chỉ số đến từ một nhóm cổ phiếu, rất dễ xảy ra tình trạng “xanh vỏ - đỏ lòng”. Thực tế, nếu nhìn vào độ rộng của thị trường, có thể thấy mức độ khốc liệt khi hơn 46% số cổ phiếu trong rổ VN-Index ghi nhận lợi nhuận âm. Điều này cho thấy, dù thị trường tăng điểm, dòng tiền lại chỉ tập trung vào một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các cổ phiếu trụ như VIC, VHM ghi nhận mức tăng bằng lần, dao động từ 3-8 lần. Trong khi đó, chỉ khoảng 16% số cổ phiếu, tương đương gần 70 mã, có mức tăng tương đồng với VN-Index, quanh mức 40%.

Nhìn sang triển vọng năm tới, ông Khang cho rằng, năm 2025 là năm chứng khoán chịu tác động mạnh từ các yếu tố bên ngoài, như câu chuyện thuế quan. Sang năm 2026, động lực dẫn dắt thị trường sẽ quay trở lại các vấn đề nội tại của nền kinh tế. Theo đó, hiệu quả thực tế của các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng sẽ được thị trường đo lường và phản ánh rõ nét hơn.

Bên cạnh đó, câu chuyện điều hành vĩ mô cũng sẽ là một ẩn số lớn trong năm 2026. Sự cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng, tỷ giá và lãi suất sẽ là thách thức mà nền kinh tế cũng như thị trường tài chính phải vượt qua trong thời gian tới.

Dựa trên bức tranh đó, ông Khang cho biết một số nhóm ngành đáng chú ý gồm nhóm đầu tư công, khi câu chuyện giải ngân đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục trong năm 2026. Nhóm ngành xuất khẩu và bất động sản khu công nghiệp cũng là lựa chọn tiềm năng, trong bối cảnh rủi ro thuế quan không còn quá lớn và doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ diễn biến tỷ giá. Ngoài ra, nhóm ngành dầu khí, xăng dầu cũng được đánh giá tích cực cho cả năm 2026, khi vừa hưởng lợi từ đầu tư công, vừa được hỗ trợ bởi yếu tố tỷ giá.

Riêng về nâng hạng thị trường, trước khi nhìn vào cơ hội, ông Khang cho rằng, cần nhìn nhận rõ sức ép hiện hữu. Trong bối cảnh vĩ mô toàn cầu và trong nước còn nhiều biến số, khả năng khối ngoại quay lại mua ròng mạnh mẽ trong năm 2026 vẫn là một ẩn số. Do đó, thị trường sẽ cần thêm những câu chuyện và động lực khác để duy trì đà tăng trong năm tới.

VN-Index có thể đạt 2.280 điểm?

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng, thị trường đang chứng kiến hiện tượng trái chiều. Mặt bằng định giá P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) của nhiều ngành trọng điểm đã được chiết khấu xuống dưới mức trung bình lịch sử, trong khi triển vọng tăng trưởng EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) năm 2026 lại được dự báo ở mức cao.

Điều này tạo ra khoảng trống giá trị đáng kể trên thị trường. Theo đó, năm 2026 có thể là thời điểm thị trường tái định giá tiềm năng tăng trưởng, khi các chất xúc tác từ chính sách và đầu tư hạ tầng dần phát huy hiệu quả, qua đó thu hẹp khoảng trống định giá hiện tại.

Về xu hướng dài hạn, Yuanta khẳng định chỉ số VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng; công ty dự báo VN-Index có thể đạt 1.966 điểm, tương ứng mức P/E dự phóng năm 2026 khoảng 14 lần. Trong kịch bản cơ sở, vùng điểm mục tiêu được kỳ vọng dao động trong khoảng 1.827 - 2.113 điểm.

Yuanta cũng so sánh giai đoạn hiện tại với chu kỳ tăng dài nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012-2018. Đây là giai đoạn có nhiều điểm tương đồng, gắn với câu chuyện nâng hạng thị trường, làn sóng IPO và quá trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

Yuanta dự báo VN-Index vẫn trong sóng tăng dài hạn và đạt vùng mục tiêu 2.280 điểm.

Yuanta dự báo kịch bản tăng trưởng tích cực cho thị trường 2026 (xác suất 67%), VN-Index đạt vùng mục tiêu 2.280 điểm.

Kịch bản còn lại kém tích cực, VN-Index giảm sâu; vốn của khối ngoại tiếp tục rút mạnh, gây suy yếu niềm tin của nhà đầu tư trong nước...