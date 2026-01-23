Honda CR-V chạy bằng hydro gặp khó

TPO - Việc ngừng sản xuất pin nhiên liệu hydro được dự báo sẽ kéo theo sự “khai tử” của Honda CR-V e:FCEV trong tương lai gần.

Đầu tuần này, Honda xác nhận sẽ dừng sản xuất hệ thống pin nhiên liệu hiện tại vào cuối năm 2026. Hệ thống này được sản xuất bởi liên doanh Fuel Cell System Manufacturing (FCSM) giữa Honda và General Motors, đồng thời đang được sử dụng trên mẫu CR-V e:FCEV.

Động thái trên gần như đặt dấu chấm hết cho mẫu SUV chạy bằng hydro của Honda. Trong thông báo gửi tới truyền thông, hãng cho biết: “Việc sản xuất CR-V e:FCEV sẽ tiếp tục tại nhà máy ở bang Ohio cho đến khi toàn bộ số hệ thống pin nhiên liệu hiện đang được FCSM sản xuất được sử dụng hết hoặc phân bổ cho các mục đích khác.”

Khi nguồn pin nhiên liệu này cạn kiệt, sẽ không có thêm chiếc CR-V e:FCEV mới nào được xuất xưởng. Hiện chưa rõ thời điểm chính xác CR-V e:FCEV ngừng sản xuất, song Honda xác nhận mẫu xe này vẫn đang được cho thuê tại thị trường California (Mỹ).

Hãng không công bố con số cụ thể, nhưng một người phát ngôn cho biết đã có khoảng 200 xe được cho thuê tại bang này. Đây là một con số khiêm tốn nhưng vẫn chấp nhận được khi so sánh với Toyota Mirai, mẫu xe chỉ bán được 210 chiếc trong năm ngoái.

Honda CR-V e:FCEV ra mắt vào hè năm 2024 và chỉ được cho thuê thông qua 12 đại lý tại California. Xe được trang bị khá đầy đủ, gồm cốp điện, bộ mâm 18 inch, ghế bọc da sinh học, ghế trước và vô-lăng có sưởi.

Ngoài ra, CR-V e:FCEV có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây và điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Điểm đáng chú ý nhất trên CR-V e:FCEV là sự kết hợp giữa hệ thống pin nhiên liệu hydro và cấu hình plug-in hybrid. Nhờ đó, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện với quãng đường khoảng 47 km, giúp giảm mức tiêu thụ hydro trong quá trình sử dụng.

Về thông số kỹ thuật, mẫu SUV này được trang bị pin dung lượng 17,7 kWh cùng bình chứa 4,3 kg hydro. Động cơ điện đặt phía trước cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Theo công bố của EPA, tổng phạm vi hoạt động của xe đạt khoảng 435 km.

Dù CR-V e:FCEV sắp bị ngừng sản xuất, Honda khẳng định chưa từ bỏ công nghệ hydro. Hãng đã công bố kế hoạch phát triển thế hệ pin nhiên liệu mới do chính Honda nghiên cứu, với mục tiêu mở rộng cơ hội kinh doanh và đưa hydro trở thành một trong những trụ cột chiến lược mới của tập đoàn.

Dẫu vậy, sự rút lui của CR-V e:FCEV dù có thể chỉ là tạm thời vẫn là một đòn giáng vào phân khúc xe chạy bằng hydro. Nhóm xe này vốn gặp nhiều khó khăn trong việc phổ cập do thiếu hạ tầng tiếp nhiên liệu và các chính sách hỗ trợ.

Hiện nay, Toyota Mirai và Hyundai Nexo là hai trong số rất ít mẫu FCEV thương mại còn được bán ra thị trường.

Bên cạnh đó, cũng chỉ có số ít nhà sản xuất như BMW và Toyota vẫn thể hiện sự kiên định với công nghệ này. Hai hãng này còn tăng cường hợp tác để phát triển các hệ thống liên quan đến FCEV.

Ở chiều ngược lại, tập đoàn ô tô Stellantis tuyên bố chấm dứt phát triển xe pin nhiên liệu hydro vào năm ngoái, với lý do nhu cầu thấp và hạ tầng chưa đáp ứng.