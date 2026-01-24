Xem trước Mercedes S-Class bản mới 'lột xác' toàn diện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo CEO của Mercedes-Benz, phiên bản S-Class mới sắp ra mắt dù chỉ là bản facelift nhưng sẽ mang tới những nâng cấp toàn diện.

Trong đoạn video teaser vừa được công bố trước thềm màn ra mắt toàn cầu vào ngày 29/1, CEO Ola Källenius của Mercedes khẳng định S-Class mới là phiên bản tiên tiến nhất từ trước đến nay.

Ông mô tả mô tả đây là một trong những lần đại tu toàn diện nhất trong lịch sử dòng S-Class, vượt xa một bản facelift thông thường.

Theo đó, vị lãnh đạo này tiết lộ mẫu xe có tới khoảng 2.700 chi tiết hoàn toàn mới, chiếm hơn một nửa tổng số linh kiện trên xe.

Teaser hé lộ thiết kế của mẫu S-Class mới. Video: Mercedes-Benz

Về thiết kế, S-Class mới hướng đến diện mạo mạnh mẽ và uy nghi hơn so với thế hệ tiền nhiệm, dù không phải là sự thay đổi toàn bộ thân xe mà tập trung vào các chi tiết.

Lưới tản nhiệt được làm lớn hơn khoảng 20%, trong khi biểu tượng ngôi sao ba cánh mang tính biểu tượng quay trở lại trên nắp ca-pô, tích hợp đèn LED chiếu sáng.

26c0015-005-1.jpg
Mercedes-Benz S-Class﻿ mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 29/1. Ảnh: Carscoops

Bên trong khoang cabin, điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của hệ điều hành Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Điều này biến S-Class mới trở thành mẫu xe đầu tiên ra mắt với phần mềm mới do chính hãng phát triển.

Nền tảng phần mềm mới tích hợp 27 cảm biến, mở rộng khả năng điều khiển bằng giọng nói và cá nhân hóa sâu, được CEO Mercedes-Benz mô tả là “công nghệ vì con người”, thay vì chạy theo sự mới lạ thuần túy.

Sự thoải mái tiếp tục là giá trị cốt lõi của S-Class, đặc biệt ở hàng ghế sau – vị trí mà ông Källenius nhiều lần gọi là “chỗ ngồi tốt nhất trên xe”.

Những nâng cấp đáng chú ý gồm ghế ngồi được tinh chỉnh công thái học, mở rộng các tùy chọn cá nhân hóa MANUFAKTUR, cùng những cải tiến cho hệ thống treo khí nén AIRMATIC.

2026-mercedes-benz-s-class-scoop-13.jpg
Nguyên mẫu S-Class mới được phủ kín bằng lớp ngụy trang. Ảnh: Carscoops.

Hệ thống treo này giờ đây có khả năng thích ứng thông minh hơn với các cung đường dài, mặt đường gợn sóng – đặc trưng tại Mỹ và khu vực Nam Âu.

Đáng chú ý, S-Class mới còn có khả năng ghi nhận những đoạn đường xấu hoặc các cú va chạm mạnh. Dữ liệu GPS tại những vị trí này sẽ được tải lên máy chủ, cho phép chính chiếc xe đó hoặc các mẫu Mercedes khác dùng chung phần mềm chủ động chuẩn bị hệ thống treo trước khi đi qua cùng điểm đó trong tương lai.

Chia sẻ thêm trong một cuộc phỏng vấn riêng với ABC, ông Källenius nhấn mạnh sự cân bằng giữa công nghệ và yếu tố con người. Theo đó, dù trang bị màn hình lớn và nét, nhiều công nghệ nhưng Mercedes vẫn giữ lại các nút bấm cần thiết để thao tác thuận tiện và an toàn.

Bên cạnh đó, CEO Mercedes-Benz cũng khẳng định hãng không có ý định từ bỏ động cơ đốt trong, dù đang đẩy mạnh công nghệ xe điện.

Cụ thể, Mercedes-Benz đã phát triển một thế hệ động cơ V8 hoàn toàn mới nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe tại châu Âu. Bên cạnh đó, tùy chọn động cơ V12 mạnh mẽ hơn cũng có thể xuất hiện trong tương lai gần.

Trường Vũ
