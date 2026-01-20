Cuối năm, hành khách ưu tiên những chuyến xe liên tỉnh 'ít phải lo nghĩ' của Xanh SM

Giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu di chuyển liên tỉnh tăng cao, nhiều hành khách đang có xu hướng ưu tiên các chuyến xe điện liên tỉnh của Xanh SM - dịch vụ được thiết kế với lịch trình cố định, điểm đón trả rõ ràng, chi phí minh bạch và chất lượng 5 sao.

Với không ít hành khách, việc di chuyển trong dịp cuối năm luôn là vấn đề đau đầu. Với xe khách, người dùng phải chấp nhận cảnh đông đúc, không gian bí mùi xăng dầu, xe dừng đón trả nhiều điểm, thay đổi giờ chạy phút chót, chi phí không rõ ràng… Dịch vụ limousine mang lại không gian thoải mái hơn song trải nghiệm giữa các chuyến thiếu đồng đều. Người dùng cũng phải tự mày mò tìm đầu mối liên hệ đặt xe trong khi chất lượng thì tùy nhà xe, tài xế. Trong khi đó, tự lái xe cá nhân giúp chủ động thời gian nhưng đòi hỏi phải cầm lái trên những chặng đường dài - điều không phải ai cũng sẵn sàng khi công việc cuối năm dồn dập.

Sự xuất hiện của dịch vụ xe liên tỉnh của Xanh SM với nhiều người đã giải quyết được mọi vấn đề trên. Trước đó, Xanh SM đã triển khai các dòng xe điện 4 chỗ Xanh SM Premium và 7 chỗ Xanh SM Limo trên một số tuyến liên tỉnh cố định, hướng đến nhóm khách gia đình, người đi công tác và du lịch ngắn ngày.

Dịch vụ Xanh SM Liên tỉnh được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, cho phép hành khách biết trước tuyến đường, giờ khởi hành và chi phí khi đặt xe. Khách hàng có thể lựa chọn đi ghép với mức giá theo lượt từ 140.000 đến 230.000 đồng mỗi người, hoặc thuê trọn xe với mức giá từ 720.000 đến 1.040.000 đồng, tùy nhu cầu không gian và thời gian. Việc thanh toán cũng được thực hiện linh hoạt ngay trên ứng dụng.

Hiện nay các tuyến Xanh SM Liên tỉnh tập trung vào những trục di chuyển quen thuộc như Hà Nội – Ninh Bình, Hà Nội – Hưng Yên ở miền Bắc; Huế – Đà Nẵng tại miền Trung; hay TP. HCM – Vũng Tàu, TP. HCM – Cần Thơ ở khu vực phía Nam. Đây đều là những tuyến có tần suất di chuyển cao.

Nhiều người dùng khẳng định, các tuyến xe điện liên tỉnh đã mang lại giá trị sử dụng rõ ràng cho hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

“Đi cùng người lớn và trẻ nhỏ, tôi cần xe đúng giờ, không vòng vèo và có không gian cho hành lý. Quan trọng là biết rõ mình đi với hãng xe nào, tiêu chuẩn dịch vụ ra sao để yên tâm. Năm nay yên tâm hẳn vì có Xanh SM đáp ứng mọi tiêu chí trên”, chị Thu Hoài (Hà Nội) - người thường xuyên di chuyển tuyến Hà Nội - Ninh Bình dịp cuối năm cho biết.

Về trải nghiệm, anh Minh Triết (TP. HCM), người thường xuyên di chuyển tuyến Vũng Tàu cho biết, việc lựa chọn xe điện giúp hành trình trở nên êm ái hơn, hạn chế tiếng ồn, mùi xăng dầu - những yếu tố thường khiến người đi mệt mỏi sau quãng đường vài trăm km.

Bên cạnh đó, theo anh, mô hình đảm bảo chất lượng đồng bộ từ phương tiện đến tài xế của Xanh SM cũng tạo ra sự khác biệt. Xe được giữ sạch sẽ, không gian rộng rãi, điều hòa hoạt động ổn định, giúp anh và gia đình có thể nghỉ ngơi, làm việc hoặc trò chuyện thoải mái suốt hành trình. Với các gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc hành khách đi công tác cần giữ thể trạng tốt, đây là những giá trị khó đo đếm.

“Thay vì phải so sánh từng nhà xe hay lo lắng về trải nghiệm không đồng đều, người dùng chỉ mở ứng dụng, cần chọn đúng tuyến quen thuộc, yên tâm rằng chuyến đi sẽ diễn ra thoải mái. Trong giai đoạn cuối năm bận rộn, sự nhẹ đầu này là trải nghiệm vô cùng đáng giá”, anh nói.

Trên các diễn đàn, nhiều hành khách cũng khẳng định, Xanh SM đang giúp trải nghiệm di chuyển liên tỉnh thay đổi hoàn toàn. Khi việc đi lại trở nên êm ái, ổn định và ít phải suy nghĩ, các tuyến xe điện liên tỉnh của Xanh SM hứa hẹn sẽ là ưu tiên số 1 trong mùa cao điểm cuối năm.