Xe

Thêm một mẫu xe Nhật sắp ngừng bán tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Trên trang chủ của Honda Việt Nam, hãng cho biết sẽ chính thức nói lời tạm biệt với mẫu xe thể thao Civic Type R.

Cụ thể, Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc mở đơn đặt hàng 10 chiếc xe Civic Type R cuối cùng kèm lời nhắn: “Gửi tới những người hâm mộ Civic Type R tại Việt Nam, Honda sẽ chính thức nói lời tạm biệt với mẫu xe đua thể thao đỉnh cao này”.

Thời gian nhận xe dự kiến từ tháng 12/2026, tại một buổi lễ bàn giao riêng như một "lời tạm biệt" dòng xe hiệu năng cao này. Sau đó, hãng sẽ ngừng kinh doanh mẫu Civic Type R tại thị trường Việt.

Honda Civic Type R được giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào tháng 10/2022, tại triển lãm VMS cùng năm. Đầu năm 2023, mẫu xe thể thao này nhận đặt cọc với giá bán 2,399 tỷ đồng, cạnh tranh cùng Subaru WRX. Đến đầu năm nay, Civic Type R được điều chỉnh giá lên thành 2,999 tỷ đồng.

Honda Civic Type R được trưng bày tại Triển lãm VMS 2024.

Honda Civic Type R được trang bị động cơ tăng áp 2.0L VTEC, cho công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Trang bị tiêu chuẩn gồm mâm 19 inch, lốp Michelin Pilot Sport 4S, phanh Brembo và hệ thống bù ga khi xuống số Rev-matching.

Theo Honda Việt Nam, sau 3 năm có mặt tại thị trường trong nước, Civic Type R đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng sau khi được trải nghiệm mẫu xe thể thao này.

Dẫu vậy, với mức giá gần 3 tỷ đồng, mẫu Honda Civic Type R chỉ thuộc nhóm "xe chơi" tại Việt Nam, không dành cho nhóm khách hàng phổ thông. Do đó, doanh số bán hàng của mẫu xe này cũng rất hạn chế với chỉ 19 chiếc trong năm 2023, giảm còn 11 xe vào 2024 và mới bàn giao 2 xe từ đầu năm 2025.

Như vậy, Honda Civic Type R là mẫu xe Nhật tiếp theo ngừng bán tại Việt Nam sau Mazda6Toyota Innova trong năm nay. Trước đó vào năm 2024, Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga, Toyota Yaris, Nissan Kicks cũng lần lượt rút khỏi thị trường, nguyên nhân chủ yếu do doanh số thấp.

Lê Tuấn
