Kingsoft Office và FPT ký hợp tác chiến lược, thúc đẩy WPS 365 và mở rộng hợp tác triển khai toàn cầu

Mới đây, FPT và Kingsoft Office vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác Chiến lược (MoU) hợp tác hướng tới mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như thị trường quốc tế.

Tăng cường hiện diện tại Việt Nam, thúc đẩy bản địa hóa WPS 365

Trong bối cảnh chuyển đổi số được Chính phủ Việt Nam xác định là ưu tiên quốc gia, việc hợp tác chiến lược giữa Kingsoft Office và FPT được đánh giá phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam cũng như nhu cầu ngày càng đa dạng của khối doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng đẩy mạnh bản địa hóa WPS 365 cho thị trường Việt Nam, bao gồm tối ưu hóa ngôn ngữ tiếng Việt và phát triển các tính năng phù hợp với thị trường nội địa. Dựa trên thế mạnh về sản phẩm, công nghệ và giải pháp của mỗi bên, Kingsoft Office và FPT sẽ hướng tới tích hợp chức năng và cùng phát triển các giải pháp chung.

Thông qua các hoạt động tiếp cận thị trường và truyền thông phối hợp, hai bên đặt mục tiêu mang đến những giải pháp thông minh, toàn diện, được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Qua đó, hợp tác này kỳ vọng sẽ giúp các giải pháp nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng tệp khách hàng từ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đến người dùng cá nhân.

Trước đó, Kingsoft Office đã xây dựng được tệp người dùng vững chắc tại Việt Nam, với gần 5 triệu thiết bị hoạt động hàng tháng thông qua phiên bản tiếng Việt của WPS Office. Đây được xem là tiền đề quan trọng để mở rộng thị trường và triển khai WPS 365.

Được phát triển trên nền tảng WPS Office, WPS 365 tích hợp đầy đủ các bộ tính năng thiết yếu như trao đổi nội bộ, họp trực tuyến, lịch làm việc, email và quản lý công việc trong cùng một hệ thống. Nhờ khả năng tương thích tốt với các phần mềm văn phòng phổ biến, hỗ trợ làm việc thông minh, đồng bộ mượt mà trên nhiều thiết bị và cho phép nhiều người cùng làm việc theo thời gian thực, WPS 365 giúp người dùng xử lý công việc liền mạch trên một nền tảng duy nhất, từ đó nâng cao rõ rệt hiệu quả làm việc và phối hợp trong tổ chức.

Hợp tác giữa Kingsoft Office và FPT được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công cụ làm việc số và năng lực triển khai tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số của các tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Mở rộng thị trường toàn cầu thông qua năng lực triển khai chuyên nghiệp

MoU khẳng định cam kết mở rộng ra thị trường quốc tế của hai bên. Theo đó, FPT là đối tác triển khai toàn cầu của Kingsoft Office, cung cấp dịch vụ WPS 365, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật tại nhiều thị trường như Việt Nam, Nhật Bản. Kingsoft Office hỗ trợ FPT về sản phẩm, công nghệ, đào tạo, đồng thời phối hợp nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ ở nước ngoài; đồng thời tận dụng hệ sinh thái bản địa để hỗ trợ FPT mở rộng tại Trung Quốc.

Ông Jiang Zhiqiang, Phó Chủ tịch Cấp cao Kingsoft Office, chia sẻ: "Từ năm 1988, Kingsoft Office luôn kiên định với sứ mệnh phát triển và đổi mới các giải pháp phần mềm văn phòng, đồng thời xây dựng được cộng đồng người dùng toàn cầu vững mạnh. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đối tác để kết hợp thế mạnh của mỗi bên, đưa WPS 365 vươn ra thị trường quốc tế, mang đến cho người dùng những giải pháp làm việc đồng bộ, an toàn, hiệu quả và thông minh."

Ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty FPT Trung Quốc, Tập đoàn FPT, cho biết: "Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng rộng khắp trên toàn cầu, FPT sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Kingsoft Office. Hai bên kỳ vọng xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, tạo ra giá trị kinh doanh lâu dài và từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế."

Kingsoft Office là nhà cung cấp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ văn phòng. Với danh mục sản phẩm toàn diện và đa dạng, công ty cung cấp WPS Office, WPS 365 - nền tảng làm việc chung dành cho doanh nghiệp và các ứng dụng WPS AI, đáp ứng nhu cầu sử dụng từ cá nhân đến làm việc nhóm và vận hành trong tổ chức, doanh nghiệp.

Dựa trên nền tảng công nghệ được tích lũy trong nhiều năm, Kingsoft Office hiện phục vụ người dùng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến tháng 9/2025, các sản phẩm chủ lực của công ty đạt 669 triệu thiết bị sử dụng hằng tháng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, macOS, Android, iOS và HarmonyOS.