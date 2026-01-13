Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Honda chính thức ra mắt logo mới cho xe ô tô

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Logo chữ H mới của Honda từng xuất hiện trên các dòng xe điện 0 Saloon và 0 SUV, nay được chính thức áp dụng cho mảng ô tô điện hóa của hãng.

Honda Motor ra thông báo ngày 13/1 về việc giới thiệu logo chữ “H” mới, được thiết kế lại để trở thành biểu tượng đại diện cho mảng kinh doanh ô tô của hãng.

Logo chữ H của Honda, lần đầu ra mắt vào năm 1963, từ lâu đã là biểu tượng cốt lõi gắn liền với dải sản phẩm ô tô đa dạng của thương hiệu Nhật Bản.

new-honda-ev-logo.jpg
Các mẫu xe điện hóa thế hệ tiếp theo của Honda sẽ sử dụng logo chữ H mới.

Trong suốt hơn 6 thập kỷ, logo này đã trải qua nhiều lần điều chỉnh thiết kế để phù hợp với từng thời kỳ phát triển, song vẫn giữ vai trò là biểu trưng cốt lõi của thương hiệu Honda trong lĩnh vực ô tô.

Theo hãng xe Nhật, việc làm mới logo lần này gắn liền với quá trình phát triển các dòng xe điện thế hệ mới, cụ thể là Honda 0 Series.

Logo chữ H mới mang ý nghĩa biểu trưng cho “lần khai sinh thứ hai” của hãng trong bối cảnh thị trường ô tô đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của điện hóa và các công nghệ thông minh.

Thiết kế này phản ánh quyết tâm của Honda trong việc tận dụng các công nghệ tiên tiến và tư duy đổi mới để phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống, tạo ra giá trị mới cho khách hàng và tiên phong trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

01-honda-0-saloon-honda-0-suv-copy.jpg

Bắt đầu từ các mẫu xe thế hệ mới dự kiến ra mắt sau năm 2027, logo chữ H mới sẽ được áp dụng dần trên các dòng xe điện và các xe hybrid chủ lực của Honda.

Đồng thời, bộ nhận diện mới này cũng sẽ xuất hiện xuyên suốt trong các hoạt động kinh doanh ô tô toàn cầu của hãng, từ hệ thống đại lý, các hoạt động đua xe thể thao cho tới các kênh truyền thông thương hiệu.

Về 0 Series, dòng xe điện tương lai này hiện mới có 3 sản phẩm bao gồm 0 SUV, 0 Saloon và 0 Alpha. Trong đó, hai cái tên đầu dự kiến ra mắt bản thương mại trong năm nay còn Honda 0 Alpha là mẫu mới nhất nên sẽ được bán ra vào năm 2027.

Trường Vũ
#Honda #logo honda #xe điện #honda 0 series #xe hybrid

Xem thêm

Cùng chuyên mục