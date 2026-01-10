Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Trưng bày tranh bảo vật quốc gia về phong trào đấu tranh chống xâm lược của học sinh, sinh viên Sài Gòn

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vừa tổ chức giới thiệu tác phẩm Thanh niên Thành đồng của họa sĩ Nguyễn Sáng.

Tác phẩm Thanh niên Thành đồng phản ánh phong trào đấu tranh chống xâm lược của học sinh, sinh viên Sài Gòn trong những năm 60 của thế kỷ XX. Khởi nguồn từ các phác thảo vào năm 1967, trong thời gian họa sĩ sống và làm việc tại miền Bắc, Thanh niên Thành đồng được hoàn thành năm 1978, là sáng tác kết tinh nỗi nhớ quê hương và tình cảm của Nguyễn Sáng đối với miền Nam.

DSC00521.JPG
Bản chụp điện tử bức Thanh Nien Thành đồng

Tác phẩm có khổ rộng 120cm x 360 cm, được thể hiện bằng bút pháp sơn mài đặc trưng của Nguyễn Sáng, với lối tạo hình lược giản, bố cục cô đọng và giàu tính biểu cảm. Trong nội dung tác phẩm, bên trái là hai lính Mỹ cao lớn, đội mũ sắt, quấn đạn quanh lưng và chân mang giày cao cổ, đứng quay lưng về phía người xem. Chúng cầm súng, chĩa về phía nhóm đấu tranh.

nguyensang.jpg
Hoạ sĩ Nguyễn Sáng (TL)

Đối diện với 2 lính Mỹ là một khối đông đảo thanh niên nam nữ tạo thành một bức tường thành vững chắc, với những người ở hàng đầu hiện rõ, còn những khuôn mặt phía sau ẩn hiện, tất cả đều hướng ánh mắt cương quyết về phía lính Mỹ. Nhân vật nổi bật nhất là một thanh niên đứng đối diện với lính Mỹ, đang phanh áo như muốn xé tan lồng ngực, cùng đôi chân dang rộng, vững chãi sẵn sàng đón nhận các thách thức và phản kháng.

Thông qua dáng đứng, ánh mắt và gương mặt nhân vật chính, họa sĩ Nguyễn Sáng làm nổi bật tinh thần cương nghị, ý chí kiên định và khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam trong giai đoạn lịch sử đầy thử thách.

Thanh niên Thành đồng được đánh giá là tác phẩm chứa đựng hình tượng đẹp về tinh thần, lý tưởng và khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên Việt Nam thế kỷ XX. Từ hình tượng ấy, nghệ thuật vượt lên khỏi bình diện thưởng ngoạn, để trở thành nơi lưu giữ lịch sử và tôn vinh những giá trị cao đẹp của con người.

606609725-1386015913314693-3788093646948683095-n.jpg
Tác phẩm "Thanh niên Thành Đồng"

Thanh niên Thành đồng hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM là hiện vật độc bản, có bút tích gốc của họa sĩ Nguyễn Sáng, đồng thời là một trong số rất ít tác phẩm Nguyễn Sáng sáng tác về chủ đề miền Nam. Tác phẩm đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 2089/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/12/2017.

Hoạ sĩ Nguyễn Sáng tên thật là Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1923 tại Mỹ Tho (Đồng Tháp). Ông theo học Trường Mỹ thuật Gia Định và sau đó thi đỗ vào Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1940. Năm 1945, ông tham gia hoạt động Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội và năm 1946, Nguyễn Sáng lên Chiến khu Việt Bắc, tham gia công việc kháng chiến bằng hội hoạ.

Nguyễn Sáng là hoạ sĩ thiết kế con tem bưu chính cách mạng đầu tiên của Việt Nam và là hoạ sĩ duy nhất có 2 tác phẩm hội hoạ được công nhận là Bảo vật quốc gia là Thanh niên Thành đồngKết nạp Đảng trong chiến hào Điện Biên Phủ. Ông mất năm 1988 và sau đó đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – nghệ thuật vào năm 1996.

Trọng Thịnh
#Bảo vật quốc gia #Trung bày #Nguyễn Sáng

Xem thêm

Cùng chuyên mục