10 kết quả nổi bật của EVNHCMC năm 2025

Năm 2025, TPHCM được mở rộng địa giới hành chính sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hình thành siêu đô thị lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, với những kết quả nổi bật như sau:

1. Đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và của nhân dân và các sự kiện quan trọng trên địa bàn TPHCM mới. Sản lượng điện thương phẩm đạt 43,6 tỷ kWh, tăng 1,23% so với cùng kỳ và đạt 100,76% so với kế hoạch, sản lượng điện tiết kiệm đạt 1,09 tỷ kWh, chiếm 2,5% điện thương phẩm. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện tiếp tục được cải thiện nâng cao.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC nhận danh hiệu Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu TPHCM.

2. Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đã tiếp nhận và sắp xếp thành lập 5 công ty điện lực mới từ hai Công ty Điện lực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số đầu mối sau sắp xếp giảm từ 59 xuống còn 37, tương đương giảm 37,3%.

3. Công tác đầu tư phát triển lưới điện đã hoàn thành 100% kế hoạch góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải năm 2025 và những năm tiếp theo, đã đóng điện đưa vào vận hành 6 công trình và khởi công 12 công trình.

4. Tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện thông minh, thực hiện hoàn thành công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo”, đưa nơi đây trở thành đặc khu đầu tiên tại Việt Nam có lưới điện thông Minh, góp phần phát triển kinh tế sinh thái biển hiện đại, xanh, thông minh và bền vững. Với những nỗ lực trong ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian qua, EVNHCMC được Chủ tịch nước trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học công nghệ phát triển lưới điện thông minh. Ngoài ta, EVNHCMC còn được trao tặng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo

5. Đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp số của Tổng công ty ở mức chuyển đổi số nâng cao, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chuyển đổi sang môi trường số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Quản trị doanh nghiệp, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác đào tạo, với số giờ đào tạo bình quân là 138 giờ/người (vượt chỉ tiêu 40 giờ/người/năm), thực hiện đăng bạ thành công 09 kỹ sư Asean và tổng số kỹ sư Asean đến nay là 271 người.

7. Kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4, vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 99,86% về khách hàng, 99,79% về tiền thông qua các ngân hàng và đối tác thu hộ.

8. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả, đã có hơn 600 sáng kiến, giải pháp được công nhận. Trong năm qua đã có nhiều gương điển hình được vinh danh, như anh Trần Văn Thuận (Công ty Điện lực Củ Chi) vinh dự được tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, 7 cá nhân được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương “Người lao động ngành Điện tiêu biểu” và 3 cá nhân “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu”; 3 các nhân nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn.

Kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện tại TPHCM

9. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục giữ vững danh hiệu xuất sắc. Công Đoàn với nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, hoạt động vì cộng đồng tiếp tục phát huy và nhân rộng. Đoàn Thanh niên Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị Tổng công ty, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, sửa chữa hệ thống điện cho gia đình hộ nghèo, trao học bổng “Thắp sáng niềm tin” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

10. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2025–2030. Lãnh đạo đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của năm và các chương trình hành động của Đảng ủy góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy UBND TPHCM và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2025 EVNHCMC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của năm 2025 và vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính.