Bắt lô hàng thuốc lá giả mạo nhãn hiệu

TPO - Cục Hải quan cho biết lực lượng kiểm soát chống buôn lậu vừa phát hiện, xử lý hai vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổng trị giá ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 - Cục Hải quan vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và các đơn vị liên quan kiểm tra một lô hàng thuốc lá nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty HK, khai báo là thuốc lá điếu nhãn hiệu Lambert & Butler, được chứa trong container MSCU5479973, gửi kho ngoại quan tại TPHCM và dự kiến xuất khẩu sang Vương quốc Anh.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy lô hàng gồm 472 thùng thuốc lá Lambert & Butler (Original Silver), tương đương 9,4 triệu điếu. Trên bao bì không thể hiện xuất xứ, có mã vạch và dòng chữ “UK DUTY PAID”.

Kết quả xác minh, thẩm định của đại diện chủ sở hữu quyền nhãn hiệu khẳng định toàn bộ số thuốc lá trên là hàng giả mạo nhãn hiệu Lambert & Butler. Nếu là hàng thật, tổng giá trị theo giá bán lẻ tại thị trường Vương quốc Anh ước tính hơn 7 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 255 tỷ đồng.

Lô hàng thuốc lá giả nhãn hiệu Lambert & Butler vừa được lực lượng hải quan phát hiện.

Do thuốc lá Lambert & Butler không được phân phối chính thức tại Việt Nam, cơ quan chức năng tham khảo giá thị trường quốc tế để xác định trị giá lô hàng vi phạm ở mức khoảng 16 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ, cơ quan Hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hiện toàn bộ tang vật hồ sơ đã được bàn giao cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cũng theo Cục Hải quan, trong quá trình tăng cường kiểm soát hàng hóa quá cảnh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 phát hiện một vụ việc khác liên quan đến hàng điện tử giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh do Công ty TNHH AL (Hà Nội) vận chuyển từ Trung Quốc sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Đồng Nai). Qua kiểm tra, ngoài hàng hóa khai báo, tổ công tác phát hiện thêm 1.000 chiếc tai nghe Bluetooth nhãn hiệu AirPods Pro (thế hệ thứ 2) không khai báo hải quan.

Lô hàng tai nghe Airpods vận chuyển từ Trung Quốc sang Campuchia bị lực lượng hải quan phát hiện giả mạo thương hiệu.

Đại diện doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ chứng minh quyền sử dụng nhãn hiệu Apple đối với số hàng hóa này. Kết quả giám định xác định toàn bộ tai nghe là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Theo cơ quan chức năng, nếu là hàng thật, lô tai nghe có giá trị tương đương khoảng hơn 5,3 tỷ đồng; trong khi trị giá theo kết luận thẩm định giá chỉ ở mức gần 546 triệu đồng.

Cục Hải quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 440 triệu đồng đối với Công ty TNHH AL, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng để bàn giao cho cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định.

Theo Cục Hải quan, việc phát hiện và xử lý liên tiếp các vụ việc lớn trên cho thấy thủ đoạn lợi dụng hoạt động xuất khẩu, quá cảnh để đưa hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng Hải quan đang tăng cường kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kiên quyết ngăn chặn hàng giả, hàng cấm.