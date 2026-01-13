Mua SUV 5 chỗ chơi Tết Bính Ngọ: 3 lý do VinFast VF 8 là lựa chọn hàng đầu

Tổng hợp các yếu tố từ an toàn, tiện nghi, hiệu suất vận hành đến chi phí sử dụng, VinFast VF 8 cho thấy lợi thế toàn diện trong phân khúc SUV 5 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá của mẫu SUV đáng mơ ước này đang ở mức không thể tốt hơn nhờ những chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh của VinFast.

Mẫu SUV khiến chủ xe thích mê, chuyên gia bất ngờ

Trong phân khúc SUV 5 chỗ, mốc 1 tỷ đồng là ngưỡng giá mà người mua đòi hỏi nhiều hơn về không gian, an toàn, tiện nghi. Đây là lý do những dòng xe điện như VinFast VF 8 ngày càng được nhiều người dùng ưa chuộng khi tìm mua một chiếc xe cho gia đình.

Chị Phạm Thanh Hồng, một chủ xe đã sử dụng VF 8 hơn 1 năm tại TP.HCM, cho biết danh sách tính năng an toàn dày đặc là yếu tố khiến chị tự tin lựa chọn mẫu xe này. “Tôi mua xe để phục vụ mục đích chở con đi học, đi chơi nên luôn ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu”, chị Hồng nói.

Theo chị, VF 8 sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS toàn diện với nhiều tính năng vốn chỉ xuất hiện ở xe tầm giá cao hơn. Các công nghệ như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm hay phanh khẩn cấp tự động kết hợp với khung gầm cứng vững của VF 8 mang lại sự an tâm rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ở khía cạnh tiện nghi, nhiều người dùng đánh giá VF 8 tiếp tục tạo khác biệt so với mặt bằng SUV 5 chỗ hiện nay. Cụ thể, khoang nội thất được thiết kế hướng đến làm hài lòng cả người lái và hành khách khi tích hợp sưởi, thông gió cả 2 hàng ghế trước - sau (bản Plus). Nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.950 mm, VF 8 là mẫu xe có khoang cabin rộng hàng đầu phân khúc.

“Ở thời điểm mua xe, ấn tượng đầu tiên của mình khi mở cửa bước vào bên trong VinFast VF 8 Plus chính là một khoang nội thất tối giản nhưng hiện đại, sử dụng chất liệu bọc da nhân tạo cao cấp”, anh Vũ Hồng Quân, một trong những thành viên cộng đồng VinClub, khẳng định.

Vị chủ xe còn cho rằng VF 8 thực sự là một mẫu xe rất thông minh. Anh đánh giá cao việc đa số tính năng điều khiển xe có thể được kích hoạt thông qua màn hình cảm ứng 15,6 inch, bằng giọng nói với sự trợ giúp của trợ lý ảo hoặc bằng ứng dụng VinFast trên điện thoại. Anh cho rằng đây là điểm khác biệt giữa xe điện và xe động cơ đốt trong truyền thống.

Một lợi thế đặc trưng khác của xe điện là khả năng tăng tốc mượt và phản hồi tức thì, gây ấn tượng với cả giới chuyên môn. Anh Kenvin Low, huấn luyện viên lái xe với hơn 30 năm kinh nghiệm đã bất ngờ khi cầm lái VF 8 tại một sự kiện ở TP.HCM. “VF 8 thực sự là một chiếc xe rất mạnh, khả năng tăng tốc tốt. Thân xe đầm, chắc, mọi thứ khi cầm lái với VF 8 đều mượt mà”, vị chuyên gia nhận định.

Mua VF 8 trước Tết, lăn bánh chỉ 900 triệu đồng

Tiện nghi, thông minh và an toàn, VF 8 còn khiến cộng đồng người dùng hài lòng nhờ yếu tố kinh tế, đặc biệt với một mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp. Với mức giá niêm yết 1,019 tỷ đồng cho bản Eco và 1,199 tỷ đồng cho bản Plus, VF 8 có mức giá cạnh tranh so với nhiều mẫu SUV 5 chỗ trên thị trường Việt.

Đặc biệt, nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng mua xe ở thời điểm hiện tại được hỗ trợ 10% giá bán và có thể trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng. Với bản VF 8 Eco, VinFast ưu đãi thêm tới 50 triệu đồng tùy phiên bản. Người mua tại Hà Nội, TP.HCM tới 10/2 còn được tặng thêm 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub để sử dụng tại các thương hiệu thuộc Vingroup và đối tác.

Do xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027, mức giá lăn bánh VF 8 chỉ ở khoảng 900 triệu đồng cho bản Eco tại Hà Nội, TP.HCM.

“Với mức tiền lăn bánh này, nếu chọn xe xăng thì chỉ dừng ở SUV hạng C. Trong khi đó, VF 8 nằm ở phân khúc cao cấp hơn, với không gian rộng rãi và nhiều công nghệ hơn hẳn”, anh Hoàng Văn Đức, một chủ xe vừa đặt cọc VF 8 ở TP.HCM phân tích.

Tìm hiểu trên các hội nhóm chủ xe, anh Đức nhận thấy chi phí sử dụng của VF 8 cũng là lợi thế rõ rệt so với xe xăng. Chính sách sạc pin miễn phí đến hết tháng 6/2027 giúp người dùng gần như không tốn chi phí “nhiên liệu” hàng tháng. “Mua xe bây giờ, phải 1,5 năm nữa tôi mới phải trả phí sạc. Mà kể cả như vậy thì tiền sạc cũng quá rẻ so với tiền đổ xăng”, anh Đức tính toán.

Bên cạnh chi phí năng lượng được miễn phí, chi phí bảo dưỡng cũng là yếu tố giúp VF 8 ghi điểm trong quá trình sử dụng dài hạn. Động cơ điện không cần thay dầu, không có hộp số phức tạp và ít chi tiết hao mòn hơn xe xăng, nhờ đó các hạng mục bảo dưỡng định kỳ được tinh giản đáng kể. Mới đây, hãng xe Việt còn nâng mốc bảo dưỡng định kỳ lên 15.000 km hoặc 1 năm, giúp người dùng vừa giảm bớt áp lực phải tới xưởng thường xuyên, vừa đỡ “đau ví”.

Trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết, VinFast VF 8 cho thấy ưu thế rõ ràng ở khả năng cân bằng giữa trang bị, trải nghiệm và chi phí sử dụng tiết kiệm. Mẫu SUV điện này bởi thế trở thành lựa chọn hợp lý cho gia đình cần xe 5 chỗ rộng rãi, an toàn và nhiều công nghệ, đồng thời đảm bảo được khả năng “nuôi” xe lâu dài.