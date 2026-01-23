Cảnh tai nạn liên hoàn hơn 100 xe giữa bão tuyết

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 100 ô tô và xe tải tại bang Michigan (Mỹ) khiến nhiều người bị thương, song may mắn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã bao trùm khu vực phía tây bang Michigan (Mỹ) vào đầu tuần này, được cho là nguyên nhân dẫn đến một vụ tai nạn liên hoàn quy mô lớn trên tuyến cao tốc I-196, đoạn qua thành phố Zeeland.

Theo Cảnh sát bang Michigan, tuyết phủ dày khiến tầm nhìn lái xe bị hạn chế cùng mặt đường bị đóng băng trơn trượt đã khiến nhiều phương tiện mất kiểm soát và xảy ra va chạm liên hoàn. Báo cáo ban đầu cho biết có 100 phương tiện, trong đó có trên 30 xe đầu kéo đã va chạm với nhau hoặc trượt khỏi làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 100 xe ở Michigan, Mỹ hôm 19/1. Ảnh: Chicago & Midwest Storm Chasers

Theo tờ The Detroit News, có từ 9 đến 12 người bị thương trong vụ việc và đã được đưa đến bệnh viện. Những người mắc kẹt được xe buýt trường học đón tới nơi an toàn. Đáng chú ý, nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Tại hiện trường, hình ảnh từ flycam từ Chicago & Midwest Storm Chasers ghi lại cho thấy một hàng dài phương tiện nối đuôi nhau. Trong đó có khoảng 10 xe đầu kéo va chạm liên tiếp, chắn ngang toàn bộ tuyến đường.

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao. Video: Chicago & Midwest Storm Chasers/Fox Weather.

Nhiều ô tô khác bị trượt xuống rãnh ven đường, trong khi một số xe dường như chỉ bị kẹt giữa làn do không thể di chuyển. Ngoài ra, còn rải rác nhiều vụ tai nạn nhỏ xảy ra dọc tuyến.

Giới chức đã buộc phải phong tỏa hoàn toàn cao tốc I-196 theo cả hai chiều để tiến hành cứu hộ và dọn dẹp hiện trường. Quá trình này gặp nhiều khó khăn khi một số nhân viên đã phải sử dụng xe trượt tuyết để tiếp cận hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra khi một đợt bão mùa đông lớn quét qua Mỹ. Cơ quan Khí tượng nước này trước đó đã phát cảnh báo về nhiệt độ cực thấp, nguy cơ bão tuyết ở nhiều bang.

Ở khía cạnh tích cực, điều kiện thời tiết xấu khiến nhiều phương tiện chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 32-48 km/h trước khi tai nạn xảy ra. Tốc độ thấp được cho là yếu tố then chốt giúp hạn chế thương vong và lý giải vì sao không có trường hợp tử vong, cũng như nhiều xe không bị hư hỏng nghiêm trọng.