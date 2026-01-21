Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vinfast VF 6, VF 7 đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Bharat NCAP tại Ấn Độ

P.V

Bộ đôi VF 6 và VF 7 của VinFast đã được cấp chứng nhận an toàn 5 sao, mức cao nhất, bởi Chương trình Đánh giá Ô tô Mới Bharat (Bharat NCAP) của Ấn Độ. Kết quả này phản ánh rõ năng lực kỹ thuật của VinFast trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe, đồng thời khẳng định cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Theo kết quả kiểm thử của Bharat NCAP, VF 6 và VF 7 đều được xếp hạng 5 sao cho cả hai hạng mục cốt lõi. Cụ thể, VF 6 ghi nhận 27,13/32 điểm ở hạng mục Bảo vệ người lớn trong xe (AOP) và 44,41/49 điểm ở hạng mục Bảo vệ hành khách trẻ em (COP). VF 7 đạt 28,54/32 điểm AOP và 45,25/49 điểm COP. Các điểm số này phản ánh mức độ an toàn cao cho cả người lớn và trẻ em trên cả hai mẫu xe.

photo-1.jpg

Ở các bài thử va chạm, bộ đôi xe của VinFast cũng thể hiện độ an toàn hiệu quả. Trong va chạm trực diện, chỉ số bảo vệ đầu - cổ và phần đùi của người lái và hành khách trên cả VF 6 và VF 7 đều đạt 4,0 điểm, mức tối đa theo thang đánh giá của Bharat NCAP. Trong va chạm bên, cả hai mẫu xe đều đạt điểm tuyệt đối với 16,0/16,0 cho người lớn và 8,0/8,0 cho trẻ em.

Riêng thử nghiệm va chạm cột bên hông, chỉ số đánh giá chấn thương đầu của VF 6 và VF 7 lần lượt là 109 và 131, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng nguy hiểm 700 theo tiêu chuẩn Bharat NCAP, qua đó cho thấy khả năng bảo vệ hiệu quả trong các kịch bản va chạm có mức độ rủi ro cao.

photo-2.jpg

Bharat NCAP là chương trình đánh giá an toàn xe do Chính phủ Ấn Độ triển khai, được phát triển dựa trên các thông lệ quốc tế như NCAP Toàn cầu. Chương trình tập trung đánh giá khả năng bảo vệ hành khách thông qua các bài thử va chạm khác nhau, từ đó xếp hạng an toàn từ 3 đến 5 sao. Việc VF 6 và VF 7 đạt xếp hạng cao nhất cho thấy các mẫu xe điện của VinFast đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt đang được áp dụng tại thị trường Ấn Độ.

Trước đó, các mẫu xe của VinFast cũng đã được đánh giá tích cực từ các tổ chức an toàn khu vực, phản ánh định hướng lấy an toàn làm ưu tiên xuyên suốt. Tiêu biểu, VinFast VF 8 đạt xếp hạng 5 sao ASEAN NCAP và đã vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ô tô lớn để giành 5 trên tổng số 6 giải thưởng an toàn của tổ chức này trong năm 2024.

photo-3.jpg

Ông Tapan Ghosh, CEO của VinFast Ấn Độ, cho biết: “Xếp hạng an toàn 5 sao từ Bharat NCAP của VF 6 và VF 7 là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng và tiêu chuẩn an toàn cao của các dòng xe điện VinFast tại Ấn Độ, một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Kết quả này cho thấy các mẫu xe điện của VinFast được phát triển trên nền tảng kỹ thuật vững chắc, đáp ứng hiệu quả những yêu cầu đánh giá nghiêm ngặt về an toàn. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư cải tiến sản phẩm, mang đến cho khách hàng những mẫu xe điện không chỉ thân thiện với môi trường và giàu công nghệ, mà còn bảo đảm trải nghiệm an tâm trên hành trình điện hóa giao thông”.

Được lắp ráp tại nhà máy của VinFast tại bang Tamil Nadu, VF 6 và VF 7 là hai mẫu SUV điện cao cấp hướng tới nhóm khách hàng đặt yêu cầu cao về an toàn, công nghệ, và tính thực tiễn. Bên cạnh nền tảng khung gầm chuyên dụng cho xe điện đạt chuẩn 5 sao Bharat NCAP, VF 6 và VF 7 còn được trang bị 7 túi khí và các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) thông minh tùy theo phiên bản như hỗ trợ tự động chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, phanh tự động khẩn cấp trước và sau, cảnh báo điểm mù, góp phần tăng cường khả năng phòng tránh va chạm và hỗ trợ lái xe trong nhiều điều kiện giao thông.

Bộ đôi SUV điện là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xe điện toàn diện mà VinFast đang xây dựng tại Ấn Độ, bao gồm sản xuất trong nước, mạng lưới bán lẻ, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm bảo đảm trải nghiệm liền mạch cho khách hàng thông qua các mối quan hệ hợp tác chiến lược với đối tác địa phương./.

P.V
#Vinfast #VF 6 #VF 7 #Bharat NCAP #an toàn #xe điện #Ấn Độ

