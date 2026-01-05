Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

VietinBank ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới: Minh bạch kiến tạo niềm tin

P.V

Từ ngày 1/1/2026, VietinBank chính thức ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới, hứa hẹn trở thành điểm chạm thú vị và thu hút nhà đầu tư.

Nâng cao trải nghiệm, gia tăng tính minh bạch

Website Quan hệ Nhà đầu tư mới được thiết kế với giao diện hiện tại, trực quan, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên cả máy tính và thiết bị di động. Cấu trúc website rõ ràng, khoa học, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các thông tin cần thiết chỉ trong vài thao tác đơn giản. Tại đây toàn bộ các tài liệu quan trọng như: Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, kết quả kinh doanh, tài liệu Đại hội đồng cổ đông, tin tức công bố thông tin, các sự kiện… đều được cập nhật một cách đầy đủ, minh bạch và có hệ thống.

Đặc biệt, website được tích hợp Chatbot giúp hỗ trợ tìm kiếm thông tin nhanh nhất, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng. Qua đó, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, liên tục ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, giúp người dùng tận hưởng các tiện ích thông minh, tiện dụng.

trang-chu-1.png
Trang chủ ấn tượng, nơi tầm nhìn chiến lược gặp niềm tin của nhà đầu tư

Cầu nối chiến lược giữa Ngân hàng và cộng đồng nhà đầu tư

Website Quan hệ Nhà đầu tư mới không chỉ là một kênh cập nhật thông tin chính thống của VietinBank; mà còn đóng vai trò như một cầu nối chiến lược giữa Ngân hàng và cộng đồng nhà đầu tư. Website cũng cung cấp các kênh liên hệ trực tiếp với Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của VietinBank, qua đó giúp mọi thắc mắc, đề xuất từ cộng đồng nhà đầu tư được phản hồi nhanh chóng, rõ ràng và có trách nhiệm.

Việc ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới là một bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực quản trị, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Ngân hàng và cộng đồng nhà đầu tư. VietinBank tin rằng khi thông tin được công bố một cách minh bạch, kịp thời, dễ dàng tiếp cận, niềm tin của nhà đầu tư sẽ được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với thông điệp “Minh bạch kiến tạo niềm tin”, VietinBank muốn khẳng định cam kết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với nhà đầu tư trên hành trình phát triển.

4-poster-su-kien-ra-mat-website-dang-ngay-01012026.png

Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững

Việc đầu tư xây dựng website Quan hệ Nhà đầu tư mới thể hiện rõ quyết tâm của VietinBank trong việc tiệm cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và minh bạch hóa hoạt động ngân hàng. Thông qua nền tảng này, VietinBank mong muốn mang đến cho nhà đầu tư một góc nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Website Quan hệ Nhà đầu tư mới như lời tri ân của VietinBank tới các nhà đầu tư đã đồng hành cùng VietinBank trong suốt thời gian qua. Quý nhà đầu tư có thể khám phá và trải nghiệm ngay website Quan hệ Nhà đầu tư mới của VietinBank tại: https://investor.vietinbank.vn.

P.V
#VietinBank #quan hệ nhà đầu tư #minh bạch #công nghệ số #giao dịch #đầu tư #ngân hàng

