Người trẻ có thể tích lũy bạc ngay trên điện thoại

Xu hướng tích lũy tài sản qua các nền tảng số đang trở nên phổ biến trong giới trẻ. Việc VietinBank đưa bạc Ancarat 99,9% lên digiGOLD – nền tảng tài sản số trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile – tiếp tục mở rộng lựa chọn đầu tư dành cho nhóm người dùng yêu thích sự tiện lợi, linh hoạt và chi phí thấp.

digiGOLD, nền tảng được VietinBank ra mắt trước đó, từng ghi nhận hơn 7.500 giao dịch vàng chỉ sau 20 ngày vận hành. Việc bổ sung bạc là bước mở rộng tiếp theo nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản số trên ứng dụng. Bạc Ancarat – loại bạc miếng và bạc thỏi đạt chuẩn 99,9% – được định giá theo thị trường, hiển thị theo thời gian thực trên iPay, giúp người dùng chủ động quyết định mua hoặc bán.

Theo VietinBank, khách hàng có thể mua bạc trực tuyến hoàn toàn trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, với giá hiển thị theo thời gian thực và được cập nhật theo biến động thị trường. Các giao dịch được xác thực bằng mã OTP, diễn ra trong khung giờ 08h30 – 16h30. Bạc vật chất được cung cấp bởi Ancarat Silver, giúp người dùng có thể sở hữu lượng bạc rõ ràng theo trọng lượng đã mua một cách an toàn và nhanh chóng.

Điểm hấp dẫn của tính năng này nằm ở việc người dùng có thể mua bạc theo số tiền nhỏ, không cần đầu tư số vốn lớn để sở hữu miếng bạc nặng như cách truyền thống. Theo VietinBank, nhiều người trẻ lựa chọn mua bạc theo từng khoản nhỏ định kỳ, coi đây như một hình thức tích lũy tương tự tiết kiệm nhưng linh hoạt hơn nhờ khả năng mua bạc theo giá thị trường.

Xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh thị trường bạc quốc tế liên tục tăng mạnh. Giá bạc đã vượt 60 USD/ounce, mức cao nhất trong nhiều năm, do kỳ vọng giảm lãi suất từ Fed và nhu cầu kim loại trong ngành năng lượng tái tạo – đặc biệt là sản xuất pin mặt trời – tăng cao. Tại Việt Nam, giá bạc quy đổi đạt trên 63 triệu đồng/kg, khiến kim loại này trở thành lựa chọn phòng thủ bên cạnh vàng.

Trong khi vàng từ lâu đã được giao dịch phổ biến, bạc tại Việt Nam lại chủ yếu tồn tại dưới dạng trang sức hoặc sản phẩm sưu tầm, hạn chế khả năng thanh khoản. Việc số hóa bạc qua nền tảng ngân hàng giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn với tài sản này, tránh rủi ro cất giữ vật chất và nâng cao minh bạch về giá.

Trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, người dùng có thể xem biểu đồ giá theo ngày, tuần hoặc tháng, đồng thời theo dõi danh mục tài sản của mình ngay tại giao diện digiGOLD. Tính năng này phù hợp với hành vi của thế hệ trẻ – những người có thói quen quản lý tài chính cá nhân thông qua điện thoại, ứng dụng số và các nền tảng thanh toán trực tuyến.

Đại diện VietinBank cho biết nhóm người dùng trẻ chiếm tỷ lệ cao trong số khách hàng sử dụng iPay, với tần suất giao dịch số ổn định và xu hướng ưu tiên các kênh đầu tư linh hoạt. “Giới trẻ thích bắt đầu với khoản nhỏ, thử nghiệm nhiều tài sản khác nhau và đưa ra quyết định nhanh dựa trên dữ liệu. Việc bổ sung bạc lên digiGOLD phù hợp chính xác với hành vi đó”, đại diện chia sẻ.

Ngoài yếu tố tiện lợi, tính năng mua bạc online còn giúp người trẻ dễ dàng thử nghiệm các chiến lược đầu tư ngắn và trung hạn. Trên thực tế, biến động giá bạc thường mạnh hơn vàng, tạo ra cơ hội mua bạc trong thời gian ngắn. Với kênh giao dịch trực tuyến qua ngân hàng, người dùng có thể theo dõi giá và thực hiện giao dịch ngay khi thị trường biến động.

Đại diện Ancarat Silver nhận định việc đưa bạc lên nền tảng ngân hàng là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng thói quen tích lũy kim loại quý cho thế hệ trẻ. “Bạc là tài sản có giá trị thấp hơn vàng, phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ mới đi làm. Khi được số hóa, việc tiếp cận càng trở nên dễ dàng hơn”.

Các chuyên gia cho rằng mô hình tích trữ bạc trực tuyến sẽ giúp thị trường bạc Việt Nam phát triển theo hướng chính quy hơn, đồng thời tạo thêm một kênh đầu tư an toàn cho nhóm khách hàng trẻ đang gia tăng nhanh về số lượng. Xu hướng tài chính cá nhân số hóa cũng khiến những sản phẩm như digiGOLD trở thành lựa chọn phù hợp cho hành vi quản lý tài sản hiện đại.

VietinBank cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục tài sản trên digiGOLD, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đầu tư thuận tiện, bảo mật và dễ tiếp cận cho mọi nhóm khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ có nhu cầu tích lũy dài hạn.