“Thời điểm vàng” xuống tiền mua VinFast VF 6 đón Tết

Thời điểm giáp Tết đang mở ra cơ hội hiếm có để sở hữu VinFast VF 6 khi người mua vừa hưởng ưu đãi sâu, vừa được hỗ trợ tài chính linh hoạt, lại không phải lo bài toán chi phí vận hành trong thời gian dài.

Giá tốt, chốt đơn nhanh

Anh Hoàng Hữu Đức (Hà Nội) vừa nhận bàn giao chiếc VF 6 Eco sau nhiều tháng cân nhắc đổi xe. Theo anh, các chính sách bán hàng áp dụng trong giai đoạn giáp Tết là yếu tố mang tính quyết định, giúp mẫu xe này có giá thấp hơn nhiều so với mức giá niêm yết 689 triệu đồng.

“VinFast hỗ trợ 6% theo chương trình ‘Mãnh liệt vì tương lai Xanh’, như vậy là mức giá sau ưu đãi chỉ rơi vào khoảng 650 triệu đồng. Quá hời”, anh Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” cũng được anh Đức đánh giá cao, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu. Theo anh, điều này đặc biệt phù hợp với điều kiện kinh tế của các gia đình trẻ.

“Với hình thức trả góp 0 đồng vốn đối ứng, tôi không cần phải bỏ ra một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Điều này là vô cùng hợp lý, giúp tôi có thể tối ưu ngân sách chi tiêu, đáp ứng các nhu cầu mua sắm khác để chuẩn bị đón Tết”, anh Đức bày tỏ.

Ngoài ra, với chương trình “Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh”, khách hàng mua xe tới 10/2 và đăng ký biển Hà Nội/TP.HCM còn nhận thêm quà tặng 10 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Chưa kể, xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027, giúp giảm chi phí lăn bánh với các gia đình mong muốn sở hữu xe trong dịp kết thúc năm.

“Mua xe chưa tới 700 triệu đồng mà được ưu đãi từ đầu tới cuối. Đúng là chỉ có VinFast mới hỗ trợ người dùng như vậy”, anh Đức nói.

Nuôi xe dễ dàng, thoải mái đi xa

Ngoài mức giá hợp lý, một trong những điểm khiến người dùng đánh giá cao VF 6 là chi phí vận hành tiết kiệm trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Anh Lê Văn Long (Hà Nội), một khách hàng đang sử dụng VinFast VF 6 Plus cho biết, chi phí năng lượng là điểm khiến anh hài lòng nhất sau một khoảng thời gian cầm lái.

“Trước đây tôi đi xe xăng, mỗi tháng riêng tiền nhiên liệu đã tốn 4-5 triệu đồng. Từ khi chuyển sang VF 6, chi phí gần như chẳng có. Nhờ chính sách miễn phí sạc, vợ chồng tôi không phải lo nghĩ gì mỗi khi ra đường, kể cả là đi xa”, anh Long bộc bạch.

Hiện tại, chủ xe VinFast đang được miễn phí tiền sạc tại tất cả các điểm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc tới tháng 6/2027. Đây là khoản tiết kiệm không nhỏ, đặc biệt với các gia đình thường xuyên đi chơi xa, di chuyển nhiều. Ngoài ra, kinh nghiệm của nhiều chủ xe cho thấy, kể cả khi phải tự chi trả, tiền sạc điện cũng chỉ bằng khoảng 25% so với đổ xăng.

Song song đó, VinFast VF 6 còn ghi điểm nhờ chi phí bảo dưỡng thấp. Với cấu trúc đơn giản, lại không cần thay dầu động cơ, các hạng mục bảo dưỡng trở nên gọn nhẹ hơn, giúp người dùng tiết kiệm chi phí, đồng thời yên tâm hơn khi sử dụng xe lâu dài.

“Mỗi lần đưa xe đi bảo dưỡng, tôi chỉ tốn đâu đó khoảng 500.000 đồng, chủ yếu là kiểm tra tổng thể và các hạng mục cơ bản. So với xe xăng trước đây, chi phí này nhẹ hơn rất nhiều, hầu như không tạo ra bất kỳ áp lực về tài chính nào”, anh Long cho biết.

Ngoài ra, với việc VinFast mới điều chỉnh mốc bảo dưỡng lên tới 15.000 km hoặc 1 năm từ tháng 1/2026, tần suất phải đưa xe vào xưởng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Điều này không chỉ làm giảm các chi phí phát sinh, mà còn giúp tiết kiệm thời gian đối với các gia đình trẻ.

“Với lịch trình làm việc dày đặc, mốc bảo dưỡng xa như VF 6 giúp tôi rảnh tay hơn, không phải bận tâm quá nhiều đến thời hạn bảo dưỡng, cũng ít phải đem xe vào xưởng hơn so với xe xăng”, anh Long nhận định.

Từ mức giá dễ tiếp cận, loạt ưu đãi hấp dẫn và chi phí vận hành tiết kiệm trong suốt vòng đời sử dụng, VinFast VF 6 đang cho thấy lợi thế rõ rệt so với các dòng xe xăng cùng phân khúc trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết. Năm 2025, mẫu B-SUV Việt đã khẳng định vị thế số 1 với 23.291 xe bàn giao cho khách hàng, vượt xa doanh số của các đối thủ xếp sau.