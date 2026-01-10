Highlands Coffee thừa nhận dùng sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

TPO - Trước những lo ngại liên quan đến vụ phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee cho biết đã ngừng sử dụng toàn bộ nguyên liệu từ doanh nghiệp này.

Dùng nguyên liệu từ Halong Canfoco trong khoảng 2 năm?

Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee - vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến những lo ngại về chất lượng sản phẩm của Công ty CP Thực phẩm Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Theo Highlands Coffee, doanh nghiệp có sử dụng một số nguyên liệu không phải thịt do Halong Canfoco cung ứng và đã quyết định tạm ngừng toàn bộ các sản phẩm liên quan để chuyển sang nhà cung cấp khác.

Highlands Coffee thông báo ngừng sử dụng sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Trần Chung.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc tạm dừng mang tính phòng ngừa, thể hiện cam kết đặt an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu”, thông báo từ Highlands Coffee cho biết.

Doanh nghiệp dự kiến khi hoàn tất chuyển đổi sang nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chuỗi sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm.

Theo tìm hiểu, mối quan hệ mua bán giữa Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên và Halong Canfoco được ghi nhận ổn định trong khoảng 2 năm trở lại đây. Báo cáo tài chính của Halong Canfoco cho thấy công nợ với đối tác này bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2023, ở mức khoảng 5,8 tỷ đồng và giảm còn 3,6 tỷ đồng vào cuối năm.

Sang năm 2024, giá trị phải thu từ Cà phê Cao Nguyên tăng trở lại, ghi nhận hơn 5,3 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất bán niên 2025 cho thấy, Halong Canfoco có khoản phải thu ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng từ đối tác vận hành chuỗi Highlands Coffee.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngay sau khi thông báo chính thức liên quan đến Halong Canfoco được đăng tải trên fanpage của Highlands Coffee, nhiều đồ uống liên quan như trà vải, trà sữa Hong Kong, trà sữa Đài Loan, trà sữa Hojicha đã không còn hiển thị trên một số nền tảng giao hàng.

Siêu thị rút hàng, người tiêu dùng thận trọng

Động thái của Highlands Coffee diễn ra sau khi Công an TP. Hải Phòng triệt phá đường dây thu mua thịt lợn mắc dịch tả châu Phi, sau đó đưa vào kho của Halong Canfoco để chế biến thực phẩm đóng hộp.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào sản xuất thịt hộp. Số thịt được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi và toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong, tiêu hủy.

Trưa 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng cho biết đã khởi tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Các đối tượng thu gom thịt lợn bệnh tại chợ, lò giết mổ với giá rẻ, sau đó hợp thức hóa bằng giấy tờ mua bán trong nội tỉnh rồi tập kết về kho của Halong Canfoco để chế biến.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP. Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Lo ngại của người tiêu dùng đang lan rộng. Tại TPHCM, nhiều hệ thống bán lẻ như GO! Gò Vấp, MM Mega Market Tân Thới Hiệp đã gỡ các sản phẩm của Halong Canfoco khỏi kệ hàng. Tại Hà Nội, các sản phẩm của doanh nghiệp này cũng tạm dừng bày bán tại một số hệ thống như GO!, Tops Market, MM Mega Market Việt Nam, Saigon Co.op và WinCommerce.

Đại diện các nhà bán lẻ cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng và giải trình từ phía nhà cung ứng trước khi quyết định đưa sản phẩm trở lại kệ.

Pate gan heo đóng hộp của Halong Canfoco tiêu thụ trên thị trường Đài Loan năm 2019 được thử nghiệm có axit nucleic dương tính của virus dịch mô lợn châu Phi. Ảnh: COA.

Vụ việc lần này cũng khiến dư luận nhắc lại tiền lệ năm 2019 tại Đài Loan, khi cơ quan chức năng phát hiện dấu vết virus dịch tả lợn châu Phi trong một sản phẩm pate gan heo đóng hộp có xuất xứ Việt Nam. Dù sản phẩm đã qua xử lý nhiệt và không còn khả năng lây truyền, toàn bộ lô hàng vẫn bị thu hồi nhằm trấn an người tiêu dùng, đồng thời Đài Loan dừng nhập khẩu đồ hộp từ thịt lợn có nguồn gốc Việt Nam.