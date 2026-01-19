Hai mẫu xe của Mazda có nguy cơ bị ‘khai tử’

TPO - Theo nguồn tin từ Nhật Bản, Mazda chuẩn bị ngừng sản xuất hai mẫu xe trong năm 2026 là Mazda2 và CX-3.

Mazda2 và CX-3 đều ra mắt từ năm 2014 và đã tồn tại hơn một thập kỷ nhờ liên tục được nâng cấp, chỉnh sửa thiết kế theo từng năm để duy trì sự cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, cả hai đều đang đi đến điểm cuối của vòng đời. Theo một báo cáo từ tạp chí Creative Trend (Nhật Bản), dẫn nguồn từ các tài liệu nội bộ dành cho đại lý, Mazda đang lên kế hoạch ngừng sản xuất cả Mazda2 và CX-3 trong năm 2026.

Mazda2 sẽ bị ngừng sản xuất tại Nhật trong năm nay.

Xét về thời điểm, động thái này được đánh giá là hợp lý khi đây hiện là hai mẫu xe có “tuổi đời” cao nhất trong danh mục sản phẩm của Mazda. Ở những phân khúc đòi hỏi sự đổi mới liên tục, một đợt nâng cấp lớn hoặc thay mẫu là điều cần thiết để duy trì sức cạnh tranh.

Theo đó, dây chuyền sản xuất CX-3 dự kiến sẽ dừng vào tháng 3/2026, tiếp đó là Mazda2 vào tháng 6/2026. Trong thời gian còn lại, Mazda vẫn tiếp tục nhận đơn đặt hàng tại thị trường nội địa cho đến khi mỗi mẫu xe đạt đủ sản lượng cuối cùng. Sau đó, lượng xe tồn kho sẽ được bán nốt cho đến khi hết hàng.

Tuy nhiên, Mazda sẽ không rút khỏi phân khúc xe cỡ nhỏ. Thay vào đó, hãng xe đến từ Hiroshima được cho là đang chuẩn bị những kế hoạch mới.

Trong đó, mẫu xe kế nhiệm của Mazda2 được cho là bản thương mại của concept Vision X-Compact từng ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Mẫu xe ý tưởng này sở hữu kiểu dáng hatchback với thiết kế hiện đại cùng khoang nội thất tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Mazda Vision-X Compact.

Đáng chú ý, Vision X-Compact có chiều dài ngắn hơn Mazda2 hiện tại khoảng 255 mm. Nếu kích thước này được giữ nguyên khi bước vào sản xuất thương mại, mẫu xe kế nhiệm Mazda2 nhiều khả năng sẽ được định vị ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, thay vì tiếp tục là một mẫu hatchback hạng B truyền thống.

Bản thương mại được dự đoán sẽ ra mắt vào năm 2027 và đóng vai trò là sản phẩm chủ lực mới của Mazda tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu và các thị trường châu Á đang phát triển

Đối với CX-3, tương lai của mẫu xe này từng được hé lộ thông qua hoạt động của Mazda tại Thái Lan vào năm ngoái. Khi đó, hãng này đã hé lộ bản phác thảo thiết kế của một mẫu SUV cỡ nhỏ mới dáng cân đối hơn, mang nhiều nét tương đồng với CX-5 thế hệ mới.

Mẫu xe này được đồn đoán sẽ mang tên CX-20, dù Mazda vẫn chưa xác nhận chính thức. Lộ trình ra mắt toàn cầu hiện vẫn còn bỏ ngỏ, song nếu được bật đèn xanh, CX-20 nhiều khả năng sẽ hướng đến cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce ở phân khúc SUV cỡ nhỏ đang ngày càng phát triển.

Tại Việt Nam, Mazda2 và CX-3 được lắp ráp và phân phối bởi Thaco Auto. Trong khi Mazda2 có doanh số khá ổn ở nhóm xe gầm thấp cỡ B thì CX-3 lại gặp khó khi phải cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B đông đúc.