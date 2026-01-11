‘Thủ phủ’ cây dó bầu nhộn nhịp vào vụ trầm Tết

TPO - Để phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thời gian này, làng nghề làm hương nổi tiếng nhất Hà Tĩnh đang tất bật đẩy mạnh sản xuất các loại hương, nhang và trầm nụ.