Bản độ SUV ‘nhái’ theo Mercedes-AMG G63

TPO - Mẫu SUV Tank 300 được các thợ độ Thái Lan "lột xác" theo phong cách của Mercedes-AMG G63, nhưng chi phí chỉ bằng 1/5 so với chiếc xe Đức.

Mercedes-AMG G63 từ lâu đã là tượng đài của thế giới SUV phong cách off-road. Theo đó, mẫu xe Đức này cũng thường xuyên nhận được các bản độ từ những thương hiệu lớn như Brabus hay Mansory.

Tuy nhiên, người dùng muốn sở hữu những mẫu xe độ này sẽ phải chi ra số tiền ngang ngửa một chiếc siêu xe. Để mang tới lựa chọn có giá dễ tiếp cận hơn, một xưởng độ tại Thái Lan mang tên Shana E-Sport mới đây đã giới thiệu bản độ Brabus G63 trên nền tảng chiếc SUV Tank 300 của hãng xe Trung Quốc GWM.

Chiếc Tank 300 'lột xác' theo phong cách Mercedes qua bàn tay của các thợ độ Thái Lan. Video: Shana E-Sport.

Sở dĩ mẫu Tank 300 được chọn là bởi xe sở hữu vóc dáng vuông vức, đầu xe và đuôi dựng thẳng đứng rất giống chiếc G-Class của Mercedes.

Dưới bàn tay của các thợ độ Thái Lan, đầu xe nguyên bản được thay thế bằng thiết kế mới với lưới tản nhiệt khác biệt, đèn LED tròn, nắp ca-pô có khe thoát gió và cản trước thể thao tích hợp hốc gió cùng cánh chia gió mang phong cách AMG.

Vè bánh vuông vức đi kèm đèn xi-nhan kiểu cổ điển của G-Class trong khi các chi tiết ốp hốc bánh và khe gió giả lấy cảm hứng từ bản độ Brabus.

Ở phía sau, Shana E-Sport trang bị cản sau thể thao tích hợp khuếch tán gió, cánh gió mui và ốp lốp dự phòng thiết kế riêng. Tùy nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống ống xả kép phía sau hoặc ống xả đặt bên hông giống với G63 nguyên bản.

Xe sử dụng mâm hợp kim 22 inch, đi kèm lốp địa hình bản dày. Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp thêm hệ thống treo hoặc phanh hiệu năng cao.

Khoang nội thất của Tank 300 vốn đã mang nhiều đường nét gợi nhớ tới Mercedes, với cụm màn hình đôi kỹ thuật số, cửa gió điều hòa dạng turbine và bố cục tổng thể quen thuộc của chiếc xe Đức.

Với bản độ của Shana E-Sport, chiếc Tank 300 được nâng cấp lên nội thất da màu xanh ngọc, điểm xuyết sợi carbon rèn, đồng thời bổ sung bệ bước điện có đèn, cửa hít và cốp sau đóng/mở rảnh tay.

Về vận hành, Tank 300 vẫn giữ nguyên hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn, gồm động cơ xăng 2.0L tăng áp 4 xi-lanh kết hợp một mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 350 mã lực, truyền động tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Trong khi đó, mẫu Mercedes-AMG G63 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép.

Mẫu GWM Tank 300 nguyên bản.

Yếu tố then chốt nằm ở chi phí. Theo Shana E-Sport, một chiếc Tank 300 độ phong cách G63 hoàn chỉnh, bao gồm cả xe nền tảng, có giá khoảng 2,5 triệu Baht (hơn 2 tỷ đồng). Con số này không phải quá rẻ nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với một chiếc Mercedes-AMG G63 chính hãng.

Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang của Đức có giá hơn 11 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu xe Trung Quốc GWM Tank 300 được giới tư vấn bán hàng chào bán với giá 1,469-1,799 tỷ đồng.