Hà Nội: Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp kè gia cố chống sạt lở phía bờ hữu sông Pheo

TPO - Các trận mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11 năm 2025 đã khiến nước sông Pheo dâng cao. Sau khi nước rút, xuất hiện tình trạng sạt lở tại phía bờ hữu sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310. UBND thành phố đã công bố tình huống khẩn cấp và xây công trình khẩn cấp để đảm bảo an toàn người và tài sản của nhân dân.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngăn sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo (phường Tây Tựu, Hà Nội).

Theo UBND TP. Hà Nội, sau cơn bão số 10, 11 năm 2025, mực nước sông Pheo lên cao gây ngập toàn bộ hai bên bờ và khu vực nhà dân xung quanh. Khi có nước rút xuất hiện trạng sạt lở tại phía bờ hữu sông Pheo qua địa bàn tổ dân phố Phúc Lý 2 tại các vị trí K3+050 và K3+310.



Sông Pheo đoạn chảy qua địa bàn phường Tây Tựu

Trước tình hình đó, UBND thành phố giao Công ty TNHH Thủy lợi Sông Nhuệ phối hợp với UBND phường Tây Tựu tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. UBND phường Tây Tựu tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở; đồng thời, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế thấp nhất sự phát triển các sạt lở trên. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất công trình báo cáo ngay về Ban Phòng thủ dân sự Thành phố.

UBND thành phố cũng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp kè gia cố chống sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo để đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Theo đó, quy mô công trình là gia cố chống sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo với chiều dài khoảng 100m. Bao gồm kè mái và cứng hóa mặt bờ sông với kinh phí dự kiến đầu tư 3 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành trước 30/6/2026.