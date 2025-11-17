Mazda 3 có nguy cơ bị khai tử

TPO - Giống như đàn anh Mazda 6, mẫu sedan Mazda 3 được cho là có thể sẽ biến mất từ năm sau và được thay thế bằng một dòng xe mới được phát triển bởi liên doanh của Mazda.

Theo Carscoops, việc Mazda gần đây dồn lực phát triển các dòng SUV và xe điện hóa khiến cho danh mục sản phẩm còn lại dường như bị bỏ quên, bao gồm mẫu Mazda 3. Hiện không có bất cứ thông tin nào về thế hệ kế nhiệm của Mazda 3 khiến cho tương lai của mẫu sedan trở nên đáng lo ngại.

Carscoops cho biết có nhiều báo cáo cho rằng Mazda 3 có thể sẽ bị khai tử từ năm sau. Trước đó, đàn anh của mẫu xe này là Mazda 6 cũng đã bị ngừng sản xuất.

Ở thời điểm Mazda 6 bị khai tử, nhiều người hâm mộ của Mazda kỳ vọng hãng sẽ đem đến một mẫu xe thay thế sử dụng hệ dẫn động cầu sau và động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng để cạnh tranh với BMW M340i hay Audi S4.

Tuy nhiên điều này đã không bao giờ thành hiện thực. Thay vào đó, một số thị trường như châu Âu và Australia nhận được mẫu Mazda 6e/EZ-6 phát triển trên nền tảng của hãng Deepal (Trung Quốc).

Điều này dẫn đến khả năng Mazda 3 cũng sẽ đi theo con đường tương tự, được thay thế bằng một sản phẩm liên doanh với Deepal. Điều này sẽ giúp Mazda giảm được đáng kể chi phí phát triển, từ đó tiếp tục dồn nguồn lực cho các dòng SUV mang lại lợi nhuận cao hơn.

Đáng chú ý, khả năng này càng được củng cố khi Mazda gần đây đã nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tên gọi “Mazda 3e” tại Australia, Anh và châu Âu. Song song đó, Deepal vừa ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ L06, rất có thể sẽ là nền tảng để Mazda phát triển chiếc Mazda 3e điện hóa.

Nếu đi theo hướng của Mazda 6e, Mazda 3e sẽ sử dụng chính hệ truyền động có sẵn của Deepal. Mẫu L06 được phát triển với hai cấu hình: xe điện mở rộng phạm vi (EREV) và thuần điện.

Mazda 3 có thể được kế nhiệm bởi một mẫu xe điện hóa do Mazda và đối tác liên doanh phát triển.

Bản EREV kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 97 mã lực, pin LFP 28,39 kWh và mô-tơ điện 255 mã lực đặt sau. Xe có thể chạy thuần điện 180 km theo chuẩn WLTP, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ xăng đạt 4,38 l/100 km.

Với bản thuần điện, Deepal L06 được trang bị mô-tơ đơn cầu sau công suất 268 mã lực. Pin có hai tùy chọn dung lượng 56 kWh và 69 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 670 km.

Khoang nội thất dự kiến cũng được mượn từ Deepal, đi theo xu hướng đa màn hình từng xuất hiện trên EZ-60 và CX-5 đời mới. Ngoài ra, xe hứa hẹn được trang bị gói hỗ trợ lái cấp độ 2+ vận hành nhờ cảm biến LiDAR.

Về kích thước, Mazda 3e sẽ rộng rãi hơn đáng kể nhờ chiều dài khoảng 4.830 mm, dài hơn thế hệ Mazda 3 hiện tại và chỉ ngắn hơn đôi chút so với Mazda 6 đã ngừng sản xuất. Điều này sẽ giúp giải quyết điểm yếu lớn nhất của Mazda 3 là hàng ghế sau chật.

Thiết kế ngoại thất được dự đoán vẫn sẽ theo ngôn ngữ Kodo. Phần đầu xe có thể giống Mazda 6e với mặt ca-lăng phát sáng, đèn pha hai tầng và các khe gió chủ động ở cản trước.

Dự đoán thiết kế của sedan Mazda 3e/EZ-3.

Thân xe có các đường dập mềm mại, tay nắm bán phẳng và mui dốc kiểu coupe. Cảm biến LiDAR được đặt trên kính lái, trong khi phía sau là dải đèn LED kéo dài ngang cửa cốp cùng bộ khuếch tán thể thao.

Tại Việt Nam, Mazda 3 được lắp ráp trong nước và phân phối bởi Thaco Auto. Đây hiện là mẫu sedan hạng C bán tốt nhất thị trường, với doanh số lũy kế đạt 2.221 xe từ đầu năm 2025.