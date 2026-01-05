Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng mạnh sau vụ Mỹ lật đổ Tổng thống Venezuela

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo chuyên gia, nếu quan hệ Mỹ - Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ ở mức cao. Bối cảnh bất định đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô.

Phiên giao dịch chiều nay (5/1), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng, lên mức 156,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Hiện, nhu cầu mua vàng trong dân rất lớn, tâm lý mua vàng theo đám đông và mỗi khi giá vàng tăng cao liên tục diễn ra.

Đến thời điểm hiện tại, việc nhập vàng theo quy định mới chưa thực hiện được. Thị trường vẫn đang chờ nguồn cung mới cũng như chính sách đi vào cuộc sống.

b1.jpg
Người dân xếp hàng mua vàng mỗi khi giá vàng biến động tăng cao.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Nguyễn Văn Phương - chuyên gia thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia - phân tích, biến động giá vàng toàn cầu trong những năm gần đây cho thấy vàng không chỉ là tài sản trú ẩn an toàn mà còn là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ bất ổn của kinh tế thế giới.

Sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, những diễn biến căng thẳng liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang trở thành một trong những yếu tố địa chính trị tác động rõ nét tới thị trường vàng quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp cứng rắn với Venezuela, từ trừng phạt kinh tế, kiểm soát tài sản cho tới những tuyên bố mạnh mẽ về chính trị - an ninh, tâm lý lo ngại rủi ro của giới đầu tư toàn cầu đã gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị cũng làm gia tăng biến động trên thị trường chứng khoán và ngoại hối, càng củng cố vị thế của vàng trong danh mục đầu tư phòng ngừa rủi ro.

"Nếu quan hệ Mỹ - Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ ở mức cao. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, xu hướng của kim loại quý này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu", ông Phương nói.

Theo ông Phương, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới. Trong dài hạn, việc nhận diện đúng vai trò của vàng và quản lý tốt các tác động lan tỏa từ thị trường vàng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Ông Phương cho biết thêm, trên thế giới diễn biến của giá vàng có mối liên hệ chặt chẽ với chính sách tiền tệ và kỳ vọng lạm phát. Khi các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách để kiểm soát lạm phát, giá vàng thường chịu áp lực do lãi suất tăng. Ngược lại, trong giai đoạn chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc khi thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm, vàng thường hưởng lợi.

ll.jpg
Chuyên gia Nguyễn Văn Phương (ảnh: Lộc Liên).

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, nhiều nền kinh tế lớn đã phát tín hiệu ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách. Điều này làm gia tăng kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ bảo toàn giá trị. Chính sự điều chỉnh kỳ vọng này đã góp phần lý giải các đợt tăng giá mạnh của vàng trong thời gian gần đây.

Tại thị trường trong nước, ông Phương cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa là yếu tố then chốt để giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động giá vàng. Điều hành chính sách cần hướng tới mục tiêu ổn định tổng thể, tránh các phản ứng thái quá có thể làm gia tăng bất ổn thị trường.

"Một yếu tố không kém phần quan trọng là công tác truyền thông chính sách. Việc cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời về định hướng điều hành sẽ giúp ổn định kỳ vọng của thị trường và người dân, hạn chế tâm lý đầu cơ và phản ứng dây chuyền trước các biến động giá vàng", ông Phương nói.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #thị trường vàng #đầu tư vàng #chính sách tiền tệ #biến động giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục