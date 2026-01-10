TPHCM tiếp tục lạnh dưới 18 độ C, thời tiết những ngày tới ra sao?

TPO - Sáng 10/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM, khiến nền nhiệt giảm sâu, nhiều khu vực ghi nhận cảm giác lạnh rõ rệt vào sáng sớm. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thành phố chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Theo ghi nhận, vào sáng sớm 10/1, nhiệt độ tại TPHCM phổ biến ở mức khoảng 18 độ C. Tuy nhiên, do gió thổi mạnh và điều kiện bức xạ ban đêm, cảm nhận thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1 - 2 độ C, đặc biệt tại các khu vực đất trống, ven sông hoặc nơi có nhiều gió.

Trên nhiều tuyến đường, người dân ra ngoài trong tiết trời se lạnh đã chủ động mặc thêm áo khoác, đeo khẩu trang, mang bao tay để giữ ấm. Nhiều người cho biết thời tiết lạnh kéo dài từ đêm đến sáng sớm khiến sinh hoạt buổi sáng có phần thay đổi so với ngày thường.

Lúc khoảng 6 giờ 30 sáng 10/1, các ứng dụng thời tiết báo nhiệt độ tại TPHCM khoảng 18 độ C.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ phường Chợ Lớn) chia sẻ, sáng sớm ra đường đi làm phải mặc thêm áo khoác dày và đeo bao tay vì “Hôm qua và hôm nay, tôi cảm thấy trời lạnh hơn hẳn mọi năm, nhất là lúc trời còn nhiều gió. Ngày hôm qua, tiết trời se lạnh duy trì đến trưa”.

Trong khi đó, anh Trần Văn Minh (ngụ phường Bình Đông) cho biết những ngày gần đây thời tiết lạnh kéo dài từ đêm đến sáng sớm khiến gia đình phải chú ý hơn đến sức khỏe. “Nhà có người lớn tuổi nên tôi phải nhắc mọi người giữ ấm, hạn chế ra ngoài sớm. Ban ngày nắng nhưng sáng sớm và tối lạnh khá rõ, chênh lệch nhiệt độ lớn nên dễ bị bệnh”, anh Minh nói.

Người dân khoác thêm áo, đeo khẩu trang và bao tay khi ra đường để giữ ấm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày gần đây TPHCM liên tục xuất hiện thời tiết se lạnh vào ban đêm và sáng sớm, với nhiệt độ phổ biến dao động 20–22 độ C. Riêng ngày 9/1, nền nhiệt tiếp tục giảm mạnh, có thời điểm một số khu vực xuống dưới 17 độ C, mức thấp hiếm gặp trong nhiều năm.

Trong khi đó, một số tỉnh khu vực Nam Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Miền Đông phổ biến 17–20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; miền Tây dao động 19-22 độ C.

Nguyên nhân của đợt giảm nhiệt này được xác định là do khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam và chi phối thời tiết Nam Bộ (bao gồm TPHCM).

Dưới tác động của không khí lạnh, thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh trong những ngày tới.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh có xu hướng di chuyển ra phía Đông và suy yếu, tuy nhiên từ đêm 10 đến 11/1, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên vùng biển Đông Nam Bộ; trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì ổn định.

Trong giai đoạn từ 3-10 ngày tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung xuống phía Nam, sau đó ổn định và suy yếu dần.

Dựa trên các hình thế thời tiết này, cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM đến khoảng ngày 19/1 tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất đêm 10 và rạng sáng 11/1 dao động 19-23 độ C; từ ngày 12-19/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, ban ngày nắng nhưng đêm và sáng sớm lạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.