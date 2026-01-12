TP.HCM giảm lệ phí biển số ô tô từ 20 triệu xuống 14 triệu đồng

TPO - So với lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô trước đây là 20 triệu, từ ngày 1/1/2026, TP.HCM thống nhất mức thu lệ phí đối với tất cả các xã, phường (ngoại trừ đặc khu Côn Đảo) là 14 triệu đồng.

Động thái này là tín hiệu đáng mừng đối với người dân các vùng trước khi chưa sáp nhập vào TPHCM như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu bởi lệ phí đăng ký xe được cho là quá cao so với mức thu trước khi chưa sáp nhập.

Người dân bấm số xe đăng ký tại công an phường, xã.

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM thông tin về các quy định mới trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó có mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện trên địa bàn Thành phố được thực hiện theo Thông tư số 155/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, TP.HCM được xác định là khu vực I, áp dụng thống nhất mức thu lệ phí đối với tất cả các xã, phường trực thuộc Thành phố, không phân biệt khu vực nội thành hay các địa bàn mới sáp nhập. Riêng đặc khu Côn Đảo được áp dụng theo mức thu của khu vực II theo quy định.

Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện trên địa bàn TPHCM từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, việc thu lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe máy chuyên dùng được thực hiện theo Thông tư số 154/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, với các mức thu cụ thể như sau:

- Cấp mới, đổi, cấp lại, cấp có thời hạn chứng nhận đăng ký xe kèm theo biển số xe: 140.000 đồng.

- Đổi hoặc cấp lại chứng nhận đăng ký xe không kèm theo biển số xe: 35.000 đồng.

- Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời: 49.000 đồng.

- Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố, bao gồm các khu vực mới sáp nhập, chủ động tìm hiểu quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện, nhằm bảo đảm quá trình tiếp nhận và giải quyết được nhanh chóng, đúng quy định.