Honda chính thức ra mắt logo mới cho xe ô tô

TPO - Logo chữ H mới của Honda từng xuất hiện trên các dòng xe điện 0 Saloon và 0 SUV, nay được chính thức áp dụng cho mảng ô tô điện hóa của hãng.

Honda Motor ra thông báo ngày 13/1 về việc giới thiệu logo chữ “H” mới, được thiết kế lại để trở thành biểu tượng đại diện cho mảng kinh doanh ô tô của hãng.

Logo chữ H của Honda, lần đầu ra mắt vào năm 1963, từ lâu đã là biểu tượng cốt lõi gắn liền với dải sản phẩm ô tô đa dạng của thương hiệu Nhật Bản.

Các mẫu xe điện hóa thế hệ tiếp theo của Honda sẽ sử dụng logo chữ H mới.

Trong suốt hơn 6 thập kỷ, logo này đã trải qua nhiều lần điều chỉnh thiết kế để phù hợp với từng thời kỳ phát triển, song vẫn giữ vai trò là biểu trưng cốt lõi của thương hiệu Honda trong lĩnh vực ô tô.

Theo hãng xe Nhật, việc làm mới logo lần này gắn liền với quá trình phát triển các dòng xe điện thế hệ mới, cụ thể là Honda 0 Series.

Logo chữ H mới mang ý nghĩa biểu trưng cho “lần khai sinh thứ hai” của hãng trong bối cảnh thị trường ô tô đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của điện hóa và các công nghệ thông minh.

Thiết kế này phản ánh quyết tâm của Honda trong việc tận dụng các công nghệ tiên tiến và tư duy đổi mới để phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống, tạo ra giá trị mới cho khách hàng và tiên phong trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Bắt đầu từ các mẫu xe thế hệ mới dự kiến ra mắt sau năm 2027, logo chữ H mới sẽ được áp dụng dần trên các dòng xe điện và các xe hybrid chủ lực của Honda.

Đồng thời, bộ nhận diện mới này cũng sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các hoạt động kinh doanh ô tô toàn cầu của hãng, từ hệ thống đại lý, các hoạt động đua xe thể thao cho tới các kênh truyền thông thương hiệu.

Về 0 Series, dòng xe điện tương lai này hiện mới có 3 sản phẩm bao gồm 0 SUV, 0 Saloon và 0 Alpha. Trong đó, hai cái tên đầu dự kiến ra mắt bản thương mại trong năm nay còn Honda 0 Alpha là mẫu mới nhất nên sẽ được bán ra vào năm 2027.