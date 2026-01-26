Vinfast đạt doanh số kỷ lục 406.453 xe, dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam năm 2025

Ngày 26/01/2026 - VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025, chính thức đạt thị phần số một Việt Nam ở mảng xe máy điện.

Với dải sản phẩm đa dạng bậc nhất gồm hơn 10 mẫu xe phổ thông hiện diện ở mọi phân khúc, cùng các giải pháp linh hoạt về sạc - đổi pin, VinFast đã xóa bỏ tâm lý e ngại của khách hàng, đưa xe máy điện trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Điều này được minh chứng rõ nét qua kết quả kinh doanh kỷ lục trong năm 2025, đạt mức tăng trưởng 473% so với năm 2024.

Dòng xe Evo với các phiên bản đa dạng về mức giá cùng các tùy chọn hỗ trợ 1 pin và 2 pin linh hoạt đã trở thành xe máy điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2025, với hơn 250.000 xe đến tay khách hàng. Ngoài ra, các dòng xe Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon và các mẫu xe không cần bằng lái như Motio, Zgoo, Flazz cũng đóng góp ấn tượng vào thành tích chung của xe máy điện VinFast trong năm 2025.

VinFast có dải sản phẩm xe máy điện đa dạng bậc nhất thị trường, phủ khắp các phân khúc từ phổ thông đến cao cấp

Bên cạnh sự ưu việt và đa dạng về sản phẩm, kỷ lục doanh số xe máy điện VinFast đạt được trong năm 2025 còn đến từ chiến lược đầu tư bài bản cho nền tảng, hệ thống và mở rộng mạng lưới đại lý. Hơn 600 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc đã góp phần quan trọng đưa xe máy điện VinFast tiếp cận với đông đảo người tiêu dùng cả nước.

Ngoài ra, hệ thống xưởng dịch vụ và trạm sạc xe máy điện công cộng được triển khai rộng khắp cũng góp phần mang lại sự an tâm, tin tưởng và tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Các chính sách bán hàng, hỗ trợ sau bán hàng hấp dẫn cùng các chương trình thu xe xăng - đổi xe điện được tổ chức thường xuyên cũng tạo động lực lớn cho khách hàng lựa chọn đồng hành cùng xe máy điện VinFast.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam cho biết: “2025 là năm bản lề trong công cuộc chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam, thể hiện qua doanh số kỷ lục mà VinFast đã đạt được. Với đà phát triển mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là uy tín, chất lượng VinFast đã khẳng định và kế hoạch đột phá trong thời gian tới, tôi tin rằng 2026 sẽ là năm rực rỡ hơn nữa của VinFast cũng như của tương lai di chuyển xanh tại Việt Nam”.

Các dòng xe máy điện VinFast được đánh giá cao ở thiết kế thời trang, vận hành bền bỉ và kinh tế, phù hợp với người Việt

Việc xe máy điện và ô tô điện VinFast song hành dẫn đầu thị trường ô tô, xe máy Việt Nam năm 2025 đã phản ánh rõ nét xu hướng chuyển đổi xanh từ xe xăng sang xe điện. Đây cũng là dấu mốc khẳng định uy tín của VinFast trên thị trường, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển bùng nổ tiếp theo.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, ngay đầu năm 2026, VinFast đã chính thức ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, bao gồm 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II, Viper cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Đi kèm với đó là hệ thống 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt, dự kiến sẽ hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin ngay trong Quý I/2026 để sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Xe máy điện và ô tô điện VinFast song hành dẫn đầu thị trường ô tô, xe máy Việt Nam năm 2025 đã phản ánh rõ nét xu hướng chuyển đổi xanh từ xe xăng sang xe điện

Ngoài ra, VinFast cũng đang triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, với nhiều chính sách hấp dẫn dành cho khách hàng như “Mua xe 0 đồng”, ưu đãi 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) trong thời gian từ 12/1 - 12/4/2026, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027, miễn phí đổi pin 6 tháng dành cho khách hàng cá nhân và 12 tháng cho các tài xế đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform...