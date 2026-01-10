Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Kingsoft Office và FPT ký hợp tác chiến lược, thúc đẩy WPS 365 và mở rộng hợp tác triển khai toàn cầu

P.V

Mới đây, FPT và Kingsoft Office vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác Chiến lược (MoU) hợp tác hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.

q.jpg

Tăng cường hiện diện tại Việt Nam, thúc đẩy bản địa hóa WPS 365

Trong bối cảnh chuyển đổi số được Chính phủ Việt Nam xác định là ưu tiên quốc gia, việc hợp tác chiến lược giữa Kingsoft Office và FPT được đánh giá phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam cũng như nhu cầu ngày càng đa dạng của khối doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng đẩy mạnh bản địa hóa WPS 365 cho thị trường Việt Nam, bao gồm tối ưu hóa ngôn ngữ tiếng Việt và phát triển các tính năng phù hợp với thị trường nội địa. Dựa trên thế mạnh về sản phẩm, công nghệ và giải pháp của mỗi bên, Kingsoft Office và FPT sẽ hướng tới tích hợp chức năng và cùng phát triển các giải pháp chung.

Thông qua các hoạt động tiếp cận thị trường và truyền thông phối hợp, hai bên đặt mục tiêu mang đến những giải pháp thông minh, toàn diện, được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Qua đó, hợp tác này kỳ vọng sẽ giúp các giải pháp nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng tệp khách hàng từ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đến người dùng cá nhân.

Trước đó, Kingsoft Office đã xây dựng được tệp người dùng vững chắc tại Việt Nam, với gần 5 triệu thiết bị hoạt động hàng tháng thông qua phiên bản tiếng Việt của WPS Office. Đây được xem là tiền đề quan trọng để mở rộng thị trường và triển khai WPS 365.

Được phát triển trên nền tảng WPS Office, WPS 365 tích hợp đầy đủ các bộ tính năng thiết yếu như trao đổi nội bộ, họp trực tuyến, lịch làm việc, email và quản lý công việc trong cùng một hệ thống. Nhờ khả năng tương thích tốt với các phần mềm văn phòng phổ biến, hỗ trợ làm việc thông minh, đồng bộ mượt mà trên nhiều thiết bị và cho phép nhiều người cùng làm việc theo thời gian thực, WPS 365 giúp người dùng xử lý công việc liền mạch trên một nền tảng duy nhất, từ đó nâng cao rõ rệt hiệu quả làm việc và phối hợp trong tổ chức.

Hợp tác giữa Kingsoft Office và FPT được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công cụ làm việc số và năng lực triển khai tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số của các tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Mở rộng thị trường toàn cầu thông qua năng lực triển khai chuyên nghiệp

MoU khẳng định cam kết mở rộng ra thị trường quốc tế của hai bên. Theo đó, FPT là đối tác triển khai toàn cầu của Kingsoft Office, cung cấp dịch vụ WPS 365, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tại nhiều thị trường như Việt Nam, Nhật Bản. Kingsoft Office hỗ trợ FPT về sản phẩm, công nghệ, đào tạo, đồng thời phối hợp nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ ở nước ngoài; đồng thời tận dụng hệ sinh thái bản địa để hỗ trợ FPT mở rộng tại Trung Quốc.

Ông Jiang Zhiqiang, Phó Chủ tịch Cấp cao Kingsoft Office, chia sẻ: "Từ năm 1988, Kingsoft Office luôn kiên định với sứ mệnh phát triển và đổi mới các giải pháp phần mềm văn phòng, đồng thời xây dựng được cộng đồng người dùng toàn cầu vững mạnh. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác để kết hợp thế mạnh của mỗi bên, đưa WPS 365 vươn ra thị trường quốc tế, mang đến cho người dùng những giải pháp làm việc đồng bộ, an toàn, hiệu quả và thông minh."

Ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty FPT Trung Quốc, Tập đoàn FPT, cho biết: "Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng rộng khắp trên toàn cầu, FPT sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Kingsoft Office. Hai bên kỳ vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, tạo ra giá trị kinh doanh lâu dài và từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế."

Kingsoft Office là nhà cung cấp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ văn phòng. Với danh mục sản phẩm toàn diện và đa dạng, công ty cung cấp WPS Office, WPS 365 - nền tảng làm việc chung dành cho doanh nghiệp và các ứng dụng WPS AI, đáp ứng nhu cầu sử dụng từ cá nhân đến làm việc nhóm và vận hành trong tổ chức, doanh nghiệp.

Dựa trên nền tảng công nghệ được tích lũy trong nhiều năm, Kingsoft Office hiện phục vụ người dùng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến tháng 9/2025, các sản phẩm chủ lực của công ty đạt 669 triệu thiết bị sử dụng hằng tháng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, macOS, Android, iOS và HarmonyOS.

P.V
#Hợp tác chiến lược Kingsoft Office và FPT #Chuyển đổi số tại Việt Nam #Bản địa hóa WPS 365 #Phát triển thị trường quốc tế #Giải pháp làm việc số toàn diện #Tăng cường trải nghiệm khách hàng #Ứng dụng công nghệ phần mềm văn phòng #Mở rộng thị trường toàn cầu #Hỗ trợ doanh nghiệp và chính phủ #Phối hợp phát triển sản phẩm công nghệ

Cùng chuyên mục