‘Thủ phủ’ cây dó bầu nhộn nhịp vào vụ trầm Tết

TPO - Để phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thời gian này, làng nghề làm hương nổi tiếng nhất Hà Tĩnh đang tất bật đẩy mạnh sản xuất các loại hương, nhang và trầm nụ.
Sau khi được chọn lọc và trộn đều bột trầm theo công thức riêng, nguyên liệu sẽ được đưa vào hệ thống máy móc hiện đại để tạo hình thành phẩm. Nhờ áp dụng cơ giới hóa trong khâu sản xuất, các sản phẩm trầm hương có độ đồng đều cao, mẫu mã đẹp.
Sau khi hoàn thiện, trầm hương được tận dụng nắng tự nhiên để phơi trên các giá đỡ từ 2–3 nắng nhằm bảo đảm độ khô và hương thơm đặc trưng. Trường hợp gặp thời tiết mưa hoặc ẩm, các cơ sở phải sử dụng than để sấy khô, giúp sản phẩm đạt chất lượng trước khi đưa ra thị trường.
Được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là làng nghề truyền thống chế tác trầm hương vào năm 2022, thôn 8 (xã Phúc Trạch) đã vươn lên trở thành “điểm sáng” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây dó trầm. Thời điểm cuối năm, hơn 50 hộ dân trong làng nghề đang tất bật tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường cao điểm.