Bộ trưởng Ngoại giao: Mỗi người dân là một 'cột mốc biên giới sống'

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, bản thân ông cũng làm công tác biên giới nên rất hiểu người dân vùng biên. Vì thế, ông đã quán triệt tinh thần “mỗi người dân chính là một cột mốc biên giới sống".

Đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương

Chiều 26/11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Nêu ý kiến, đại biểu Chu Thị Hồng Thái (Lạng Sơn) cho hay, các tỉnh biên giới dù giữ vai trò "tuyến đầu” hội nhập quốc tế, nhưng lại đang gặp hàng loạt hạn chế như kinh tế nhỏ và phân tán, hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, giao thông xuống cấp, thiếu đồng bộ.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính cũng còn hạn chế, nhân lực am hiểu ngoại ngữ, pháp luật quốc tế và thương mại biên mậu còn thiếu, doanh nghiệp nhỏ khó tham gia chuỗi giá trị quốc tế.

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái. Ảnh: Như Ý

Từ phân tích trên, bà Thái đề nghị dự thảo bổ sung cơ chế ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho nhiệm vụ hội nhập. Theo bà, đây không phải ưu đãi mà là đầu tư cho các nhiệm vụ mang tính quốc gia tại tuyến biên giới.

Nữ đại biểu cũng kiến nghị bổ sung chính sách nhân lực và an sinh xã hội cho khu vực biên giới, từ đào tạo ngoại ngữ - pháp luật quốc tế cho cán bộ, phụ cấp đặc thù cho lực lượng tuyến đầu…

Trong khi đó, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) kiến nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với nhiệm vụ hội nhập quốc tế có tính bắt buộc, trọng điểm hoặc vượt quá khả năng cân đối của các địa phương, đồng thời cho phép địa phương được lồng ghép sử dụng linh hoạt các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

"Trường hợp địa phương chưa đủ điều kiện đảm bảo kinh phí thì chưa tổ chức thực hiện triển khai mô hình, tránh tốn kém nguồn lực, tránh tạo áp lực lên ngân sách của địa phương và đảm bảo phù hợp với khả năng thực tế", đại biểu bổ sung.

Tương tự, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) kiến nghị đưa người lao động và người dân sống dọc biên giới vào đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, người lao động chịu tác động trực tiếp của hội nhập, cần được hỗ trợ nâng cao kỹ năng, ngoại ngữ, hiểu biết luật pháp quốc tế.

"Theo bà, người dân vùng biên là lực lượng tiếp xúc hằng ngày với nhân dân các nước láng giềng, là "phên dậu" trong đối ngoại nhân dân, góp phần phát hiện vi phạm liên quan chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Như Ý

Mỗi lĩnh vực đặc thù đều có cơ chế riêng

Giải trình, tiếp thu ý kiến về chính sách đối với người dân vùng biên, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, bản thân ông cũng làm công tác biên giới nên rất hiểu. “Tôi cũng quán triệt một tinh thần rằng, mỗi người dân chính là một cột mốc biên giới sống", ông Trung cho hay.

Cũng theo Bộ trưởng, người dân ở khu vực biên giới hiện nay đã được hưởng những chế độ, chính sách khác nhau theo các quy định chuyên ngành về an ninh và bảo vệ biên giới. Vì vậy, nếu mở rộng thêm đối tượng trong dự thảo thì phạm vi sẽ quá rộng, trong khi nghị quyết lần này chỉ là cơ chế đặc thù, áp dụng trong một giai đoạn nhất định và sẽ được tiếp tục rà soát, điều chỉnh sau đó.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, mỗi lĩnh vực đặc thù đều có cơ chế riêng, không phải Nhà nước không coi trọng người dân vùng biên giới, mà cần bảo đảm chính sách phù hợp với chức năng của từng văn bản pháp luật.

Về thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài, theo ông, việc này nhằm có cơ chế cho các địa phương có nhu cầu có thể mở văn phòng đại diện ở nước ngoài.

"Đây không phải là một cơ chế có tính chất bắt buộc. Trên thực tế qua làm việc, một số địa phương có mong muốn mở văn phòng nhưng chưa có cơ chế để điều chỉnh việc này", Bộ trưởng cho hay.