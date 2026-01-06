EVNSPC – Những dấu ấn nổi bật năm 2025

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam. EVNSPC vinh dự được trao Cờ Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025 của EVN.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ EVNSPC nhiệm kỳ 2026–2030

Đại hội Đảng bộ EVNSPC lần thứ XIV đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 21 đồng chí, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, thể hiện sự kế thừa và đổi mới trong công tác lãnh đạo.

Đảng ủy EVNSPC tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động có tính định hướng cao, tạo nền tảng thúc đẩy hiệu quả hoạt động của toàn Tổng công ty.

Năm 2025, EVNSPC vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy

Năm 2025, EVNSPC hoàn thành “nhiệm vụ kép”: vừa bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và EVN.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 82,41 tỷ kWh, tăng 2,92% so với cùng kỳ. Điện lưới quốc gia đã phủ kín 100% xã, thị trấn, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,87%, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,88%. Đến cuối năm, 580 xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới, tương đương 88%.

EVNSPC tiếp tục bảo đảm cấp điện cho khu vực biển đảo; tiếp nhận, vận hành tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV cấp điện cho Côn Đảo; thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Dấu ấn 50 năm “Xây dựng – Phát triển – Thắp sáng niềm tin”

Năm 2025 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển EVNSPC. Thay vì tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn, Tổng công ty sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm để hỗ trợ hàng trăm hộ dân khó khăn về nhà ở.

Nhân dịp này, EVNSPC được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên trong sự nghiệp điện khí hóa miền Nam.

EVNSPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật

Vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng

Trong năm, EVNSPC khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV; đóng điện 88 công trình 110kV, vượt 20 dự án so với kế hoạch. Tổng công ty cũng hoàn thành 13 công trình tồn đọng kéo dài nhiều năm và 623 công trình lưới điện trung, hạ thế.

Đặc biệt, 50 công trình 110kV được hoàn thành và đóng điện trước ngày 30/4/2025, chào mừng 50 năm xây dựng EVNSPC và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng giá trị giải ngân đạt 16.817 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó giải ngân vốn đầu tư thuần đạt 14.360 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch đầu năm và 102% kế hoạch EVN giao điều chỉnh.

Tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

EVNSPC đã chủ động triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Trung ương và chỉ đạo của EVN.

Đến ngày 1/7/2025, EVNSPC hoàn tất việc sắp xếp 19 công ty điện lực cấp tỉnh còn 8 đơn vị theo địa giới hành chính mới; chuyển giao Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu về EVNHCMC, chuyển giao Công ty Điện lực Ninh Thuận về EVNCPC. Đồng thời tiếp nhận Công ty Điện lực Đắk Nông; chuyển thực hiện điều chuyển, sáp nhập, chuyển đổi mô hình Công ty Điện lực Đồng Nai; sáp nhập Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam vào Công ty Thí nghiệm điện miền Nam; chuyển các xí nghiệp dịch vụ và Trung tâm Thí nghiệm điện về các công ty điện lực; thành lập các đội quản lý điện lực theo mô hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật – tài chính

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu bước tiến trong quản trị và ứng dụng khoa học – công nghệ của EVNSPC. Các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, tiết kiệm điện đều đạt và vượt kế hoạch.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng được triển khai đồng bộ, minh bạch, với 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đột phá khoa học – công nghệ và chuyển đổi số

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (áo xanh) tham quan gian hàng của EVNSPC tại Triển lãm Khoa học công nghệ Điện lực Việt Nam năm 2025.

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Tổng công ty để lại ấn tượng mạnh tại Hội thảo khoa học, công nghệ điện lực toàn quốc năm 2025, nổi bật như: BIM trong thiết kế – thi công – vận hành lưới điện 110–220kV; Scan to BIM tái tạo mô hình ảo toàn bộ công trình, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì và vận hành thông minh; thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline; sử dụng AI phân tích phóng điện cục bộ; thiết bị vệ sinh cách điện hotline điều khiển từ xa; mô hình dự báo phụ tải điện Rolling SARIMAX…

Trong năm, 117 sáng kiến cấp Tổng công ty được công nhận, trong đó có 5 sáng kiến cấp EVN và 1 đề tài khoa học cấp EVN hoàn thành nghiệm thu.

Gần 60 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Hàng chục tỷ đồng được EVNSPC hưởng ứng chương trình dóa nhà tạm, nhà dột nát

Song song với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, EVNSPC dành gần 60 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, gần 19 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm tổ chức kỷ niệm được sử dụng xây dựng 315 căn nhà cho người nghèo tại các tỉnh, thành phía Nam, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động; đồng thời vận động hơn 30 tỷ đồng xã hội hóa để xây mới 500 căn nhà cho hộ khó khăn.

CBCNV toàn Tổng công ty còn đóng góp hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với đó là hàng chục nghìn phần quà được trao tới người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết; triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng, sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách.