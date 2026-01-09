Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp kè gia cố chống sạt lở phía bờ hữu sông Pheo

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các trận mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11 năm 2025 đã khiến nước sông Pheo dâng cao. Sau khi nước rút, xuất hiện tình trạng sạt lở tại phía bờ hữu sông Pheo tại các vị trí K3+050 và K3+310. UBND thành phố đã công bố tình huống khẩn cấp và xây công trình khẩn cấp để đảm bảo an toàn người và tài sản của nhân dân.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngăn sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo (phường Tây Tựu, Hà Nội).

Theo UBND TP. Hà Nội, sau cơn bão số 10, 11 năm 2025, mực nước sông Pheo lên cao gây ngập toàn bộ hai bên bờ và khu vực nhà dân xung quanh. Khi có nước rút xuất hiện trạng sạt lở tại phía bờ hữu sông Pheo qua địa bàn tổ dân phố Phúc Lý 2 tại các vị trí K3+050 và K3+310.

image.jpg
Sông Pheo đoạn chảy qua địa bàn phường Tây Tựu

Trước tình hình đó, UBND thành phố giao Công ty TNHH Thủy lợi Sông Nhuệ phối hợp với UBND phường Tây Tựu tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. UBND phường Tây Tựu tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở; đồng thời, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế thấp nhất sự phát triển các sạt lở trên. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất công trình báo cáo ngay về Ban Phòng thủ dân sự Thành phố.

UBND thành phố cũng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp kè gia cố chống sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo để đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Theo đó, quy mô công trình là gia cố chống sạt lở tại các vị trí K3+050 và K3+310 bờ hữu sông Pheo với chiều dài khoảng 100m. Bao gồm kè mái và cứng hóa mặt bờ sông với kinh phí dự kiến đầu tư 3 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành trước 30/6/2026.

Thanh Hiếu
#Sông Pheo #Xây dựng công trình khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục