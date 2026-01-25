Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Hé lộ mới về xe điện 1.000 mã lực của BMW

Trường Vũ
TPO - Mẫu xe điện BMW M Neue Klasse đầu tiên được kỳ vọng sẽ ra mắt vào năm 2027, hứa hẹn sẽ có hệ thống âm thanh giả lập độc đáo.

Thông qua đoạn video hé lộ quá trình phát triển, hãng xe Đức đã hé lộ hệ thống âm thanh giả lập sẽ được sử dụng trong các mẫu xe điện Neue Klasse trong tương lai.

Chiếc xe xuất hiện trong video được cho là nguyên mẫu của BMW iM3 - phiên bản hiệu năng cao mang nhãn M của sedan i3 thế hệ mới. Tại đây, BMW đã cho thấy cách họ tạo ra âm thanh động cơ độc đáo từ một số mẫu xe huyền thoại trong quá khứ.

BMW hé lộ âm thanh động cơ giả lập trên iM3 thế hệ mới. Video: BMW M

Video xuất hiện các mẫu E92 M3 và F82 M4 GTS – lần lượt được trang bị động cơ V8 và I6 trứ danh. Tuy nhiên, chiếc xe đóng vai trò chủ đạo trong quá trình ghi âm và tổng hợp âm thanh lại là BMW M6 mui trần thế hệ E63, nổi tiếng với khối động cơ V10 mang tính biểu tượng.

Giống như nhiều nhà sản xuất khác, BMW sẽ sử dụng hệ thống loa trong khoang cabin để phát ra âm thanh động cơ mô phỏng, nhằm tăng cảm giác kết nối giữa người lái và hệ truyền động điện. Đáng chú ý, nhiều khả năng người lái sẽ được lựa chọn nhiều loại âm thanh động cơ khác nhau, tùy theo sở thích cá nhân.

bmw-im3-spyshots-2026-2.jpg
Nguyên mẫu BMW iM3 chạy thử tại châu Âu. Ảnh: BMW

Trước đó, BMW cũng đã hé lộ nhiều giải pháp kỹ thuật riêng biệt nhằm tăng trải nghiệm thể thao xe điện nhãn M bao gồm hệ thống phần mềm siêu thông minh kết nối hệ truyền động, phanh và hệ thống lái.

Hệ thống này có khả năng phân bổ mô-men xoắn chính xác tới từng bánh. Ngoài ra, khả năng ngắt cầu trước còn giúp xe chuyển đổi linh hoạt từ dẫn động 4 bánh sang dẫn động cầu sau, mang lại cảm giác lái thể thao đặc trưng.

bmw-im3-spyshots-2026-4.jpg

BMW M chưa xác nhận công suất cụ thể, nhưng theo dự đoán của tạp chí Autopress, con số có thể vượt mốc 1.000 mã lực. Xe sử dụng bộ pin dung lượng hơn 100 kWh với các cell pin chuyên biệt cho dòng M, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh nhờ kiến trúc điện 800 volt.

Theo Axel Theiling, phụ trách phát triển pin cho BMW M, mục tiêu không chỉ là tối ưu tầm hoạt động mà quan trọng hơn là đảm bảo xe có thể duy trì công suất cực đại trong thời gian dài.

Ngoài bản thuần điện, BMW M3 thế hệ mới cũng sẽ được cung cấp thêm tùy chọn động cơ xăng mild-hybrid. Dự kiến, cả iM3 và M3 chạy xăng sẽ cùng ra mắt vào năm 2027, trước khi chính thức mở bán vào năm 2028.

Trường Vũ
#bmw #m3 #xe điện #Neue Klasse #bmw m3 #im3

