Bia Saigon Special đem cơn mưa 'Lộc special' đến hàng ngàn khán giả tại đêm countdown HOZO CITY TẾT FEST 2025

Trong thời khắc chuyển giao, chào đón năm mới 2026 tại đêm countdown HOZO CITY TẾT FEST, Bia Saigon Special mang cơn mưa “Lộc Special” hòa cùng pháo hoa, âm nhạc và sắc xanh biểu tượng, lan tỏa tinh thần Tết lớn giữa cộng đồng.

Cơn mưa “Lộc Special” bùng nổ khoảnh khắc giao thừa

Đêm 31/12, Công viên bờ sông Sài Gòn trở thành tâm điểm của thành phố khi hàng chục nghìn khán giả cùng hội tụ tại HOZO CITY TẾT FEST để đón chào khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Khi nhịp đếm ngược vang lên chạm mốc 0h, bầu trời bừng sáng trong pháo hoa rực rỡ, hòa cùng tiếng reo hò, những cái ôm và lời chúc trao nhau giữa biển người.

Giữa thời khắc đặc biệt ấy, Nhà tài trợ chiến lược Bia Saigon Special ghi dấu ấn khó quên với “cơn mưa Lộc Special” đầu năm: hàng nghìn voucher ưu đãi được bắn lên không trung, hòa với ánh sáng và âm nhạc sôi động. Không chỉ là quà tặng đầu năm, đó còn là cách Bia Saigon Special gửi đi lời chúc may mắn, khởi đầu một năm mới đầy hứng khởi.

Bia Saigon Special ghi dấu khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại sân khấu countdown HOZO CITY TẾT FEST

Trong sắc xanh sang trọng đặc trưng đã gắn bó với người tiêu dùng suốt nhiều thập kỷ, hàng chục nghìn khán giả cùng hòa nhịp theo những bản remix bùng nổ từ DJ Louis 8ightz và MC Hype Chồn trên sân khấu countdown đặc biệt được Bia Saigon Special dành tặng cho HOZO CITY TẾT FEST. Âm nhạc lúc này trở thành ngôn ngữ chung, kết nối mọi người cùng nâng ly, trao Lộc, tỏa Tết, sẻ chia niềm vui và lan tỏa tinh thần ăn mừng rất Sài Gòn: hào sảng, cởi mở và chan hòa. Khi thông điệp “Trao Lộc Special, Tỏa Tết Lớn” vang lên đồng thanh, không gian lễ hội như được kết nối trong một nhịp chung của sự rộn ràng, phấn khởi và đầy hy vọng cho hành trình phía trước.

Không gian lễ hội được khuấy động bởi các bản nhạc remix bùng nổ do Bia Saigon Special dành tặng cho khán giả

Pháo hoa trên cao, “mưa lộc” dưới thấp, âm nhạc và sắc xanh Bia Saigon Special cùng bùng nổ, biến khoảnh khắc đếm ngược thành một nghi thức ăn mừng mang đậm dấu ấn địa phương. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ những khu chung cư quen thuộc của Sài Gòn, kết hợp cùng ngôn ngữ âm thanh hiện đại, đã vẽ nên bức tranh Tết nơi truyền thống và nhịp sống đương đại giao thoa một cách tự nhiên.

Trải nghiệm Special x Michelin: khi vị bia huyền thoại nâng tầm ẩm thực tinh hoa

Trước đó, trong những ngày diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST, khu trải nghiệm “Tỏa vị đặc sắc” của Bia Saigon Special là điểm dừng chân thu hút đông đảo người tham dự. Tại đây, thương hiệu bắt tay cùng Michelin Guide để kể câu chuyện Tết bằng hương vị, với những món ăn quen thuộc của Sài Gòn được nâng tầm tinh tế và đầy sáng tạo. Sự xuất hiện của “anh tài” Tăng Phúc trong không gian trải nghiệm càng làm không khí thêm gần gũi, khi khán giả vừa thưởng thức ẩm thực Michelin, vừa giao lưu và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm đáng nhớ.

Không gian Special x Michelin do Bia Saigon Special kiến tạo cùng sự xuất hiện của ca sĩ Tăng Phúc mang đến trải nghiệm thú vị cho người tham dự

Điểm nhấn của chuỗi trải nghiệm nằm ở cách Bia Saigon Special tham gia trực tiếp vào quá trình chế biến, trở thành chất xúc tác cho sáng tạo ẩm thực. Món gỏi cuốn dân dã được tái hiện trong diện mạo mới nhưng vẫn giữ trọn “linh hồn” Sài Gòn: tôm được hấp cùng Bia Saigon Special, tận dụng quy trình ủ kép hoa bia Yakima để hương thơm thẩm thấu sâu, giúp thịt tôm ngọt mềm và thanh tao. Phần nước chấm signature ứng dụng vị nhẫn nhẹ của hoa bia để giảm vị béo, tạo hậu vị sạch và hiện đại, trong khi lớp bọt làm từ bia mang đến kết cấu nhẹ, mịn, đánh thức vị giác ngay từ lần chạm đầu tiên.

Ẩm thực tinh hoa kết hợp cùng Bia Saigon Special trong không gian trình diễn ánh sáng, mở ra trải nghiệm thưởng vị đầy cảm xúc.

Với nhiều khán giả, Special x Michelin không chỉ là một điểm dừng ẩm thực, mà là minh chứng rõ nét cho cách Bia Saigon Special nâng tầm nguyên liệu quen thuộc thành trải nghiệm đẳng cấp, đúng với tinh thần “Special” đã được thương hiệu gìn giữ suốt nhiều thập kỷ qua - khi những khoảnh khắc không cần lớn lao vẫn đủ trở nên đặc biệt.

“Mình ấn tượng nhất là cảm giác mọi trải nghiệm đều được kết nối liền mạch. Từ lúc thưởng thức món ăn, dạo quanh khu trải nghiệm cho đến khoảnh khắc cao trào của lễ hội, đâu đâu cũng thấy Bia Saigon Special hiện diện. Việc trao ‘Lộc Special’ khiến không khí ăn mừng trở nên rất Sài Gòn - nhẹ nhàng nhưng đặc biệt khó quên”, chị Thu Trang (TP.HCM) chia sẻ.

Sắc xanh Bia Saigon Special hiện diện trong khoảnh khắc sẻ chia, để niềm vui lan tỏa giữa những người cùng thưởng thức

Thông qua việc đồng hành cùng siêu lễ hội HOZO CITY TẾT FEST và đầu tư chỉn chu cho chuỗi trải nghiệm Special x Michelin, Bia Saigon Special tiếp tục khẳng định dấu ấn của mình trong những dịp ăn mừng lớn nhỏ của người Việt. “Trao Lộc Special” vì thế không chỉ là món quà ý nghĩa đầu năm, mà còn là tinh thần sẻ chia, để mỗi “Lộc Special” trao tay đều mang theo lời chúc thuận lợi, may mắn và khởi đầu rực rỡ cho hành trình mới.