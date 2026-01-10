Người tiêu dùng ở TPHCM 'quay lưng' với đồ hộp

TPO - Sau lùm xùm liên quan đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bán sản phẩm được chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh, các siêu thị đồng loạt gỡ bỏ mặt hàng này khỏi quầy kệ; trong khi người tiêu dùng tỏ ra e dè hơn với các sản phẩm đồ hộp làm từ thịt heo.

Siêu thị đồng loạt thu hồi

Ngày 9/1, tại nhiều hệ thống siêu thị ở TPHCM như MM Mega Market, Go!, Bách Hóa Xanh… đã không còn các sản phẩm đồ hộp của Công ty Hạ Long trên quầy kệ.

Đại diện Central Retail - đơn vị quản lý hệ thống siêu thị GO!, Tops Market cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông, để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, doanh nghiệp quyết định tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã không còn tại các quầy kệ ở siêu thị tại TPHCM

MM Mega Market cũng thông tin, doanh nghiệp đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng” - đại diện MM Mega Market nói.

Thậm chí, ngoài thu hồi sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long, hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết còn áp dụng các chính sách hỗ trợ khách hàng, cho đổi trả sản phẩm của nhà cung cấp này.

Các siêu thị TPHCM đã rà soát và gỡ bỏ sản phẩm đồ hộp Hạ Long ngay khi có thông tin lùm xùm liên quan đến sản phẩm

Tại TPHCM, 6 hệ thống bán lẻ lớn bao gồm Bách Hóa Xanh, Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Genshai và KingFood Mart đã có động thái tạm ngừng kinh doanh và rút các sản phẩm liên quan đến Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Trên các sàn thương mại điện tử, sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long được chế biến từ nguyên liệu thịt heo cũng không còn trong giỏ hàng. Trong khi đó, các sản phẩm khác của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long từ thịt bò, thịt gà, cá… vẫn còn và người mua vẫn có thể đặt hàng.

Đồ hộp bị… vạ lây

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 9/1, tại quầy kệ bày bán các sản phẩm đồ hộp tại các siêu thị của các doanh nghiệp trong nước và hàng nhập khẩu đều thưa vắng khách mua.

Sàn thương mại điện tử không còn đồ hộp từ thịt heo của Công ty Đồ hộp Hạ Long, trong khi các sản phẩm từ các nguyên liệu khác như thịt bò, thịt gà, cá... vẫn còn trong giỏ hàng

“Ngay khi nghe tin đồ hộp được chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh, ngay lập tức tôi đã không cho con ăn thịt hộp, pate nữa, dù sản phẩm tôi mua đều là của các doanh nghiệp khác. Bây giờ tôi tự đi chợ mua thịt về, chịu khó chế biến chứ sợ đồ hộp quá” – chị Nguyễn Thị Nhung (34 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết.

Không chỉ các sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt heo, mà các sản phẩm đồ hộp có nguyên liệu từ cá, thịt bò, thịt gà… cũng bị người tiêu dùng “quay lưng”.

Đồ hộp ế ẩm, người tiêu dùng lo ngại nên cũng hạn chế sử dụng

Trao đổi với PV Tiền Phong, một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đóng hộp cho hay, thời gian qua việc kinh doanh rất khó khăn, đơn vị đang hy vọng vào mùa kinh doanh cận Tết. “Thế nhưng, sự cố vừa qua liên quan đến đồ hộp khiến cho sản phẩm của tôi dù không liên quan cũng bị vạ lây. Chỉ trong vài ngày, doanh số của công ty giảm sâu do người tiêu dùng lo ngại chất lượng nên gần như bỏ hẳn đồ đóng hộp” – người này nói.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM, sau khi nhận được thông tin Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bán sản phẩm đồ hộp được chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh, ngành công thương đã lập tức đề nghị các nhà bán lẻ thực hiện rà soát lại quy trình, rà soát các sản phẩm của nhà cung cấp này, đồng thời báo cáo lại hướng xử lý. Theo đó, các đơn vị bán lẻ đã rà soát, thu hồi sản phẩm. Đặc biệt, các nhà bán lẻ tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm đã rất tích cực xử lý ngay sau khi sự vụ này xảy ra.