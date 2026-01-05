Thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng chứng khoán

TPO - Để thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng lưu ý cần tiếp tục khẩn trương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, khắc phục những hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu.

Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sáng nay (5/1), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là năm mở đầu một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế mà còn là năm mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước, hướng đến mục tiêu giàu mạnh và thịnh vượng

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lưu ý, Việt Nam vẫn phải đối mặt nhiều rủi ro khi bối cảnh thế giới tiềm ẩn bất ổn. Do đó, ngành chứng khoán cần đổi mới mạnh mẽ, chủ động và linh hoạt hơn, trong đó tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo tận dụng được các lợi thế khi thị trường được nâng hạng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao ngành chứng khoán tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được phê duyệt tại đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. “Để chính thức được nâng hạng thị trường vào tháng 9/2026, cần tiếp tục khẩn trương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, lưu ý khắc phục những hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính cũng yêu cầu ngành chứng khoán đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát thị trường chứng khoán, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu; phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán mới, các công cụ tài chính xanh.

Ngành chứng khoán tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài; trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

“Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường” Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao.

Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho rằng, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường mới nổi thứ cấp là minh chứng cho nỗ lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý. Bước sang năm 2026, mục tiêu quan trọng không chỉ là tăng trưởng, mà còn là xây dựng thị trường vận hành minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao.

UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, duy trì tiêu chí nâng hạng, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin dựa trên hệ thống KRX, đồng thời triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm vào đầu năm 2027.