VinFast Green 'giải đẹp' bài toán chi phí và vận hành cho tài xế dịch vụ

Các dòng xe Green của VinFast xuất hiện như một lời giải thực dụng, cân bằng giữa vận hành, an toàn và hiệu quả kinh tế cho tài xế, đồng thời đem đến giải pháp di chuyển xanh, hiện đại hơn cho hành khách.

“Chạy cả ngày vẫn êm, trang bị an toàn đầy đủ”

Từ góc nhìn của thị trường xe dịch vụ, điểm khác biệt lớn nhất của các dòng Green nằm ở cách VinFast tiếp cận bài toán vận hành thực tế. Các mẫu xe này hướng tới sự bền bỉ, ổn định và mang lại hiệu quả trong điều kiện khai thác cường độ cao - điều tài xế dịch vụ quan tâm hàng đầu.

So với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, động cơ điện cho thấy ưu thế rõ rệt về khả năng tăng tốc và phản hồi. Đặc tính mô-men xoắn đạt cực đại ngay từ dải tốc độ thấp giúp xe thoát giao lộ nhanh, không bị ì khi chở đủ tải hay leo dốc cầu vượt, hầm chung cư. Đơn cử như với mẫu xe Limo Green, mô-men xoắn cực đại đạt 280 Nm ngay tức thì giúp khả năng duy trì lực kéo ổn định khi xe đủ người và hành lý. Đặc điểm này được nhiều tài xế trong đó có anh Minh Hòa (Hà Nội) đánh giá cao sau 3 tháng trải nghiệm.

“Trước đây chạy xe xăng, mỗi lần chở đủ khách leo hầm hay lên cầu vượt là phải đạp ga nhiều, xe ồn và tốn nhiên liệu. Với Limo Green, xe lên dốc nhẹ nhàng, không bị hụt hơi, chạy cả ngày vẫn giữ được sự êm ái”, anh Hòa nói.

Ở phân khúc nhỏ hơn, Minio Green và Herio Green lại phát huy lợi thế về kích thước gọn gàng và khả năng điều khiển linh hoạt. Trong môi trường đô thị đông đúc, nơi việc quay đầu, dừng đỗ và di chuyển ở tốc độ thấp chiếm phần lớn thời gian, phản hồi chân ga tức thì và bán kính quay đầu nhỏ giúp tài xế giảm đáng kể căng thẳng khi vận hành.

Song song với vận hành là câu chuyện an toàn - yếu tố từng bị xem nhẹ trên các dòng xe dịch vụ giá phổ thông. Thực tế, các mẫu xe Green nhà VinFast được trang bị đầy đủ, từ hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo tới hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD…

Với anh Thành An, chủ xe Herio Green tại Đồng Nai, mức trang bị an toàn của xe trong tầm tiền là quá đầy đủ và hợp lý để anh và khách hàng cảm thấy yên tâm với lộ trình đi lại hằng ngày. “Ở cùng tầm giá, hiếm có mẫu xe xăng dịch vụ nào trang bị đầy đủ như xe Green. Với người chạy dịch vụ, đây là điểm cộng rất lớn”, anh An giải thích.

Kinh doanh không lo phát sinh chi phí

Ngoài vận hành và trang bị, chi phí sử dụng là yếu tố mang tính quyết định khiến các dòng Green trở thành lựa chọn tối ưu cho tài xế dịch vụ.

Theo đó, chi phí năng lượng khi sử dụng xe Green thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc. Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 giúp tài xế gần như loại bỏ hoàn toàn khoản chi cho nhiên liệu, yếu tố vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi phí vận hành.

Bên cạnh chi phí năng lượng, bảo dưỡng cũng là khoản sẽ kéo dài suốt vòng đời xe. Với xe xăng chạy dịch vụ, đây là số tiền không nhỏ, đặc biệt là với những mẫu xe đã “cày ải” trong thời gian dài. Trong khi đó, với xe điện, thực tế chia sẻ của nhiều bác tài cho thấy, tần suất và số tiền chi cho bảo dưỡng của xe điện nhẹ hơn xe xăng nhiều lần. Đây cũng là khoản tiết kiệm không nhỏ với người làm dịch vụ.

“Mỗi tháng gần như không phải lo tiền xăng, bảo dưỡng cũng ít hơn đáng kể. Tính ra sau vài tháng là thấy rõ sự khác biệt so với xe xăng từng chạy trước đó”, một chủ xe đang khai thác VinFast Herio Green trên nền tảng Xanh SM Platform tại TP.HCM tổng kết về lợi thế của xe điện.

Chi phí sử dụng không còn là mối lo, chi phí sở hữu trong giai đoạn trước Tết cũng trở nên thân thiện với những người có nhu cầu khi tất cả các mẫu xe trong dòng Green đều đang được ưu đãi 6% giá trị trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, các chủ xe còn được bảo lãnh mua xe với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi, đồng thời nhận được những phần quà tri ân của nhà sản xuất.

Khi bài toán chi phí, vận hành và an toàn được giải quyết đồng thời, các dòng VinFast Green đang trở thành lựa chọn quen thuộc của tài xế dịch vụ trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của thị trường.