Nhiều mẫu xe Nhật 'khan hàng' dịp Tết

TPO - Những mẫu ô tô đang gặp tình trạng "khan hàng" tại đại lý chủ yếu là xe nhập khẩu, có mẫu không còn xe để giao, có mẫu bị hạn chế màu và phiên bản cho khách lựa chọn.

Tết Nguyên Đán càng tới gần, nhu cầu mua xe gia đình trên thị trường có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng sẵn sàng để giao ngay cho khách hàng, đặc biệt là các dòng xe nhập khẩu.

Theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng tại các đại lý khu vực miền Trung, Mitsubishi Destinator hiện đang rơi vào tình trạng khan hàng, không đủ xe để bàn giao trước Tết. Nguyên nhân chủ yếu đến từ một số vướng mắc trong khâu thông quan, khiến nguồn xe mới khó về đại lý trong tháng 1.

Khách mua Destinator mới có thể phải chờ tới sau Tết mới được nhận xe. Ảnh: Đại lý

Trong bối cảnh đó, khách hàng chỉ có thể ký hợp đồng đặt cọc và chờ nhận xe sau. Thời điểm bàn giao dự kiến rơi vào sau Tết Nguyên Đán, khoảng cuối tháng 2.

Đáng chú ý, Mitsubishi Destinator mới ra mắt từ đầu tháng 12 nhưng đã nhanh chóng ghi nhận doanh số 2.595 xe ngay trong tháng đầu mở bán.

Sức hút của mẫu xe này đến từ mức giá ưu đãi dành cho nhóm khách hàng mua sớm. Tuy nhiên, điều này lại phần nào ảnh hưởng đến thời gian nhận xe của khách hàng khi nhu cầu tăng cao nhưng lượng xe về đợt đầu chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Ngoài Destinator, hai mẫu xe hot khác của hãng là Xpander và Xforce cũng được một số đại lý ở Hà Nội, Huế và Nghệ An báo còn số lượng ít, bị giới hạn màu sắc và phiên bản.

Tình trạng khan hàng không chỉ xảy ra với xe Mitsubishi mà còn xuất hiện tại một số đại lý Toyota. Khảo sát tại một số đại lý Toyota khu vực miền Nam cho thấy, hai mẫu Innova Cross và Yaris Cross HEV hiện được hẹn giao xe sau Tết Nguyên Đán với các đơn đặt cọc từ giữa tháng 1.

Yaris Cross là mẫu xe bán tốt nhất của Toyota Việt Nam năm 2025. Ảnh: Đại lý

Điểm chung của các mẫu xe kể trên là đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia hoặc Thái Lan. Trong bối cảnh lượng xe tồn kho dần được tiêu thụ hết, trong khi các lô xe mới không kịp cập cảng trước Tết, việc đại lý không còn đủ xe để giao cho khách hàng là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, không phải đại lý nào cũng thiếu xe và mẫu nào cũng khan hàng. Một tư vấn bán hàng Toyota ở TP.HCM cho biết vẫn hiện vẫn còn xe Innova cross, Yaris Cross và Corolla Cross để giao trước Tết.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12/2025, doanh số bán xe của các doanh nghiệp thành viên đạt 47.067 chiếc, tăng 20% so với tháng liền trước và cao hơn tới 49% so với cùng kỳ năm 2024.

Đà tăng trưởng mạnh này được thúc đẩy phần lớn từ việc các hãng xe và đại lý chấp nhận triển khai các chương trình giảm giá sâu, mục đích nhằm giải phóng lượng xe tồn kho lớn tích lũy trong nửa đầu năm.

Xu hướng giảm giá được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng đầu năm 2025. Bởi ngoài một số mẫu xe “ăn khách”, nhiều hãng vẫn phải đẩy mạnh xả hàng đối với các dòng xe ít sức hút hơn và còn tồn.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp từ hãng, không ít đại lý còn chủ động giảm thêm hàng chục triệu đồng tiền mặt để sớm dọn kho. Động thái này nhằm hạn chế rủi ro tồn xe sang năm mới, khi xe vừa mất giá vừa khó tiêu thụ do tâm lý khách hàng không muốn mua ô tô đời cũ.