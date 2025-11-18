Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tai nạn liên hoàn ở Đồng Tháp, người đi xe máy tử vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 18/11, trên tỉnh lộ 879, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giao thông liên hoàn giữa xe tải và 2 xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm một người đi xe máy tử vong.

Theo đó, tai nạn xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 18/11, trên tỉnh lộ 879, đoạn qua phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm trên, xe máy do một thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển trên lộ 879 bất ngờ va chạm với xe tải lưu thông hướng ngược lại. Va chạm làm xe máy chao đảo rồi tiếp tục va chạm vào xe máy khác do một phụ nữ hơn 40 tuổi điều khiển cùng chiều.

z7238391652912-2bd33c696ce2bbe995d4936e513a92fc.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm này làm cả 2 người đi xe máy ngã xuống đường. Vụ tai nạn làm người đàn ông bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn người phụ nữ bị xây xát.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp cùng công an địa phương đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#Đồng Tháp #tai nạn #tử vong #xe máy

