Thuế giảm, xe hybrid tại Việt Nam bắt đầu được hạ giá

TPO - Theo quy định mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid, nhiều mẫu xe xăng lai điện tại Việt Nam bắt đầu được điều chỉnh giá bán theo hướng giảm.

Theo đó, Toyota là hãng xe lớn đầu tiên tại nước ta có sự điều chỉnh giá bán cho một số mẫu xe hybrid. Cụ thể, mẫu Alphard HEV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản giảm nhiều nhất 200 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 4,415 tỷ đồng.

Mẫu sedan Camry HEV nhập khẩu Thái Lan giảm 70 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 1,460 tỷ đồng. Trong khi đó, SUV Corolla Cross HEV nhập khẩu Thái Lan giảm 40 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 865 triệu đồng và Yaris Cross HEV nhập khẩu Indonesia giảm 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 728 triệu đồng.

Toyota Alphard bản HEV giảm giá lên tới 200 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện của hãng xe Nhật cho biết đợt điều chỉnh giá trên được thúc đẩy bởi quy định mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với xe hybrid. Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại.

Từ thời điểm được công bố, quy định mới đã được dự đoán sẽ thúc đẩy các hãng giảm giá bán các dòng xe hybrid, từ đó tạo điều kiện cho khách hàng dễ tiếp cận với loại phương tiện này hơn.

Ngoài 4 mẫu nêu trên, Toyota vẫn còn 2 mẫu xe hybrid là Altis và Innova Cross, nhưng chưa giảm đợt này cùng mẫu Camry HEV MID. Đại diện hãng cho biết nguyên nhân do Altis và Camry HEV MID đang tạm dừng nguồn cung, còn Innova Cross hiện trong quá trình xem xét có được ưu đãi thuế TTĐB hay không.

Sau Toyota, giới chuyên gia dự đoán nhiều hãng xe khác cũng sẽ sớm đưa ra những chính sách giá và ưu đãi hấp dẫn hơn cho các sản phẩm HEV trong thời gian tới. Nhiều khả năng cái tên tiếp theo sẽ là Honda, khi hãng này có kế hoạch tung ra mẫu CR-V hybrid 2026 và đầu tháng 2 tới.

Đây cũng là hai hãng xe Nhật đầu tiên có kế hoạch lắp ráp ô tô hybrid tại Việt Nam. Trong đó, mẫu CR-V hybrid 2026 sắp ra mắt chính là xe được xuất xưởng tại nhà máy Honda ở Phú Thọ trong khi Toyota mới chỉ công bố khoản đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại Việt Nam nhưng chưa xác định thời gian cụ thể.

Trước đó, đã có một số mẫu xe hybrid thương hiệu Hàn Quốc được lắp ráp tại Việt Nam, bao gồm Hyundai Santa Fe, Kia Sorento và Carnival. Các mẫu xe hybrid còn lại trên thị trường chủ yếu được nhập khẩu nguyên chiếc.

Về doanh số, thị trường Việt Nam năm 2025 tiêu thụ 14.766 xe hybrid, tăng 50% so với 2024. Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 3% tổng doanh số bán ô tô toàn thị trường, nhưng đà tăng nói trên cho thấy tiềm năng rất lớn của phân khúc này, đặc biệt là trong xu hướng chuyển dịch sang “xe xanh” hiện nay.