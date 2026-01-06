EVN hoàn thành vượt tiến độ xóa ‘vùng lõm’ điện, sóng tại 129 thôn bản

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, đội ngũ cán bộ, công nhân viên EVN đã vượt núi, băng sông, đưa điện tới 129 thôn, bản xa xôi, heo hút nhất – những nơi còn là “vùng lõm” về điện và sóng. Nhiệm vụ đặc biệt khó khăn ấy đã được các đơn vị triển khai với tinh thần quyết liệt, hoàn thành vào 15/12/2025, sớm hơn 15 ngày so với tiến độ được giao.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

Năm 2025 ghi dấu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo tiền đề vững chắc cho kỷ nguyên mới của đất nước. Trong dòng chảy đổi thay đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những trụ cột chiến lược then chốt, là “đường băng” để chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đồng loạt cất cánh, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến tháng 6/2025, trên cả nước vẫn còn 129 thôn, bản chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Những “điểm lõm” này không chỉ gây trở ngại cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đây là những điểm dân cư xa xôi nhất, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đặt ra những thử thách khắc nghiệt đối với người làm điện. Tại miền Trung, các thôn, bản “vùng lõm” điện chủ yếu nằm sâu ở vùng lõi dãy Trường Sơn, giữa núi rừng trùng điệp, dân cư thưa thớt. Tại miền Bắc, nhiều bản làng nằm sâu trong núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đường mòn bị bão lũ tàn phá.

Trước thực tế đó, Chính phủ đã giao cho EVN trọng trách cấp điện cho các thôn, bản lõm sóng chưa có điện. Qua đó, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn hạ tầng, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công và mở ra cơ hội phát triển công bằng cho người dân ở những vùng khó khăn nhất.

Thực hiện thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, EVN đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm cao nhất. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An đã trực tiếp chủ trì các cuộc họp triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo các Ban chuyên môn EVN cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung khẩn cấp huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư cấp điện cho các thôn, bản lõm sóng chưa có điện, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ được giao.

Từ chỉ đạo “nóng” của Tập đoàn, các đơn vị đã quyết liệt triển khai với mục tiêu đến ngày 15/12/2025 hoàn thành “phủ điện” – sớm hơn 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Đỗ Nguyệt Ánh cho biết: “Toàn quốc có 129 thôn, bản “vùng lõm” thì ở khu vực phía Bắc có tới 110 điểm. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết và yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc phải vào cuộc với tinh thần thần tốc, xung kích vượt gian khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Với Tổng công ty Điện lực miền Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư cho biết, Tổng công ty đã sát sao chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị phải ra quân xóa “vùng lõm” với quyết tâm, kỷ luật cao, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Trong bối cảnh miền Trung bão nối bão, lũ chồng lũ, nguồn lực tại EVNCPC bị phân tán, tuy nhiên, các đơn vị đã nỗ lực huy động nhân lực, khảo sát thực tế, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị viễn thông, khẩn trương đưa điện tới các thôn, bản.

Hối hả “cõng điện” lên non

Đối với 129 thôn, bản “vùng lõm” – đây là những điểm dân cư xa xôi nhất, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, đặt ra những thử thách khắc nghiệt đối với người làm điện.

Tại miền Trung, các thôn, bản “vùng lõm” điện chủ yếu nằm sâu ở vùng lõi dãy Trường Sơn, giữa núi rừng trùng điệp, dân cư thưa thớt. Ở những vùng đất được ví như “lưng trời” ấy, hành trình đưa điện không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là cuộc vượt khó bền bỉ, thử thách ý chí, trách nhiệm người làm điện.

Còn tại miền Bắc, hành trình đưa điện về các thôn, bản “vùng lõm” cũng phải đối mặt với muôn vàn gian khó. Nhiều bản làng nằm sâu trong núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, đường mòn bị bão lũ tàn phá, khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng gian nan. Bản Púng Páng (Điện Biên) cách trung tâm tới 24km; bản Cha Nga (Nghệ An) cách 13km; bản Cà Lồ (Cao Bằng) cách 8km; bản Nà Bó (Tuyên Quang) cách 10km… Mỗi địa danh là một thách thức khác nhau đối với người làm điện.

Có nơi, công nhân EVNNPC phải ngược dòng sông bằng thuyền nhỏ để vận chuyển vật tư; có nơi lại phải gùi thiết bị, cuốc bộ qua những sườn núi dốc cao, trơn trượt trong giá rét và mưa rừng. Trên những cung đường ấy, tinh thần “bám bản, bám tuyến” được thể hiện rõ nét, lãnh đạo các công ty điện lực cùng lực lượng xung kích trực tiếp có mặt tại hiện trường, tổ chức thi công liên tục ngày, đêm. Có thời điểm, tại những khu vực bị bão lũ tàn phá, khiến vật tư, thiết bị bị cuốn trôi, các đơn vị phải sử dụng cột tạm, kéo dây tạm thời để kịp thời cấp điện trở lại cho người dân, bảo đảm kịp thời đưa điện về vùng cao, vùng xa đúng tiến độ.

Vượt qua những cung đường gian khó, dòng điện đã được đưa đến sớm với người dân, kịp thời tạo nền tảng cho thông tin liên lạc, dịch vụ công và đời sống dân sinh ở những vùng còn nhiều thiếu thốn. Đến ngày 15/12/2025, các đơn vị của EVN đã hoàn thành việc cấp điện cho 129/129 thôn, bản lõm sóng chưa có điện, đạt tỷ lệ 100%, vượt tiến độ 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 100% số xã có điện, 99,85% số hộ dân được sử dụng điện, 99,77% số hộ dân nông thôn có điện.

Kết quả này phản ánh tinh thần nghiêm túc, nỗ lực tổ chức thực hiện của ngành Điện theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, khẳng định rõ sứ mệnh của ngành Điện: “đi trước một bước” để mở đường phát triển, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó cũng tạo dựng nền tảng vững chắc để chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Những nỗ lực của người làm điện đã góp phần thắp lên cơ hội đổi thay cho các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, bảo đảm quyền tiếp cận các hạ tầng thiết yếu, đưa người dân từng bước hòa nhịp cùng sự phát triển chung của đất nước.