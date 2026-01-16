Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức mở bán Omoda C7

Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khởi động chương trình mở bán mẫu xe Omoda C7 – dòng SUV hạng C thế hệ mới với thiết kế siêu giác quan và công nghệ đột phá. Chương trình áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên đặt cọc trong thời gian từ 16/01 đến 31/03/2026, mở ra cơ hội trải nghiệm dòng xe mới nhất của thương hiệu Omoda & Jaecoo với ưu đãi giá trị lên đến 18 triệu đồng.

Ưu đãi kép hấp dẫn – Áp dụng cho cả hai phiên bản xăng và phiên bản PHEV

Khách hàng đặt cọc sớm sẽ được hưởng hai gói ưu đãi độc quyền gồm: 01 năm bảo hiểm vật chất và 02 năm bảo dưỡng miễn phí hoặc 20.000 km. Tổng giá trị ưu đãi cho phiên bản Omoda C7 Flagship sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo là 15.000.000 đồng, trong khi phiên bản Omoda C7 PHEV (SHS) Flagship nhận ưu đãi lên đến 18.000.000 đồng.

Giá bán dự kiến của 2 phiên bản như sau:

● Phiên bản C7 Flagship: 839.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)

● Phiên bản C7 PHEV (SHS) Flagship: 949.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)

Dự kiến giá bán chính thức sẽ được công bố vào quý II/2026. Cả hai phiên bản đều được phân phối với 4 lựa chọn màu sắc bao gồm: Trắng Diamond, Đen Carbon, Xám Matte và Xanh Mist.

Song song với chương trình mở bán, Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành hàng đầu phân khúc, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sở hữu: 7 năm hoặc 1.000.000 km cho toàn bộ xe; 10 năm hoặc 1.000.000 km cho động cơ xăng và động cơ điện; 8 năm hoặc 1.000.000 km cho pin cao áp. Chính sách này thể hiện cam kết mạnh mẽ của thương hiệu trong việc đồng hành lâu dài và đảm bảo chi phí sử dụng tối ưu cho người dùng Việt Nam.

Khách hàng có thể đặt cọc trực tiếp tại các Nhà phân phối ủy quyền của Omoda & Jaecoo trên toàn quốc. Sau khi đặt cọc, khách hàng có quyền lựa chọn phiên bản, màu sắc và nhà phân phối gần nhất giao xe khi có thông báo giá bán chính thức. Dự kiến thời gian giao xe bắt đầu từ tháng 5/2026 đến 31/07/2026.

Omoda C7 – Một tinh thần thiết kế, hai phiên bản trải nghiệm vận hành

Omoda C7 được thiết kế theo triết lý "Art in Motion", với kích thước tổng thể 4.660 x 1.875 x 1.670 mm, trục cơ sở 2.720 mm và các đường nét chuyển động uyển chuyển, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, vừa đầy cảm xúc. Nội thất xe rộng rãi, tinh tế và giàu công nghệ, mang lại trải nghiệm xứng tầm SUV thế hệ mới.

Phiên bản Omoda C7 ICE sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo TGDI kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT), vận hành mượt mà và ổn định. Xe được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, điển hình như: màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, điều khiển bằng giọng nói bốn vùng, ghế lái chỉnh điện nhớ ghế, có thông gió, đèn viền nội thất 256 màu thông minh, sạc điện thoại không giây 50W, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp đóng mở điện … cùng với hệ thống an toàn 18 tính năng ADAS – tất cả tạo nên không gian tiện nghi như một phòng khách di động. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng Chip 8155 với công nghệ tối ưu.

Trong khi đó, phiên bản C7 PHEV (SHS) tích hợp hệ thống Super Hybrid System (SHS) hiện đại, mang lại hiệu suất mạnh mẽ mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Với tổng công suất lên tới 346hp, xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong chỉ 8,4 giây. Dung lượng pin 18,4kWh cho phép chạy điện thuần EV đến 108km, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,3L/100km – giúp tiết kiệm nhiều lần so với các xe xăng truyền thống. Phạm vi hoạt động hỗn hợp lên tới 1.250km. Ngoài ra, hệ thống pin còn có khả năng chống nước, chống va đập và được giám sát nhiệt độ theo thời gian thực, đảm bảo an toàn vận hành tối đa.

Với hai phiên bản cao cấp, chính sách bảo hành vượt trội, ưu đãi mở bán hấp dẫn và thủ tục đặt cọc linh hoạt, OMODA C7 chính là lựa chọn SUV lý tưởng cho thế hệ người dùng mới: trẻ trung, hiện đại, yêu công nghệ và dám khác biệt. Sự kiện mở bán lần này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nội địa hóa và phát triển sản phẩm của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam.

Liên hệ các nhà phân phối ủy quyền Omoda & Jaecoo trên toàn quốc để đặt cọc ngay hôm nay. Số lượng ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên.