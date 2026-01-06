VN-Index vượt 1.800 điểm

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (6/1) đánh dấu một cột mốc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index chính thức vượt mốc 1.800 điểm và đóng cửa tại mức 1.816 điểm, tăng gần 28 điểm so với phiên trước.

Chỉ số bứt phá mạnh trong phiên chiều, dù thanh khoản chưa thực sự bùng nổ khi giá trị giao dịch HoSE dừng ở mức hơn 27.100 tỷ đồng.

Động lực chính kéo VN-Index đi lên tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là rổ VN30. Chỉ số VN30 tiến sát vùng 2.056 điểm, trong bối cảnh lực kéo tập trung vào một số trụ lớn. Đáng chú ý, có tới 4 cổ phiếu trong rổ này tăng kịch trần gồm GVR, GAS, VHM và VRE; trong đó GVR, GAS và VHM đều dư mua trần với khối lượng lớn.

Nhóm Vingroup tiếp tục đóng vai trò “xương sống” của thị trường. VHM tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index với hơn 8 điểm. VRE cũng tăng kịch trần, trong khi VPL tăng gần 3%. Riêng VIC đi ngang, song chỉ riêng ba mã còn lại trong hệ sinh thái này đã đóng góp hơn 11 điểm cho chỉ số chung. Chỉ số chính có mức độ phụ thuộc rất lớn vào nhóm cổ phiếu Vingroup.

Nhóm Vingroup tiếp tục đóng góp chủ lực cho đà tăng của thị trường.



Bên cạnh nhóm Vingroup, các mã giao dịch đáng chú ý còn có GAS và GVR tăng trần, PLX tiến sát trần, BCM và BSR tăng mạnh 3-4%, giúp củng cố đà đi lên của chỉ số trong phiên chiều. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhóm dầu khí được dự báo hưởng lợi từ những bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Nhóm tài chính, ngân hàng phát tín hiệu tích cực hơn MBB, VPB, TCB, CTG hay đại diện nhóm chứng khoán SSI đều tăng từ 2-5%, giúp thị trường giữ nhịp tích cực khi VN-Index vượt mốc tâm lý quan trọng. Tuy vậy, sự phân hóa vẫn hiện hữu khi một số mã lớn như FPT, DGC, STB hay HDB chịu áp lực điều chỉnh, song mức giảm chưa đủ lớn để ảnh hưởng xu hướng chung.

Dù chỉ số tăng mạnh, số mã giảm trên HoSE vẫn lên tới 153 cổ phiếu. Trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” quen thuộc của thị trường khi đà tăng phụ thuộc chủ yếu vào cổ phiếu trụ.

Kết thúc phiên giao, VN-Index tăng 27,87 điểm (1,56%) lên 1.816,27 điểm. HNX-Index giảm 0,22 điểm (0,09%) xuống 246,52 điểm. UPCoM-Index giảm 0,47 điểm (0,39%) xuống 120,14 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 477 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VHM, TCB và FPT, trong khi mua ròng tại MBB, VPB, VRE.