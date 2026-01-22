Khám phá mẫu xe điện đi được xa nhất của Volvo vừa ra mắt

TPO - Volvo EX60 là mẫu xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất của hãng từ trước đến nay, được kỳ vọng sẽ là nhân tố 'thay đổi cuộc chơi' trong bối cảnh doanh số xe điện chậm lại.

Với hơn 2,7 triệu chiếc được bán ra kể từ khi ra mắt năm 2008, XC60 là mẫu xe bán chạy nhất của Volvo từ trước đến nay. Mới đây, hãng xe này đã trình làng phiên bản thuần điện EX60 với kỳ vọng sẽ tạo ra ‘bước ngoặt’ trong cuộc đua xe điện.

Về thiết kế, EX60 vẫn áp dụng ngôn ngữ tạo hình quen thuộc của Volvo nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu xe thấp, mui xe vuốt dốc và thân xe thuôn gọn giúp tăng hiệu quả khí động học.

Trục cơ sở dài và sàn phẳng giúp mang lại không gian để chân bên trong rộng rãi cho hàng ghế sau, bên cạnh khoang hành lý lớn. Danh sách trang bị nổi bật gồm dàn 28 loa Bowers & Wilkins, loa tích hợp trong tựa đầu cho cả 4 vị trí ghế chính và Apple Music hỗ trợ Dolby Atmos.

Ngoài ra, EX60 còn được trang bị trợ lý ảo AI có khả năng giao tiếp tự nhiên, vận hành trên nền tảng Google Gemini và Android Automotive OS. Một điểm nhấn khác là dây an toàn đa thích ứng thế hệ mới, cùng hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến.

Volvo cho biết EX60 sử dụng khung an toàn gia cường bằng thép boron, kết hợp hệ thống cảm biến dày đặc và khả năng giám sát môi trường liên tục, nhằm vượt qua các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

Xe được xây dựng trên nền tảng SP3 hoàn toàn mới, tích hợp nhiều công nghệ then chốt như cấu trúc pin cell-to-body, công nghệ đúc khung cỡ lớn (mega casting) và động cơ điện thế hệ mới do Volvo tự phát triển.

Theo Volvo, những cải tiến này giúp giảm trọng lượng, nâng cao hiệu suất, tăng khả năng mở rộng sản xuất và quan trọng hơn là giảm chi phí.

Với vai trò chủ lực mới, EX60 được trang bị hàng loạt thông số ấn tượng. Nổi bật nhất là tầm hoạt động ước tính lên tới khoảng 644 km theo chuẩn EPA xuất hiện trên phiên bản P12 AWD Electric.

Với thông số này, EX60 trở thành mẫu xe điện có phạm vi hoạt động dài nhất trong dải sản phẩm của Volvo.

Đáng chú ý, xe còn có khả năng sạc nhanh 400 kW cho phép EX60 đi tiếp được 278 km chỉ sau 10 phút sạc. Tuy nhiên, để đạt được tốc độ này, xe cần trạm sạc có công suất tương ứng. EX60 được tích hợp sẵn cổng sạc NACS cho phép kết nối với 25.000 trạm sạc nhanh Tesla Supercharger tại Mỹ.

Về vận hành, bản tiêu chuẩn P6 dẫn động cầu sau sử dụng mô-tơ đơn công suất 369 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Pin đi kèm 80 kWh cho tầm hoạt động tối đa 499 km/lần sạc.

Bản giữa P10 AWD sử dụng 2 mô-tơ mạnh 503 mã lực và mô-men xoắn 710 Nm, kèm pin 91 kWh cho phạm vi di chuyển 515 km/lần sạc. Cuối cùng là bản P12 AWD mạnh 670 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, pin 112 kWh cho phép xe đi được 644 km/lần sạc.

Ngoài ra, hãng còn cung cấp biến thể Cross Country mang phong cách off-road dành cho cấu hình P10 AWD và P12 AWD. Mọi phiên bản EX60 đều giới hạn tốc độ tối đa ở mức 230 km/h nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn.

EX60 Cross Country (phải) được nâng khoảng sáng gầm, trang bị tấm bảo vệ gầm, vòm bánh xe mở rộng và bộ mâm riêng. Ảnh: Volvo

Dù chưa công bố giá bán chi tiết cho từng phiên bản, Volvo cho biết một chiếc EX60 được trang bị đầy đủ sẽ có giá khoảng 60.000 USD (1,57 tỷ đồng).

Mẫu xe này được sản xuất tại Thụy Điển và hiện đã mở đặt hàng tại châu Âu. EX60 sau đó sẽ có mặt tại Mỹ vào cuối mùa Xuân, với các bản P6 và P10 ra mắt trước.