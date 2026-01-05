Giá vàng tăng mạnh sau vụ Mỹ lật đổ Tổng thống Venezuela

TPO - Theo chuyên gia, nếu quan hệ Mỹ - Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ ở mức cao. Bối cảnh bất định đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô.

Phiên giao dịch chiều nay (5/1), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng, lên mức 156,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Hiện, nhu cầu mua vàng trong dân rất lớn, tâm lý mua vàng theo đám đông và mỗi khi giá vàng tăng cao liên tục diễn ra.

Đến thời điểm hiện tại, việc nhập vàng theo quy định mới chưa thực hiện được. Thị trường vẫn đang chờ nguồn cung mới cũng như chính sách đi vào cuộc sống.

Người dân xếp hàng mua vàng mỗi khi giá vàng biến động tăng cao.

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Nguyễn Văn Phương - chuyên gia thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia - phân tích, biến động giá vàng toàn cầu trong những năm gần đây cho thấy vàng không chỉ là tài sản trú ẩn an toàn mà còn là một chỉ báo quan trọng phản ánh mức độ bất ổn của kinh tế thế giới.

Sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, những diễn biến căng thẳng liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang trở thành một trong những yếu tố địa chính trị tác động rõ nét tới thị trường vàng quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp cứng rắn với Venezuela, từ trừng phạt kinh tế, kiểm soát tài sản cho tới những tuyên bố mạnh mẽ về chính trị - an ninh, tâm lý lo ngại rủi ro của giới đầu tư toàn cầu đã gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị cũng làm gia tăng biến động trên thị trường chứng khoán và ngoại hối, càng củng cố vị thế của vàng trong danh mục đầu tư phòng ngừa rủi ro.

"Nếu quan hệ Mỹ - Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ ở mức cao. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, xu hướng của kim loại quý này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chính sách tiền tệ của Mỹ, diễn biến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu", ông Phương nói.

Theo ông Phương, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới. Trong dài hạn, việc nhận diện đúng vai trò của vàng và quản lý tốt các tác động lan tỏa từ thị trường vàng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Ông Phương cho biết thêm, trên thế giới diễn biến của giá vàng có mối liên hệ chặt chẽ với chính sách tiền tệ và kỳ vọng lạm phát. Khi các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách để kiểm soát lạm phát, giá vàng thường chịu áp lực do lãi suất tăng. Ngược lại, trong giai đoạn chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc khi thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ giảm, vàng thường hưởng lợi.

Chuyên gia Nguyễn Văn Phương (ảnh: Lộc Liên).

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, nhiều nền kinh tế lớn đã phát tín hiệu ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách. Điều này làm gia tăng kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một công cụ bảo toàn giá trị. Chính sự điều chỉnh kỳ vọng này đã góp phần lý giải các đợt tăng giá mạnh của vàng trong thời gian gần đây.

Tại thị trường trong nước, ông Phương cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa là yếu tố then chốt để giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động giá vàng. Điều hành chính sách cần hướng tới mục tiêu ổn định tổng thể, tránh các phản ứng thái quá có thể làm gia tăng bất ổn thị trường.

"Một yếu tố không kém phần quan trọng là công tác truyền thông chính sách. Việc cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời về định hướng điều hành sẽ giúp ổn định kỳ vọng của thị trường và người dân, hạn chế tâm lý đầu cơ và phản ứng dây chuyền trước các biến động giá vàng", ông Phương nói.