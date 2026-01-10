Hà Nội: Người tiêu dùng tẩy chay, siêu thị dừng bán 'patê cột đèn'

TPO - Nhiều siêu thị lớn tại Hà Nội chủ động rút 'patê cột đèn' Hạ Long và các sản phẩm đồ hộp cùng thương hiệu khỏi quầy kệ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc liên quan đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, khi cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại kho nguyên liệu của doanh nghiệp.

Dù vụ việc đang trong quá trình điều tra, song phản ứng của thị trường bán lẻ đã diễn ra theo hướng thận trọng và quyết liệt.

Khảo sát của PV Tiền Phong ngày 10/1 tại các hệ thống bán lẻ lớn như WinMart, GO!, Tops Market, MM Mega Market, Aeon Mall… cho thấy, sản phẩm patê Cột đèn Hạ Long không còn được bày bán, cả tại quầy truyền thống lẫn trên các kênh bán hàng trực tuyến. Nhiều vị trí trưng bày trước đây dành cho patê đã nhanh chóng được thay thế bằng các thương hiệu khác trong nước hoặc hàng nhập khẩu.

Nhân viên phụ trách ngành hàng tại một siêu thị ở Hà Đông cho biết, việc tạm dừng bán được triển khai đồng loạt theo chỉ đạo nội bộ.

“Quan điểm của hệ thống là ưu tiên an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Khi chưa có thông tin đầy đủ, việc rút hàng là cần thiết để tránh rủi ro cho cả người mua lẫn nhà bán lẻ,” người này chia sẻ.

Gian hàng patê không còn sản phẩm mang thương hiệu patê cột đèn.

Không chỉ các chuỗi bán lẻ hiện đại, nhiều cửa hàng thực phẩm nhỏ lẻ tại khu dân cư đông đúc cũng chủ động thu hồi hoặc tạm ngừng bán các sản phẩm liên quan. Một số điểm bán cho biết, họ chấp nhận chịu thiệt về doanh thu trong ngắn hạn để tránh phản ứng tiêu cực từ khách hàng và nguy cơ mất uy tín.

Tại quầy đồ hộp của một siêu thị trên đường Nguyễn Trãi, không ít khách hàng dừng lại đọc kỹ nhãn mác, xuất xứ trước khi quyết định mua.

Chị Nguyễn Thu Hà (ở Thanh Xuân) cho biết, gia đình từng thường xuyên mua patê Hạ Long vì tiện lợi, nhưng hiện nay đã quyết định tạm dừng. “Với thực phẩm, chỉ cần một thông tin như vậy là đủ khiến người tiêu dùng lo ngại. Có thể không biết mình đã từng mua đúng lô hàng nào, nhưng tâm lý phòng ngừa vẫn là trên hết”, chị Hà nói.

Cùng quan điểm, anh Trần Đức Minh (ở Thanh Xuân) cho rằng phản ứng nhanh của các siêu thị là điều dễ hiểu. “Nếu vẫn bày bán khi chưa rõ ràng, chính siêu thị sẽ mất uy tín trước tiên. Người mua bây giờ rất nhạy cảm với vấn đề an toàn thực phẩm”, anh nhận xét.

Nhiều cửa hàng bán lẻ rút sản phẩm "patê cột đèn" của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Một số người tiêu dùng cho biết đã vứt bỏ, không sử dụng các sản phẩm patê đã mua trước đó, dù chưa có thông báo thu hồi cụ thể với hàng đang lưu hành trên thị trường. Điều này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm này đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia an toàn thực phẩm Nguyễn Duy Thịnh khẳng định, dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, nhưng thịt lợn nhiễm bệnh tuyệt đối không được phép sử dụng làm thực phẩm. Khi lợn mắc ASF, cơ thể bị nhiễm trùng nặng, mô thịt suy thoái, nguy cơ tồn dư vi sinh vật, độc tố và nhiễm khuẩn chéo rất cao.

“Vấn đề không nằm ở việc virus ASF có gây bệnh cho người hay không, mà ở chỗ nguyên liệu đầu vào đã không an toàn thì không thể tạo ra sản phẩm an toàn. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong an toàn thực phẩm”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, với các sản phẩm chế biến sẵn như patê hay đồ hộp, nếu nguyên liệu đầu vào không được kiểm soát nghiêm ngặt, rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng và niềm tin thị trường là rất lớn, kể cả khi sản phẩm đã qua xử lý nhiệt.