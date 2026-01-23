Top 10 mẫu xe điện cỡ nhỏ tốt nhất

TPO - Dưới đây là top 10 mẫu ô tô điện cỡ nhỏ tốt nhất năm 2026 theo bình chọn của tạp chí Autocar, với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Ford, Volkswagen hay Hyundai.

10. Dacia Spring

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ của Dacia được đánh giá là dễ lái và êm ái. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện công suất 69 mã lực, còn biến thể mạnh hơn có công suất 99 mã lực.

Cả hai phiên bản đều dùng pin dung lượng 24,3 kWh, cho tầm hoạt động công bố khoảng 224 km, và có thể tăng thêm khoảng 80 km nếu chủ yếu di chuyển trong đô thị.

Trang bị tiêu chuẩn của Dacia Spring ở mức khá, bao gồm màn hình giải trí 7 inch, kính chỉnh điện, ga tự động và cảm biến lùi.

Một ưu điểm không thể bỏ qua của mẫu xe này là mức giá khởi điểm dưới 15.000 bảng Anh (529 triệu đồng), biến Dacia Spring trở thành một trong những mẫu xe rẻ nhất tại Anh.

9. BYD Dolphin Surf

Theo Autocar, BYD Dolphin Surf sở hữu hiệu năng tốt so với các mẫu xe cùng phân khúc. Trong đó không thể bỏ qua phạm vi hoạt động tối đa khoảng 322 km/lần sạc.

Giá bán cũng là điểm mạnh của Dolphin Surf. Với mức giá 18.675 bảng Anh (khoảng 588 triệu đồng), Dolphin Surf không chỉ là một trong những mẫu xe điện cỡ nhỏ rẻ nhất mà còn hấp dẫn hơn khi so với nhiều đối thủ châu Âu như Citroën ë-C3 hay Renault 5.

Không chỉ rẻ, Dolphin Surf còn sở hữu khoang nội thất rộng rãi, trang bị tốt và chất lượng hoàn thiện tốt so với tầm giá. Xe vận hành êm ái, dễ điều khiển, dù không mang lại nhiều cảm giác lái phấn khích.

Volkswagen ID.3 từng đạt doanh số tốt ngay từ khi ra mắt, song gặp nhiều vấn đề như giao diện giải trí phức tạp, danh mục phiên bản rối rắm và nội thất thiếu cao cấp.

Những hạn chế này đã được khắc phục phần nào thông qua bản facelift, với thiết kế đầu xe bắt mắt hơn, hệ thống phân cấp phiên bản tinh giản và chất liệu nội thất được cải thiện rõ rệt.

Dải sản phẩm ID.3 hiện gồm các bản Pure (pin 52 kWh), Pro (58 kWh) và Pro S (77 kWh), trong đó bản Pro S có tầm hoạt động tối đa khoảng 555 km. Về vận hành, ID.3 dễ lái trong đô thị, linh hoạt khi xoay trở và vẫn giữ được sự êm ái.

Điểm trừ của mẫu xe này là giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh, với mức khởi điểm từ khoảng 30.000 bảng Anh (khoảng 945 triệu đồng), và sẽ còn cao hơn đáng kể với phiên bản thể thao GTX.

7. Hyundai Inster

Hyundai Inster gây ấn tượng với thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất rộng rãi và linh hoạt hơn nhiều đối thủ như Fiat 500e.

Hàng ghế sau có thể trượt và gập, giúp tăng tính đa dụng cho khoang cabin. Xe dễ sử dụng nhờ nhiều nút bấm vật lý, vận hành nhẹ nhàng trong phố và ổn định ở tốc độ cao.

Đáng chú ý, mẫu xe này được Hyundai áp dụng hỗ trợ để có mức giá cạnh tranh hơn. Theo đó, giá khởi điểm hiện ở mức 20.005 bảng Anh (khoảng 630 triệu đồng) cho bản 01, trong khi bản 02 giá 23.255 bảng Anh (khoảng 732 triệu đồng) được trang bị pin lớn hơn, cho tầm hoạt động lên tới 369 km.

6. Ford Puma Gen-E

Theo Autocar, Ford Puma Gen-E là một trong những mẫu xe điện mang lại cảm giác lái tốt nhất phân khúc cỡ nhỏ. Đây là phiên bản thuần điện của mẫu xe bán chạy nhất tại Anh và là sản phẩm EV thứ hai do Ford tự phát triển hoàn toàn.

Xe sử dụng pin 43,6 kWh, kết hợp mô-tơ điện đặt trước công suất 166 mã lực, cho tầm hoạt động khoảng 375 km theo công bố của hãng.

Điểm trừ là một số vật hoàn thiện nội thất trông chưa được cao cấp. Bên cạnh đó, chế độ lái “một bàn đạp” được đánh giá là có thể hơi khó điều khiển.

5. Cupra Born

Với những người yêu thích cảm giác lái, Cupra Born là lựa chọn nổi bật nhờ hệ dẫn động cầu sau và khả năng xử lý linh hoạt.

Với pin dung lượng 79 kWh, Cupra Born có thể đạt tầm hoạt động từ 435–530 km, đáp ứng tốt cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường. Khoang nội thất đủ rộng với bốn chỗ ngồi sử dụng thoải mái và khoang hành lý tương đối tốt.

Nhưng để có được những ưu điểm trên, người dùng sẽ phải chi trả cho mức giá khởi điểm 35.000 bảng Anh (khoảng 1,1 tỷ đồng). Với số tiền tương tự, khách hàng có nhiều lựa chọn khác có công suất và phạm vi hoạt động hoạt động tốt hơn.

4. Citroën ë-C3

Citroën ë-C3 là một trong những mẫu xe điện giá rẻ, tiện nghi và thực dụng, góp phần thu hẹp khoảng cách giá với xe xăng.

Xe có giá dưới 22.000 bảng Anh (khoảng 693 triệu đồng), thuộc nhóm EV rẻ nhất tại Anh. Pin 44 kWh cho tầm hoạt động khoảng 320 km, đi kèm mô-tơ điện 111 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 11 giây.

Dù không nổi bật về cảm giác lái, ë-C3 ghi điểm nhờ sự dễ sử dụng và trang bị tiêu chuẩn phong phú.

3. MG4 EV

Theo Autocar, MG4 EV là mẫu xe mang lại nhiều giá trị hàng đầu phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Giá bán khởi điểm khoảng 27.000 bảng Anh (khoảng 850 triệu đồng), trong khi bản Long Range SE giá gần 30.000 bảng Anh (khoảng 945 triệu đồng) có tầm hoạt động lên tới 463 km.

Ngoài ra, MG còn cung cấp bản hiệu suất cao XPower công suất 429 mã lực dành cho người dùng đam mê tốc độ. Xe có hệ dẫn động cầu sau mang đến cảm giác lái thú vị, trong khi hệ thống treo êm ái.

Điểm trừ là vật liệu nội thất chất lượng thấp cùng hệ thống thông tin giải trí và công nghệ ADAS vận hành chưa thực sự mượt mà.

2. Mini Cooper E

Mini Cooper E thế hệ mới khắc phục hầu hết nhược điểm của bản tiền nhiệm, với thiết kế hiện đại, pin lớn hơn và công nghệ số từ BMW.

Bản Cooper E dùng mô-tơ 181 mã lực và pin 40,7 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 306 km. Bản Cooper SE mạnh 215 mã lực, pin 54,2 kWh, đạt tầm hoạt động khoảng 402 km.

Một vài điểm trừ nhỏ trên Cooper E gồm trọng lượng tăng khiến cảm giác lái kém hơn trước, màn hình giải trí không dễ làm quen. Nhưng với phạm vi hoạt động tốt cùng nội thất cao cấp và mức giá hợp lý, Cooper E vẫn nằm trong số những chiếc xe tốt nhất trong phân khúc.

1. Renault 5

Theo Autocar, Renault 5 là mẫu xe cân bằng xuất sắc giữa khả năng vận hành linh hoạt, độ êm ái và tính thực dụng.

Với công suất 148 mã lực, Renault 5 đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị lẫn đường trường. Nội thất mang đậm phong cách cổ điển thập niên 1970, kết hợp chất lượng hoàn thiện cao.

Phiên bản pin 52 kWh cho tầm hoạt động tối đa khoảng 402 km. Tuy nhiên, hiệu suất nhiên liệu chưa được tốt trong điều kiện đi cao tốc, khiến cho phạm vi hoạt động bị giảm.