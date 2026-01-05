Hạ tầng GELEX bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, tăng cường năng lực triển khai chiến lược phát triển

Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (GELEX Infra) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đào Văn Duy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX, Tổng Giám đốc Hạ tầng GELEX nhấn mạnh: “Trong định hướng phát triển 5 năm tới, GELEX đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam. Theo đó, GELEX Infra cùng GELEX Electric được xác định là hai trụ cột phát triển song hành, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược chung của Tập đoàn.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, công tác nhân sự – đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo – được xác định là yếu tố then chốt. Việc bổ nhiệm ông Đào Văn Duy là bước quan trọng nhằm bổ sung năng lực cho Hạ tầng GELEX trong bối cảnh Công ty đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới, trong đó có bất động sản thương mại và hạ tầng tại khu vực phía Nam”.

Lãnh đạo Tập đoàn GELEX và Hạ tầng GELEX trao quyết định và tặng hoa cho tân Phó Tổng Giám đốc Đào Văn Duy.

Ông Lương Thanh Tùng đánh giá cao kinh nghiệm nhiều năm của ông Đào Văn Duy trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt tại thị trường phía Nam, và bày tỏ kỳ vọng tân Phó Tổng Giám đốc sẽ cùng Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Hạ tầng GELEX triển khai hiệu quả chiến lược đã đề ra, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của Tập đoàn. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tinh thần làm việc tập thể và việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị xuyên suốt từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

Ông Đào Văn Duy Phó Tổng Giám đốc GELEX Hạ tầng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Văn Duy bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng giao trọng trách. Ông khẳng định đã sẵn sàng dành trọn tâm huyết, cùng tập thể Hạ tầng GELEX xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đáp ứng kỳ vọng và định hướng chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Đào Văn Duy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.