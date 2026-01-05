‘Mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân và thuộc về nhân dân’

TPO - “Nhìn lại 80 năm, chúng ta có quyền tự hào rằng, Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Nhà nước Việt Nam dân chủ, mà còn khẳng định một giá trị trường tồn: mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân và thuộc về nhân dân”, đại biểu Quốc hội chia sẻ.

Quyền tự quyết thông qua lá phiếu dân chủ

Chia sẻ với phóng viên, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) bày tỏ: nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thấm thía ý nghĩa lịch sử đặc biệt của ngày 6/1/1946 – ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam chính thức được cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Khi đó, đất nước vừa giành được độc lập sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyền còn non trẻ, thù trong giặc ngoài bủa vây, nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân muôn vàn khó khăn.

Thế nhưng, thay vì lựa chọn con đường áp đặt hay mệnh lệnh hành chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đặt niềm tin trọn vẹn vào nhân dân, trao cho nhân dân quyền tự quyết thông qua lá phiếu dân chủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tại Kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội khóa I ra đời từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ấy đã nhanh chóng khẳng định vai trò của mình. Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên, thông qua nhiều quyết sách hệ trọng, trong đó ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được đánh giá là một văn bản dân chủ, tiến bộ, đề cao quyền con người, quyền công dân, đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

“Trong suốt các giai đoạn lịch sử sau này - từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến công cuộc thống nhất đất nước, rồi đổi mới và hội nhập quốc tế - Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, xây dựng hệ thống pháp luật, quyết định những vấn đề trọng đại, gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Mỗi kỳ bầu cử Quốc hội đều là một lần nhân dân tiếp tục trao gửi niềm tin, tiếp nối tinh thần của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946”, ông Sơn bày tỏ.

Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của Nhà nước Việt Nam dân chủ, mà còn khẳng định một giá trị trường tồn: mọi quyền lực Nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân và thuộc về nhân dân.

Chính tinh thần ấy đã trở thành nền tảng để Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, lớn mạnh, xứng đáng là hiện thân của ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một thiết chế nền tảng của chế độ dân chủ, nơi nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của mình thông qua lá phiếu.

Mỗi kỳ bầu cử không chỉ lựa chọn những con người cụ thể, mà còn xác lập niềm tin của xã hội đối với Nhà nước, củng cố sự đồng thuận và đại đoàn kết dân tộc, tạo nên động lực chính trị – xã hội cho sự phát triển đất nước.

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục từ thực tiễn, gắn với thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ thống nhất xây dựng đất nước và thời kỳ đổi mới. Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý giá cho việc kiện toàn, củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động Quốc hội khóa sau.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn.

Là một đại biểu Quốc hội, tôi luôn cảm nhận sâu sắc rằng đằng sau mỗi lá phiếu, mỗi quyết định, mỗi đạo luật là niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước. Niềm tin đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm ấy đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự nhân dân”, đại biểu Bùi Hoài Sơn.

Trung tâm của tư duy cải cách

Trong bối cảnh mới, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội nhìn nhận, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời phải đối diện với nhiều biến động khó lường thì vai trò của Quốc hội càng trở nên trọng yếu.

“Quốc hội không chỉ làm luật, mà còn thiết kế thể chế phát triển, kiến tạo môi trường pháp lý cho đổi mới sáng tạo, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích quốc gia – dân tộc”, ông Sơn nói.

Ngày nay, khi đất nước đặt mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, khi các nhiệm vụ mới đặt ra yêu cầu cao chưa từng có, Quốc hội không chỉ là cơ quan làm luật, mà còn là trung tâm của tư duy cải cách, đột phá thể chế và bảo đảm niềm tin xã hội.

Trách nhiệm của cơ quan dân cử vì vậy vừa lớn lao, vừa vinh dự: phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật, đổi mới phương thức giám sát, nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng; đồng thời phải tăng cường đối thoại, lắng nghe, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt với những quyết sách chưa từng có tiền lệ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quốc hội Việt Nam tiếp tục mang trên mình sứ mệnh cao cả: là nơi kết tinh trí tuệ dân tộc, là trụ cột của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là biểu tượng của niềm tin nhân dân và là chỗ dựa cho mọi quyết sách quốc gia.

“Giữ vững tinh thần của ngày 6/1/1946, mọi quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - đó chính là cội nguồn sức mạnh để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc”, ông Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, Quốc hội khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt với những quyết sách chưa từng có tiền lệ, tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một Quốc hội hành động, dám nghĩ, dám làm.

Trong đại dịch COVID-19, Quốc hội đã linh hoạt chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, sau đó kết hợp trực tuyến với trực tiếp và thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội số.

Riêng về công tác lập pháp, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 34 luật và 14 nghị quyết; đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục lập dấu mốc lịch sử khi xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết được ban hành của cả nhiệm kỳ.

Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.