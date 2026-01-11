Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

‘Thủ phủ’ cây dó bầu nhộn nhịp vào vụ trầm Tết

Hoài Nam

TPO - Để phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thời gian này, làng nghề làm hương nổi tiếng nhất Hà Tĩnh đang tất bật đẩy mạnh sản xuất các loại hương, nhang và trầm nụ.

tp-tram-huong-9.jpg
Những ngày này, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bước vào cao điểm sản xuất trầm, nhiều cơ sở tất bật tăng công suất, huy động nhân lực làm việc xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán.
tp-tram-huong-12.jpg
Từ lâu, người dân xã Phúc Trạch đã gắn bó với nghề trồng cây dó bầu ngay trong vườn nhà, xem đây là nguồn sinh kế quan trọng. Trải qua thời gian, cây dó bầu không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn hình thành nên vùng nguyên liệu trầm hương nổi tiếng của địa phương.
tp-tram-huong-1.jpg
Chị Hoàng Hương Lan, trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thời điểm này gia đình đã tuyển thêm lao động để tăng cường sản xuất các loại trầm phục vụ thị trường Tết. Mỗi ngày, riêng sản phẩm trầm thẻ đã đạt sản lượng khoảng 5-7 vạn. Bên cạnh đó, cơ sở còn sản xuất trầm nụ và nhiều sản phẩm trầm mỹ nghệ khác.
tp-tram-huong-10.jpg
tp-tram-jsjsj.jpg
Sau khi được chọn lọc và trộn đều bột trầm theo công thức riêng, nguyên liệu sẽ được đưa vào hệ thống máy móc hiện đại để tạo hình thành phẩm. Nhờ áp dụng cơ giới hóa trong khâu sản xuất, các sản phẩm trầm hương có độ đồng đều cao, mẫu mã đẹp.
tp-tram-huong-13.jpg
tp-tram-huong-24.jpg
Sau khi hoàn thiện, trầm hương được tận dụng nắng tự nhiên để phơi trên các giá đỡ từ 2–3 nắng nhằm bảo đảm độ khô và hương thơm đặc trưng. Trường hợp gặp thời tiết mưa hoặc ẩm, các cơ sở phải sử dụng than để sấy khô, giúp sản phẩm đạt chất lượng trước khi đưa ra thị trường.
tp-tram-huong-skksh.jpg
tp-tram-huong-0987.jpg
Được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là làng nghề truyền thống chế tác trầm hương vào năm 2022, thôn 8 (xã Phúc Trạch) đã vươn lên trở thành “điểm sáng” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây dó trầm. Thời điểm cuối năm, hơn 50 hộ dân trong làng nghề đang tất bật tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường cao điểm.
tp-tram-huong-2.jpg
Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho biết, hiện tại địa phương có hơn 400 ha trồng cây dó bầu. Trong xã có 4 cơ sở sản xuất trầm hương được chứng nhận OCOP, từng bước khẳng định thương hiệu trầm hương Phúc Trạch trên thị trường. Tổng doanh thu từ các sản phẩm trầm hương trên địa bàn xã hiện đạt khoảng 130 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân
tp-tram-huong-6.jpg
Theo lãnh đạo xã, thời điểm cuối năm là mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh trầm hương, do đó chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ các cơ sở và hộ dân trong việc kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #làng nghề trầm hương #trầm hương vào vụ tết #Phúc Trạch #trầm hương Hà Tĩnh

